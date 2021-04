Không ai như Diễm My 6x: Có 2 cô con gái xinh đẹp hơn hoa hậu, thành tích học tập từ nhỏ đến lớn tóm gọn bằng 2 từ "Quá khủng!"

Diễm My 6x từng là một diễn viên, người mẫu vô cùng nổi tiếng trong thập niên 80. Cô được biết đến với dòng phim mỳ ăn liền, đặc biệt là các bộ phim như: Dòng Sông Hoa Trắng, Vua Lửa, Về Trong Sương Mù,... Sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, sắc sảo theo kiểu phụ nữ phương Tây nên Diễm My từng xuất hiện trên rất nhiều bộ ảnh lịch. Danh hiệu "Nữ hoàng ảnh lịch" cũng gắn liền với mỹ nhân này.

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Cặp đôi có 2 cô con gái tên Hà Thùy My và Hà Quế My. Có thể nói, Diễm My hiện là người phụ nữ hạnh phúc, viên mãn bậc nhất showbiz.

Bởi các con của cô lớn lên không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng xuất sắc. Thành tích học tập của cả hai khiến ai cũng phải trầm trồ!

Gia đình hạnh phúc của Diễm My 6x.

Hà Thùy My - Sinh viên Đại học Stanford danh giá

Thùy My sinh năm 1995, là con gái lớn của Diễm My. Cô nàng thừa hưởng hết những nét đẹp của mẹ, từ đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi cao và nụ cười tươi rói. Có thể nói Thùy My chính là bản sao hoàn hảo của mẹ.

Đặc biệt 9x còn học cực giỏi. Ngay từ nhỏ, cô nàng đã thông thạo tiếng Anh và nhiều lần được nhà trường cử đi tranh tài tại các cuộc thi hùng biện ngoại ngữ. Được biết, Thùy My có thể nói lưu loát đến 4 thứ tiếng là Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Ngoài khả năng ngôn ngữ nổi trội, Thùy My còn học đều các môn văn hóa và luôn đạt thành tích loại giỏi.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, 9x theo học ngành Truyền thông Báo chí tại Đại học Stanford - đại học danh giá tốp đầu Mỹ và thế giới. Thùy My cũng tốt nhiệp với tấm bằng xuất sắc.

Học giỏi nhưng Thùy My không thuộc tuýp "mọt sách" mà sống rất năng động. Cô nàng chơi giỏi các môn thể thao như cưỡi ngựa, tennis, bơi lội. Ngoài ra, 9x còn đánh đàn guitar, nấu ăn ngon, biết thiết kế website và viết thời trang. Có thể nói, cô gái trẻ cực kỳ đa tài, đa nghệ.

Thùy My xinh đẹp và đa tài đa nghệ.

Hà Quế My - Đậu 4 trường đại học danh giá của Mỹ

Quế My sinh năm 2000, kém chị gái Thùy My 5 tuổi. Giống như chị gái, Quế My cũng có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, trở thành niềm tự hào của mẹ. Thời gian trước, Diễm My 6x từng hạnh phúc khoe trên trang cá nhân về việc Quế My đã đỗ cùng lúc 4 trường đại học danh giá là Đại học Nam Califonina (USC), ĐH Công lập California ở Los Angles (UCLA), ĐH California Irvine (UCI) và ĐH Loyola Marymount (LMU).

Quế My cũng sở hữu thành tích học tập xuất sắc không hề thua kém chị gái.

Trước đó Quế My học 2 năm tại một trường công lập ở bang California. Sau khi cân nhắc, công chúa út nhà Diễm My quyết định theo học tại Đại học Nam California. So với chị gái Thùy My, 10X kín tiếng hơn với truyền thông.