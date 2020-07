Không chỉ ăn hải sản, ngắm hoàng hôn mà còn phải khám phá công viên nước ngay trong khách sạn!

Ngay khi bọn trẻ kết thúc năm học, gia đình đã hăm hở thu xếp hành lý, kéo vali bay thẳng ra Phú Quốc cho thoả cơn cuồng chân. Phú Quốc năm nào gia đình tôi cũng đi ít nhất một lần, lần này, "thính thơm" giảm giá từ hệ thống VinOasis chỉ còn từ 1.360.000 VND/đêm cho 2 người lớn và 2 trẻ em đã ngay lập tức "chạm phải" gia đình tôi. Chưa bao giờ nghỉ dưỡng xịn mà lại giá hời như thế, bay ngay thôi chứ chờ đợi làm gì nữa!

Ngay từ giây phút đặt chân lên khách sạn, gia đình tôi đã phải trầm trồ VinOasis chẳng khác nào một Phú Quốc thu nhỏ. Nằm ở phía Bắc hòn đảo xinh đẹp, VinOasis tích hợp đầy đủ nhu cầu của mọi gia đình – tận hưởng nghỉ dưỡng, ăn chơi sung sướng. Vì đều thích nước nên chẳng ngại ngần, chúng tôi chọn ngay một căn phòng hướng biển đáp ứng đúng tiêu chí mở cửa ra là thấy biển. Đặc biệt, trong khuôn viên resort có ngay một công viên nước siêu-to-khổng-lồ 800m2, đây là nơi bọn trẻ cực kỳ thích thú, mà không chỉ có bọn trẻ, đứa-trẻ-to-xác của chúng cũng bị cám dỗ bởi những làn trượt đầy màu sắc này.

Nhận phòng xong, tay khăn tay kính, chúng tôi vừa đi vừa líu lo dắt nhau ra công viên nước. Ba và cậu anh 9 tuổi nhanh chóng leo lên các ống trượt. Lát sau, ào một cái đã thấy mỗi người một làn ùa xuống làn nước trong xanh bên dưới bể với nụ cười tít mắt không còn thấy Tổ quốc đâu. Giống hệt ba ở sở thích mạo hiểm, cậu nhóc 9 tuổi lại tiếp tục theo chân ba lên các máng trượt, kể cả Kamikaze, Multirace hay Hang Hổ - đầy mạo hiểm nhưng cũng đầy thích thú. 14 làn trượt cảm giác mạnh là cả một thử thách với người mẹ như tôi nhưng lại là thiên đường với bố con chúng.

Cậu con trai nhỏ với nhiệm vụ cao cả - trông mẹ - nên đành ngậm ngùi theo mẹ ra bể bơi sóng tưởng không vui mà vui không tưởng. Tuy không dồn dập thót tim như làn trượt cảm giác mạnh, nhưng tại bể bơi sóng chúng tôi chơi được bao nhiêu trò vui: thử xem ai lặn lâu hơn, so tài trôi xa khi lười biếng thả mình trên mặt nước. Rồi còn bao nhiêu trò chơi xung quanh nữa, 2 bạn cá voi nhỏ này mà chơi chắc phải 2, 3 ngày mới hết được. Chơi gì cũng miễn phí hết, nên là cứ chơi tẹt ga nha con!

Khác với việc phải chen chúc hay chờ mãi mới tới lượt tại các công viên nước khác, công viên nước trong resort VinOasis tương đối vắng người. 2 cậu chàng chơi miệt mài mấy tiếng đồng hồ buổi chiều đã trả lời một cuộc "phỏng vấn ngắn" để mẹ làm Vlog về chuyến đi bằng một câu rất súc tích: "Đã gì đâu!" kèm theo đó là nụ cười ngoác miệng đến tận mang tai khoe trọn hàm răng sún 2 chiếc.

Ngay cạnh công viên nước là một bể bơi rộng đến 1.500m2 được thiết kế mô phỏng hình dạng loài ốc biển Nautilus. Từ trên cao nhìn xuống, làn nước xanh thẳm trong hình dạng ốc biển đẹp khó cưỡng. Nhập cuộc cùng một gia đình khác, chúng tôi chơi ném bóng cùng họ. Dù cả Hai bạn nhỏ nhà tôi đã rành bơi lắm rồi, nhưng khi bơi và chơi đùa trong chiếc bể bơi "rộng vô cực", nguyên văn từ của cậu cả 9 tuổi, thì đúng là "không đùa được đâu". Thêm một điểm cộng cực lớn cho hệ thống bể bơi, công viên nước ở đây là nước siêu sạch. Có vẻ như nước được thay thường xuyên nhằm đảm bảo vệ sinh cho bể cũng như cho du khách nên ngâm mình dưới nước lâu và nhiều nhưng da dẻ nhạy cảm của bọn trẻ chẳng ngứa ngáy khó chịu



Thấm mệt, bạn có thể giống tôi, trải người trên ghế nằm xem phim trên màn chiếu lớn cạnh hồ bơi. Còn gì bằng cảm giác mãn nguyện khi mình nằm bên hồ bơi với ly cocktail nhiệt đới, chút bỏng ngô hay hoa quả ăn nhẹ, xem một bộ phim lãng mạn, bên dưới hồ là những tình yêu còn lại đang vui đùa thoả thích, chốc chốc lại di chuyển ra thành bể, hỏi xin một miếng táo hay một nụ hôn từ ba mẹ?

