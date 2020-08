Khởi tố vụ sập giàn cẩu làm chết 4 người, trong đó có 2 mẹ con ở Hà Nội

Liên quan đến vụ sập giàn cẩu ở Hà Nội, ngày 4/8, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về an toàn lao động" để điều tra cái chết của 4 công nhân.

Hiện trường vụ việc.

Các nạn nhân tử vong là: Nguyễn Thị T. (52 tuổi), Nguyễn Thế S. (53 tuổi), Nguyễn Thế B. (64 tuổi) và Đặng Đình T. (cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 20h tại số nhà 16 đường Nguyễn Công Trứ xảy ra vụ việc sập giàn cẩu kính khiến nhiều người thương vong.



Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng cùng các lực lượng của Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) và lực lượng tại chỗ đã đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và phường Phạm Đình Hổ đã có mặt kịp thời, hỗ trợ, thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.