Khởi tố đối tượng đâm chết vợ, làm bố vợ và thẩm phán bị thương tại tòa

Thanh là đối tượng đã sát hại vợ, đâm trọng thương bố vợ và 1 thẩm phán TAND huyện Lục Ngạn tại trụ sở TAND huyện Lục Ngạn vào sáng 30/10.



Quá trình điều tra vụ việc, công an xác định, trong quá trình chung sống, 2 vợ chồng Thanh nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đã ly thân từ năm 2019. Cũng trong năm đó, Thanh vay của bố vợ là ông Lưu Văn Lừu (SN 1961, ở thôn Chão, xã Giáp Sơn) một khoản tiền, mặc dù bị đòi nhiều lần nhưng Thanh chưa trả. Ông Lừu đã gửi đơn lên Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn đề nghị giải quyết.

Đối tượng Dư Văn Thanh.

Đến ngày 30/10, khi 3 người cùng đến Tòa để giải quyết việc tranh chấp tài sản thì xảy ra vụ thảm án. Cụ thể, theo đúng lịch triệu tập, ông Lưu Văn Lừu và Thanh đến TAND huyện Lục Ngạn để giải quyết việc nợ nần. Chị L.T.H (SN 1989, vợ của Thanh) cũng được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Mặc dù thẩm phán đã hoà giải nhưng chị H. và Thanh không nhất trí, liên tục lời qua tiếng lại. Sau đó, Thanh bỏ ra ngoài không ký vào biên bản.

Sau vài phút đi ra ngoài, Thanh bất ngờ quay lại dùng dao đâm chị H. và ông Lừu. Thẩm phán vào can ngăn cũng bị Thanh đâm vào tay. Sau khi gây án, Thanh đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú. Do vết thương nặng, chị Hiền đã tử vong, ông Lừu đã qua cơn nguy kịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.