Nếu bể bơi hay công viên nước cũng chưa đủ, thì hãy đến bãi tắm riêng của resort. Sáng sớm đi dạo trên dải cát trắng mịn của bãi Dài chờ đón những ánh bình minh ló rạng, hay chiều tối chia tay mặt trời chào hoàng hôn. Có thể là cả gia đình nắm tay nhau, có thể là bọn trẻ con đùa chạy xung quanh còn người lớn tay trong tay đi dạo, cũng có thể nhân lúc bọn trẻ tự trông nhau, đề nghị chồng cõng vài vòng ôn lại kỷ niệm xưa cũng là một cái thú của chị em. Nếu ra biển thì còn có nhiều trò chơi nữa cho cả gia đình, như là bóng chuyền, lướt ván cực năng động và đậm tính kết nối tình cảm. Hãy bỏ qua hết mọi mệt mỏi công việc, mọi áp lực cuộc sống, hãy bỏ lại laptop, bỏ lại điện thoại để cho mắt mình xanh thoả màu xanh biển, mũi mình lồng ngực mình đầy mùi đầy hơi biển, để tâm trí mình xanh lại màu xanh của hi vọng.

Không chỉ dừng lại ở việc chơi đã đời với nước non biển trời, bạn cũng nên dành thời gian để ghé qua spa Akoya. Ngay cạnh công viên nước, Akoya Spa với những ngón nghề massage chuẩn Bali điêu luyện chắc chắn sẽ làm cơ thể bạn được thư giãn, tái tạo lại năng lượng. Cũng đừng bỏ lỡ chăm sóc bản thân những ngày đi chơi, xông hơi cho cơ thể sảng khoái, rồi gội đầu thư giãn, sấy tóc bông bềnh. Hãy tận hưởng đúng nghĩa, để vuốt ve tâm hồn và cơ thể mình, để rồi sau khi trở về, năng lượng trong ta lại ào ào tuôn chảy, để trí óc lại thêm những sáng tạo, thêm những thành công.

Đi chơi tại VinOasis Phú Quốc, bạn cũng đừng lo thiếu đồ không có chỗ mua. Hàng loạt cửa hàng, hàng loạt thương hiệu xung quanh, thiếu gì thì đều có thể "chữa cháy" được hết. Hãy đi chơi với một vali bỏ đầy những háo hức và trái tim nhiệt thành, vậy là hòm hòm vui!



Đi chơi mà mê golf quá không dừng được, thì cũng có sẵn Vinpearl Golf cho bạn ghé qua. Nằm trong rừng nguyên sinh cách VinOasis chưa đầy 2km là cả một sân golf rộng lớn tiêu chuẩn quốc tế. Rồi thêm công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari với khu bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam. Thiên đường vui chơi giải trí là đây chứ không đâu khác! Chỗ chơi không thiếu, chỉ lo thiếu thời gian chơi cho đã, cho hết mà thôi!

Cũng chẳng cần phải đi đâu xa, ăn chơi gì cũng chỉ cần quanh quẩn trong resort cũng đủ. Resort mà có đến 8 cái nhà hàng và quầy bar bên trong, đủ các phong cách Á, Âu. Ngay cạnh VinOasis còn có thêm trung tâm ẩm thực và giải trí Almaz với đầy đủ sân khấu nhạc nước và 9 nhà hàng, quán cà phê, 16 cửa hàng, rồi cả night club. Cần gì tìm chỗ ăn chỗ chơi đâu xa, "all in one" thôi là quá đủ để trải nghiệm rồi. Suốt một tuần đi chơi, gia đình tôi nhẹ đầu nhất chính là khoản lựa chọn chỗ ăn chỗ chơi. Cứ gặp đâu ăn đấy, ăn đâu cũng ngon cũng hợp khẩu vị và hợp lý giá cả. Với những gia đinh có con nhỏ, nhóm bạn, nhóm gia đình thì VinOasis chính là sự lựa chọn không thể nào hợp lý hơn vì không cần di chuyển xa, cồng kềnh, đầy đủ tiện ích, chỗ vui chơi không thiếu, đồ ăn ngon bạt ngàn, giá phòng thì được ưu đãi, đính kèm luôn cả những ưu đãi tiện ích khác như VinWonders, Vinpearl Safari… rõ là lợi đơn lợi kép.

Thêm một điểm cộng nữa cho những đoàn gia đình hay nhóm bạn trẻ là hệ thống phòng ốc tại đây cực rộng, phòng nào cũng rộng rãi thông thoáng, nhiều lựa chọn về tầm nhìn. Đi đông có thể book phòng ở gần nhau chứ không bị chia nhỏ, xé đoàn. Bởi vậy, nói VinOasis là một ốc đảo riêng biệt tràn đầy cảm hứng quả không sai chút nào. Khó có nơi nào có thể quy tụ một quần thể 5 sao đỉnh cao: nghỉ dưỡng – vui chơi – giải trí - ẩm thực – mua sắm rộng đến 34 nghìn m2 như VinOasis.



Vậy nên, đừng chần chờ, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Tính toán chừng đó thôi rồi mình cùng chuẩn bị đồ vào vali và đi. Bay thẳng đến Phú Quốc và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ở VinOasis. Khi chơi, hãy chơi hết mình, khi tận hưởng, hãy tận hưởng hết mình! Chỉ có như vậy, năng lượng trong chúng ta mới lại được tái sinh và sâu thẳm bên trong mỗi người, tâm hồn đó mới lại trẻ ra, lại tiếp tục cống hiến hết mình, lại đặt ra nhiều hơn nữa những mục tiêu công việc và hoàn thành nó một cách xuất sắc.