Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự: “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục QLD – Bộ Y tế”.

Ngày 03/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.

Ông Trương Quốc Cường

Theo cáo trạng, năm 2013 Nguyễn Minh Hùng đặt mua một số loại thuốc tân dược trong đó có thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư. Hùng bàn bạc thỏa thuận với Cường việc này. Sau đó Công ty VN Pharma đã làm thủ tục nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg được cho là do Cty Helix (Canada) sản xuất về Việt Nam.

Toàn bộ số thuốc nhập về được để tại kho của Công ty VN Pharma. Để được Cục Quản lý Dược (QLD) thẩm định, cấp phép, Hùng và Cường cùng các đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm. Trong đó có việc tổ chức viết lại hồ sơ thuốc.

Việc giao dịch, mua bán 9.300 hộp thuốc H-Capita được thực hiện qua nhiều công đoạn, với sự tham gia của nhiều người, với nhiều mức độ khác nhau. 12 bị cáo đã bị cáo buộc phạm tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Vụ án này, ban đầu, các cơ quan tố tụng chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự 10 bị cáo với tội danh “Buôn lậu hàng hóa là thuốc chữa bệnh” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", với khung cao nhất 12 năm tù.

Sau hai cấp xét xử, nhìn nhận đúng bản chất vụ việc nên tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại và thay đổi tội danh từ buôn lậu, làm giả tài liệu sang buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh với khung hình phạt cao nhất mà các bị cáo có thể bị tuyên theo quy định của pháp luật.

Cũng từ vụ án VN Pharma đã làm nảy sinh vụ “chạy án” mà TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử. Trong đó bị cáo Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Tổng GĐ Công ty CP VN Pharma) bị kết án 5 năm tù về tội đưa hối lộ.

Một diễn biến khác của vụ án VN Pharma, ngày 18/9, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục QLD - Bộ Y tế và đơn vị liên quan.

Theo Kết luận điều tra, bước đầu xác định ông Nguyễn Tấn Đạt (Phó Cục trưởng Cục QLD), ông Phạm Công Chiến (Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Dược, Trưởng phòng pháp chế), bà Lê Thúy Hương (chuyên viên) - là những người trong Tổ thẩm định, có trách nhiệm thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, đơn hàng nhập khẩu thuốc H-Capita 500 mg Caplet của Công ty VN Pharma.

Tổ thẩm định với những cán bộ trên hoàn toàn không phát hiện Công ty Austin (Hồng Kông) - đơn vị trung gian thực hiện việc bán thuốc cho Cty VN Pharma - đã hết hạn giấy phép hoạt động, một số nội dung không thống nhất với hồ sơ.

Sau khi đánh giá “hồ sơ đạt yêu cầu”, Tổ thẩm định đề xuất Cục trưởng Cục QLD lúc bấy giờ là ông Trương Quốc Cường (hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế) ký duyệt, cấp phép cho Công VN Pharma nhập hàng.

Phiên tòa cũng triệu tập ông Cường và các thành viên Tổ thẩm định thuốc Cục QLD.