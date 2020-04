Khoe tự làm tiệc sinh nhật tại gia cho bạn trai sang chảnh kiểu Âu không thua nhà hàng, cô gái bị dân mạng bóc mẽ order đồ có sẵn, còn người yêu thì bị "trùng"

Mỗi lúc có chuyện gì đó gây bão MXH được đăng lên, cư dân mạng thường hào hứng gấp bội khi phát hiện ra điều gì đó không đúng phía sau. Đó cũng là hệ lụy của việc "sống ảo" quá đà, và chuyện "bóc phốt" ngược lại thì khá hay ho nên ai mà chẳng thích hóng!

Mới đây, một cô gái trẻ cũng rơi vào tầm "bóc phốt" của dân mạng khi đăng ảnh khoe bữa tiệc sinh nhật 5 sao do cô nàng tự tay chuẩn bị cho bạn trai của mình lên một group MXH có cả triệu thành viên. Ai cũng xuýt xoa khen cô gái thật khéo tay, lại càng ghen tị hơn khi săm soi ra profile chuẩn combo con nhà giàu - xinh đẹp - học giỏi của cô ấy.

Bài đăng của cô gái tên C. đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng nghìn người, kèm theo đó là hơn 700 lượt chia sẻ cùng lượng tương tác bình luận tăng chóng mặt. Hầu hết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài nấu ăn khéo léo của cô nàng, còn các chàng thì ghen tị với bạn trai của C. vì có bạn gái xinh đẹp giỏi giang như thế.

Bàn tiệc tại gia hấp dẫn, sang xịn như ở nhà hàng khiến ai cũng trầm trồ.

C. khoe tất cả đều do cô bạn tự tay làm hết để có một sinh nhật ý nghĩa cho bạn trai.

Tuy nhiên, sau hàng loạt comment khen ngợi thì bỗng có một số ý kiến trái chiều cho rằng C. đang sống ảo quá mức. Làm gì có chuyện trong 1 tiếng mà nấu nướng xong được cả bàn tiệc với 6 món cầu kỳ kiểu Âu như thế kia? Lại còn thêm chi tiết chiếc túi hàng hiệu màu cam cứ "lấp ló" trong các bức ảnh khiến nhiều người thấy khó chịu, nói C. thích làm màu.

Đáng chú ý hơn, trong số gần 800 comment bỗng xuất hiện lời tố bạn trai của C. chuyên lên app tìm kiếm bạn để... hẹn hò. Bình luận này đã khiến dân tình xôn xao bàn tán, ai cũng bất ngờ vì bạn trai của C. trông khá hoàn hảo, vừa đẹp trai lại giàu có, chỉ mỗi tội lăng nhăng!

Liên tiếp những lời soi mói của dân tình nhắm vào cặp đôi chủ nhân bữa tiệc, nên cuối cùng C. phải khóa chức năng bình luận, nếu không sự việc còn đi xa hơn suy nghĩ của nhiều người. Sự thật thì C. không hề sống ảo, cô nàng đã ghi rõ rằng mình chuẩn bị đồ ăn nhanh do mua set sơ chế sẵn, chỉ có bánh gato là C. tự làm toàn bộ nhưng cũng mất thời gian cả ngày trời. Nhiều người đọc bài đăng của cô không kỹ nên mới bình luận sai. Còn chuyện bạn trai bị "trùng" thì một số người cho rằng đó là sự việc xảy ra đã lâu, hiện tại thì người yêu C. vẫn công khai mối quan hệ và thường xuyên đăng ảnh tình cảm với cô nàng, chẳng có lý gì anh chàng lại "mặt dày" đến mức đi hẹn hò lén lút để bị dân mạng túm được như thế!

Bóng của cô gái trẻ lấp ló trên bàn bếp chứng minh cô ấy cũng chịu khó tự mày mò chứ không order tất cả mang về bày ra sống ảo.

Ban đầu thì C. khá kiên nhẫn đi giải thích cho từng comment hiểu nhầm, nhưng kết quả bữa tiệc sinh nhật này quá hot nên C. đành phải khóa bình luận, rồi bỏ qua thị phi để quay lại cuộc sống bình thường. Đôi khi nhiệt tình quá cũng phải là hay, chỉ trích ai thì nên tìm hiểu kỹ trước khi bóc phốt chị em ạ.