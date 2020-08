Khởi động dự án "Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19"

Đại diện các gia đình nhận hỗ trợ từ dự án bày tỏ sự cảm ơn

Mới đây, Viện Nghiên cứu và Phát triển bền vững (MSD), đối tác của Tổ chức United Way Worldwide (UW) tại Việt Nam, phối hợp cùng 3M Việt Nam để triển khai dự án mang tên "Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19" nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và chịu ảnh hưởng kinh tế nặng nề trong đại dịch COVID-19 giai đoạn từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020. Dự án cung cấp các gói hỗ trợ thực phẩm, vật phẩm vệ sinh và các buổi tuyên truyền giáo dục phòng tránh dịch bệnh COVID-19 cho khoảng hơn 400 hộ gia đình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến có khoảng 1.000 – 1.200 người sẽ nhận được các hỗ trợ này. Đối tượng nhận hỗ trợ từ dự án rất đa dạng, là trẻ em và gia đình không có giấy tờ tuỳ thân, vô gia cư, người khuyết tật, các gia đình trẻ bại não, người lao động nhập cư, người nhiễm HIV/AIDS, v.v. Số tiền tài trợ 3M cho dự án này là hơn 1 tỷ VND (50,000 USD) thông qua Tổ chức United Way Worldwide.

3M Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa tham gia tài trợ cho dự án, ông Jacky Kang, Giám đốc 3M Việt Nam cho biết: "Từ trước đến nay, công ty 3M luôn giữ vững giá trị cốt lõi của mình, đó là tích cực hỗ trợ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Các dự án kết hợp với Tổ chức United Way Worldwide là một phần trong chương trình hỗ trợ trị giá 20 triệu USD của 3M Toàn cầu nhằm hỗ trợ các dự án cứu trợ, ứng phó với đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Chúng tôi rất hân hạnh khi được đóng góp một khoản tài trợ nhỏ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người nhập cư, các hộ gia đình có thu nhập thấp, không có giấy tờ tuỳ thân ở Việt Nam để nhận được hỗ trợ lương thực thực phẩm và vật phẩm vệ sinh cơ bản cũng như được giáo dục tuyên truyền về sức khỏe, tăng cường nhận thức phòng chống dịch bệnh trong thời điểm khó khăn này".

Ông Jacky Kang, Giám đốc 3M Việt Nam tin tưởng các dự án kết hợp với Tổ chức United Way Worldwide sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Trong hơn 130 năm qua, United Way Worldwide luôn nỗ lực hỗ trợ và giúp đỡ các nhu cầu cần thiết cho cộng đồng. Theo Phó Chủ tịch Tổ chức United Way Worldwide khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản, bà Hooyung Young nhận định, đại dịch lần là một thách thức hoàn toàn mới trên thế giới. Tuy nhiên với tinh thần cộng đồng cao đẹp, United Way tin tưởng chúng ta sẽ ứng phó thành công với đại dịch.

Với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai dự án, bà Nguyễn Phương Linh, viện trưởng MSD chia sẻ: "Đại dịch COVID-19 đã tác động và thay đổi mọi mặt của cuộc sống, mỗi người trong chúng ta đều đang dần thích nghi với trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, đối với các nhóm yếu thế như nhóm lao động nghèo, lao động không chính thức, lao động nhập cư, trẻ em và gia đình không có giấy tờ tuỳ thân, người khuyết tật, việc duy trì những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày cũng là một thách thức. Thông qua dự án "Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19", MSD cùng Tổ chức United Way Worldwide, Công ty 3M và các tổ chức đối tác mong muốn được chia sẻ, góp phần giảm bớt gánh nặng cho những người đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch này".

Thành lập từ năm 1994, 3M Việt Nam luôn nỗ lực tăng trưởng và phát triển bền vững, phục vụ khách hàng trên cả nước ở nhiều lĩnh vực và thị trường khác nhau như: sản xuất, hạ tầng, giao thông, tiêu dùng, an toàn, chăm sóc sức khỏe v.v.