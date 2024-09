Khởi đầu năm học mới: Văn phòng phẩm Deli cùng học sinh chinh phục tri thức

Thị trường văn phòng phẩm tăng nhiệt vào mùa tựu trường năm nay

Giai đoạn đầu năm học mới, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh càng tất bật đến các nhà sách và cửa hàng văn phòng phẩm để mua sắm sách giáo khoa, vở và các dụng cụ học tập, chuẩn bị sẵn sàng để quay lại trường học. Trong khoảng thời gian này, lượng khách ghé thăm các cửa hàng văn phòng phẩm và nhà sách tăng gần 50% so với tháng trước, khi nhiều phụ huynh hối hả cùng con lựa chọn đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới.

Phụ huynh tìm kiếm đồ dùng học tập cho con vào năm học mới

"Chỉ khi có con đi học, đặc biệt là con đang ở cấp tiểu học, mới cảm nhận rõ không khí náo nức của giai đoạn tựu trường này. Từ việc đưa đón con đi tập luyện cho lễ khai giảng, đến việc sắm sửa đồ dùng học tập, bọc sách vở, dán nhãn tên... Đây vừa là niềm vui, nhưng đôi lúc cũng là áp lực với cha mẹ," chị Quỳnh Nga (Hà Nội) chia sẻ.



Văn phòng phẩm Deli đáp ứng nhu cầu của phụ huynh

Thương hiệu văn phòng phẩm Deli gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2005, đến nay đã có mặt tại 60 tỉnh thành với hơn 10.000 điểm bán buôn và bán lẻ trên toàn quốc. Suốt gần 20 năm, Deli luôn là cái tên được yêu thích trong lòng học sinh và sinh viên, với các sản phẩm văn phòng phẩm chất lượng, đa dạng và thiết kế sáng tạo, mang lại nhiều lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng.

Sản phẩm Văn phòng phẩm Deli đa dạng và phong phú mẫu mã

Bên cạnh đó, để đáp dứng khách hàng khi có nhu cầu mua các sản phẩm của văn phòng phẩm Deli, ngoài việc kết hợp cùng các nhà sách lớn như Fahasa, Tân Việt, ADCBook,… thì văn phòng phẩm Deli còn được kết hợp việc bán hàng trên các sàn trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTokshop,...



Văn phòng phẩm Deli với các sự kiện nhân giai đoạn chuyển giao: Khép lại mùa hè và chào đón năm học mới

Đồng hành cùng học sinh và phụ huynh trong giai đoạn chuyển giao từ mùa hè sôi động sang năm học mới, Deli đã tổ chức rất nhiều những sự kiện thú vị, hấp dẫn, giúp các bạn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ cũng như chuẩn bị tốt nhất cho hành trình học tập sắp tới.

Mở đầu chuỗi sự kiện, Deli tổ chức workshop "Cảm Hứng Deli - Hè Vui Sáng Tạo" tại các siêu thị AEON Mall, thu hút các gia đình với những hoạt động thú vị như trang trí băng đô, vẽ quạt trong suốt, và làm bookmark bằng màu Deli Acrylic Marker. Đặc biệt, trò chơi "Gắp Gấu Đổi Quà" cũng thu hút nhiều sự chú ý với những phần thưởng hấp dẫn như gấu bông Deli, túi tote và hộp quà văn phòng phẩm.

Hoạt động "Cảm Hứng Deli - Hè Vui Sáng Tạo" thu hút khách hàng tham dự

Cũng trong mùa hè, Văn phòng phẩm Deli đã phát động thành công cuộc thi vẽ tranh "Ngôi Sao Deli" với chủ đề "Hè Vui Sáng Tạo", với 50 giải thưởng là các bộ màu họa cụ của Deli, cuộc thi đã nhận được hơn 500 bài dự thi của thí sinh từ khắp mọi nơi với những bức tranh ''độc đáo, ngộ nghĩnh và đậm chất Deli".



Các tranh vẽ tham dự cuộc thi "Ngôi sao Deli" chủ đề mùa hè

Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, học sinh, sinh viên bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới. Đáp ứng nhu cầu này, Deli tiếp tục triển khai sự kiện "Deli - Ngàn quà tặng, hân hoan tựu trường" tại hơn 40 chuỗi cửa hàng và nhà sách, với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Các hoạt động nổi bật như "Bút cũ đổi mới" giúp khuyến khích bảo vệ môi trường và tạo cảm hứng sáng tạo cho năm học mới, hay bốc thăm trúng các phần quà hấp dẫn.



Khách hàng quan tâm đến sản phẩm Deli mùa tựu trường

Đặc biệt, sự hợp tác giữa Deli và thương hiệu trà sửa nổi tiếng Mixue đã tạo nên các chương trình khuyến mãi độc đáo, như tặng voucher đồ uống khi mua văn phòng phẩm, mua nước tặng bút, trải nghiệm tô màu,… làm cho mùa tựu trường thêm phần thú vị.

Chuỗi hoạt động chào mừng năm học mới của Văn phòng phẩm Deli đã ghi dấu ấn trong lòng khách hàng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Không chỉ mang đến ưu đãi hấp dẫn mà còn thể hiện sự đồng hành và khơi nguồn sáng tạo cho thế hệ trẻ trong mùa học mới của Deli.