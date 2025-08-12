Không chỉ có TV The Frame, giờ đây TV Neo QLED cũng có thể hoá khung tranh nghệ thuật

Việc biến TV thành kiệt tác hội hoạ, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống và đón đầu xu hướng bảo tàng nghệ thuật tại gia đã dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thẩm mỹ lên ngôi, hội hoạ cất tiếng

Cá nhân hoá không gian sống bằng tranh ảnh (Wall Art Personalization) đang được xem là xu hướng chủ đạo trong thiết kế nội thất hiện đại. Theo Fortune Business Insights, thị trường Wall Art toàn cầu (bao gồm tranh treo tường, poster, bản in…) có trị giá khoảng 63,6 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo sẽ tăng lên 118,8 tỷ USD vào năm 2032. Tại Việt Nam, nhu cầu tuỳ chỉnh không gian sống bằng tranh ảnh và các yếu tố nghệ thuật cũng ngày càng phổ biến.

Thư viện nghệ thuật (Art Store) nay đã có mặt trên TV Samsung Neo QLED 2025

Nắm bắt sớm xu hướng này, ngay từ khi giới thiệu TV Khung tranh The Frame vào năm 2017, Samsung cũng đồng thời giới thiệu dịch vụ Thư viện nghệ thuật (Art Store), cho phép người dùng tiếp cận các tác phẩm hội hoạ cổ điển và hiện đại có bản quyền trên toàn cầu. Theo thống kê, TV The Frame là một trong những mẫu TV bán chạy nhất của Samsung, với mức tăng trưởng 100% qua từng năm ở các thị trường như Bắc Mỹ và châu Âu. Studio thiết kế Fuseproject (đơn vị hợp tác với Samsung) cho biết việc biến The Frame từ "chiếc TV màn đen" thành "phòng triển lãm nghệ thuật" nhờ Art Store đã góp phần tạo ra một doanh nghiệp trị giá hàng tỉ USD.

Art Store là bộ sưu tập nghệ thuật số từ các đối tác danh tiếng toàn cầu, đánh dấu bước tiến mới trong việc Samsung đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dùng. Không chỉ gia tăng số lượng tác phẩm qua mỗi năm, từ 1.600 lên 2.600 vào năm 2024 và hơn 3.500 tác phẩm vào năm 2025, nay Art Store cũng đã chính thức có mặt trên dòng TV Neo QLED 2025. Điều này đồng nghĩa với việc Art Store đã phủ sóng ba dòng TV phổ biến nhất của Samsung gồm Neo QLED 8K/4K, QLED (từ dòng Q7F trở lên) và The Frame, giúp người dùng dễ dàng thổi nghệ thuật vào không gian sống, tạo nên những căn nhà mang đậm phong cách cá nhân và hoàn toàn phù hợp với sở thích.

Tận hưởng không gian nghệ thuật ngay tại nhà

Không chỉ cho phép hiển thị tranh ảnh nghệ thuật, TV Neo QLED còn sở hữu hàng loạt công nghệ hiển thị đột phá, khiến trải nghiệm xem tranh không khác như thưởng thức tại bảo tàng nghệ thuật. Trong đó phải kể đến công nghệ đèn nền Quantum Mini LED đỉnh cao (sử dụng đèn LED có kích thước siêu nhỏ so với đèn LED thông thường, giúp kiểm soát ánh sáng và độ tương phản hoàn hảo. Màn hình chống phản sáng (Glare Free) độc quyền từ Samsung giúp từng chi tiết trong các chương trình giải trí hay tranh ảnh đều được hiển thị sống động, bất chấp các điều kiện ánh sáng phức tạp như đèn chiếu hay ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, sự xuất hiện của AI cũng cho phép gợi ý tác phẩm dựa trên sở thích của người dùng, kết hợp cùng cảm biến ánh sáng môi trường tự động điều chỉnh độ sáng và màu sắc để tranh hiển thị như thật.

TV Samsung QN90F khiến không gian sống như bừng sáng khi trở thành khung tranh với tính năng Art Store

Vision AI được xem là "xương sống" trên các dòng TV Neo QLED 2025. Với bộ vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ trên những dòng TV Neo QLED 8K như QN950F; vi xử lý AI NQ4 thế hệ 3 với 128 mạng trí tuệ trên dòng TV Neo QLED 4K như QN90F; vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 2 trên các dòng TV Neo QLED 4K như QN80F, QN70F… mọi nội dung trình chiếu trên TV Neo QLED sẽ được chủ động nâng cấp lên chuẩn 8K/4K sắc nét. Các sản phẩm QN70F và QN80F ngoài sử dụng công nghệ Quantum Mini LED còn sở hữu màn hình QLED đã được TÜV Rheinland chứng nhận là "Màn hình Chấm lượng tử Đích thực" (Real Quantum Dot Display). Đồng thời, công nghệ chấm lượng tử của Samsung cũng đã được tổ chức kiểm định quốc tế SGS (Société Générale de Surveillance) công nhận là không chứa cadmium. Đây là hướng đi thân thiện với môi trường khi Samsung quyết định loại bỏ cadmium, một kim loại nặng có thể gây hại cho sức khỏe và hệ sinh thái khỏi sản phẩm TV Neo QLED của mình.

QN80F - mẫu TV Neo QLED 4K cao cấp với giá phải chăng của Samsung đã được trang bị Art Store

Với Art Store trên TV Neo QLED, người dùng có thể đổi tranh theo tâm trạng, cảm xúc và tìm thấy cảm hứng sáng tạo mới mỗi ngày. Ngoài Art Store, người dùng còn có thể tự tạo hình nền TV theo sở thích hoặc dịp đặc biệt, biến màn hình thành những bức tranh nghệ thuật sống động với tính năng Hình nền tạo sinh (Generative Wallpaper) hoàn toàn mới trên TV Neo QLED 2025. Chỉ với vài từ khóa mô tả cảm xúc, Vision AI trên TV Neo QLED sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc bản cho riêng gia đình bạn. Sự kết hợp giữa Art Store và Generative Wallpaper hứa hẹn mở ra không gian sống được cá nhân hoá cao độ, thổi bừng cảm xúc và thăng hạng chất lượng sống cho mọi gia đình.

Người dùng yêu thích hội họa, mong muốn trải nghiệm Art Store với chi phí vừa tầm cũng có thể chọn mẫu TV Samsung QN70F

Cùng với Art Store, giá trị của dòng sản phẩm TV Neo QLED còn được khẳng định thông qua nhiều tính năng đột phá như Universal Gesture (điều khiển TV bằng cử chỉ tay khi đeo Galaxy Watch); SmartThings (quản lý nhà thông minh, kết nối nhanh chóng TV với mọi thiết bị gia dụng nhờ tích hợp nền tảng IoT và chế độ hiển thị 3D); AI Energy tiết kiệm đến 30% điện năng; Knox Security (nền tảng bảo mật 24/7 chuẩn quốc tế)…

TV Neo QLED là thiết bị nghe nhìn chủ lực của Samsung, giúp thương hiệu duy trì vững chắc vị thế thương hiệu TV hàng đầu thế giới 19 năm liên tiếp. Với việc tích hợp Art Store cùng các tính năng Vision AI đỉnh cao toàn năng, TV Samsung Neo QLED hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số, giúp Samsung gia tăng con số 46,8% thị phần TV QLED toàn cầu vốn đã rất ấn tượng của mình.