Khơi nguồn sức sống từ cơ thể đến cảm xúc cùng chuyên gia Nhật Bản với 16 năm kinh nghiệm Azusa Segawa

Cuối năm là thời khắc để chúng ta chiêm nghiệm, thanh lọc cơ thể và tái tạo năng lượng, sẵn sàng cho hành trình mới đầy hứa hẹn. Bên cạnh những chuyến vi vu dài ngày, nhiều người chọn sống chậm lại để hiểu cơ thể và lắng nghe chính mình. "Chữa lành toàn diện" chính là phương pháp mà nhiều người thường tìm đến bởi khả năng giúp phục hồi năng lượng, mang lại sự tươi mới cho cơ thể và tâm trí. Cũng vì lẽ này mà Heart of the Earth Spa tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu khi du khách muốn trải nghiệm "chữa lành toàn diện" bởi dịch vụ chất lượng cùng đội ngũ chuyên gia trị liệu giàu chuyên môn.

Là một điểm đến nổi bật trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Four Seasons The Nam Hải, Hội An đã sẵn sàng chào đón du khách trong dịp cuối năm này cùng Azusa Segawa

Mùa lễ hội cuối năm này, Heart of the Earth Spa tiếp tục kết hợp cùng Azusa Segawa - chuyên gia trị liệu dày dặn với hơn 16 kinh nghiệm chữa lành toàn diện tại nhiều quốc gia châu Á để mang lại một hành trình tỉnh thức thân tâm độc đáo. Từ đó giúp du khách tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng, gột rửa những vướng bận của năm cũ và sẵn sàng cho một năm mới với sức sống mới.

Azusa Segawa là bậc thầy trị liệu nổi tiếng từ Nhật Bản, đặc biệt thuần thục với Chi Nei Tsang - một liệu pháp nội trị liệu xuất phát từ Đạo giáo. Ngoài ra, cô còn thành thạo các liệu pháp chuyên biệt khác như Usui Reiki, massage, bấm huyệt và yoga. Trong quá trình hoàn thiện chuyên môn của mình, Azusa Segawa đã có cơ hội tham dự các buổi giảng của Đức Lạt Ma tại Ấn Độ và từng tham gia nhiều khóa thiền Vipassana kể từ năm 2003. Áp dụng những phương pháp chữa lành từ phương Đông, từ đây, cô Azusa đã đồng hành cùng nhiều khách hàng, giúp họ giải tỏa căng thẳng, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Tại chuyến ghé thăm Four Seasons The Nam Hải, Hội An lần này, Azusa mang đến 3 liệu pháp Chi Nei Tsang, Therapeutic Thai Bodywork và Usui Reiki - Đây là sự tổng hòa các tinh hoa chữa lành từ ba quốc gia Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Azusa Segawa đã nhận được chứng chỉ Chi Nei Tsang nhị đẳng dưới sự hướng dẫn của Đại sư Mantak Chia và Kuni tại Thái Lan, cô cũng đi sâu vào các phương pháp massage Khí công La Hán và nghiên cứu trị liệu Usui Reiki (cấp độ Master IIIA)

Vùng bụng là điểm đến đầu tiên trong hành trình chữa lành toàn diện của cô Azusa với liệu pháp Chi Nei Tsang. Theo y học phương Đông, bụng được xem là "bộ não thứ 2" của cơ thể - vừa là trung tâm trong hệ tiêu hóa, vừa là nơi tích tụ cảm xúc và năng lượng. Những căng thẳng, lo âu hoặc cảm xúc tiêu cực thường dẫn đến tình trạng căng cứng và tắc nghẽn năng lượng. Chi Nei Tsang là phương pháp trị liệu cổ truyền đến từ Trung Quốc tập trung vào việc chăm sóc và chữa lành vùng bụng thông qua các kỹ thuật xoa bóp nhẹ nhàng nhưng chính xác để tạo tác động trực tiếp lên các cơ quan vùng bụng, giúp bạn cải thiện các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, táo bón hay hội chứng ruột kích thích, đồng thời hỗ trợ giải tỏa căng thẳng, khai thông dòng năng lượng và mang lại trạng thái cân bằng cho cả cơ thể và tâm trí.

Tiếp theo, Azusa sẽ sử dụng phương pháp Therapeutic Thai Bodywork để giải tỏa những cơn nhức mỏi, đặc biệt là vùng vai, cổ, lưng. Ứng dụng từ y học cổ truyền Thái Lan, Therapeutic Thai Bodywork tập trung vào kết nối cơ thể và và bản ngã con người như một thể thống nhất bằng cách kết hợp massage Bắc Thái với các kỹ thuật shiatsu, thông qua chuỗi động tác kéo căng như yoga, massage sâu và tác động áp lực lên các điểm kinh mạch năng lượng để giảm căng thẳng cơ thể. Phương pháp này giúp giảm căng thẳng, kích thích tuần hoàn máu, tái tạo năng lượng, giảm cứng cơ và hỗ trợ sự cân bằng cơ thể, từ đó giúp duy trì sức khỏe một cách toàn diện.

Cuối cùng, để giúp bạn kết nối sâu hơn với bản thân, kích hoạt cơ chế "tự chữa lành" và giao hòa tâm trí với vũ trụ, liệu pháp Usui Reiki sẽ đưa bạn đến miền tâm trí nhẹ nhàng bằng năng lượng truyền tải từ đôi tay cô Azusa mang lại sự thư giãn sâu và cân bằng năng lượng. Đây không chỉ là liệu pháp thư giãn, cải thiện giấc ngủ, giảm đau thể chất mà còn là cánh cửa mở ra sự kết nối sâu sắc với bản thân, hòa quyện năng lượng bên trong b cùng dòng chảy năng lượng vũ trụ.

Tại Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An liệu pháp của cô Azusa được thiết kế cá nhân hóa một cách tinh tế, trải nghiệm tại không gian hòa hợp với thiên nhiên an tĩnh lấy cảm hứng từ triết lý của thiền sư Thích Nhất Hạnh với tinh thần Sáng tạo - Cân bằng - Không phán xét, sẽ mang đến hành trình chữa lành toàn diện, giúp bạn mở ra một chương mới tràn đầy hứng khởi. Mỗi động tác massage, mỗi luồng năng lượng truyền tải qua đôi bàn tay của cô Azusa sẽ đưa bạn rời xa mọi lo âu, tập trung nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tìm được sợi dây kết nối của chính mình.

Chuyên gia Azusa Segawa sẽ có mặt tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An từ 24/12/2024 đến 10/01/2025, mang đến các liệu pháp phục hồi và tái tạo năng lượng tại Heart of the Earth Spa. Trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời của liệu pháp chữa lành toàn diện trong mùa lễ hội cuối năm để phục hồi và tái tạo năng lượng cho năm 2025 sắp đến. Tìm hiểu thêm tại: https://www.fourseasons.com/hoian/spa/visiting-practitioners/.