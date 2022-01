Khoai Lang Thang, Võ Hoàng Yến: "Ăn đủ sơn hào hải vị khắp thế giới vẫn nhớ nhất món Tết Việt vị an lành!"

Dường như việc "ăn Tết" bất đắc dĩ liền tù tì trong năm 2021 càng khiến chúng ta mong chờ "Tết real" hơn, nhất là sau 1 năm trải qua dịch bệnh, ai cũng mong cầu về sức khỏe, háo hức vào bếp trổ tài nấu món khỏe lành để có tết an hòa. Như siêu mẫu Võ Hoàng Yến mới đây trong livestream Vào bếp cùng sao - Khám phá ẩm thực 3 miền Khỏe lành cùng Knorr đã chia sẻ: "Mẹ Yến ở nhà đã làm xong mấy hũ dưa món để ăn Tết rồi đó!"

Trước Võ Hoàng Yến, chuỗi livestream Vào bếp cùng sao - Khám phá ẩm thực 3 miền Khỏe lành cùng Knorr cũng đón một khách mời có "tâm hồn ăn uống" không kém - Khoai Lang Thang. Quanh năm được đi khám phá, thăm thú khắp 3 miền nhưng với anh Khoai, món Tết vẫn mang đến những rung cảm rất riêng, khi được về lại căn bếp quen, thưởng thức những món ăn thân thương không đâu sánh bằng.

Đặc biệt, khi đứng trước chủ đề về món Tết khỏe lành, an hoà, Khoai Lang Thang và Võ Hoàng Yến đều gật gù đồng tình. Có lẽ bởi sau rất nhiều biến động trong năm cũ, những khoảng thời gian xa nhà đằng đẵng, món Tết càng gợi lên trong mỗi chúng ta khung cảnh ấm cúng chỉ có thể tìm thấy trong bữa cơm nhà, cùng với thông điệp trân trọng sức khỏe và mỗi khoảnh khắc bên gia đình.

Là một siêu mẫu nên Võ Hoàng Yến rất quan tâm đến việc cân bằng chế độ ăn uống. Lựa chọn món ăn có cái tên "rất Tết" là gỏi cầu dừa đủ xài, với các loại nguyên liệu quen mà lạ, cô Yến còn được dịp khoe khéo tài pha nước chấm trộn gỏi cực chuẩn vị nhờ "trợ thủ" Hạt Nêm Knorr Nấm Hương Organic. Về phần Khoai Lang Thang, khán giả theo dõi anh nấu ăn mà khán giả không khỏi trầm trồ trước sự am hiểu sâu sắc về ẩm thực các vùng miền của YouTuber này. Dù đón nhận thử thách hoàn toàn bất ngoài từ khán giả, anh vẫn có thể nảy ra ý tưởng thực hiện ngay một món ăn lấy cảm hứng từ chả giò miền Nam và nem cua bể miền Bắc.

Ẩm thực Tết vốn được biết đến là nơi hội tụ những nét tinh hoa của món Việt, từ nguyên liệu đến phong vị chế biến. Nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam với những món ngon trải khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, đặc biệt là sau 1 năm dịch bệnh đầy lo toan và bất an, bên cạnh chuỗi livestream nói trên, Knorr cũng phối hợp cùng chef Nickie Trần để cho ra đời bộ công thức món ngon - an lành cho Tết an hòa, gồm những món ăn như Gỏi chay Thuận Hoà, Nem cuốn chặt Yêu thương, Sườn non Thịnh vượng…

Tết đến nơi mà còn băn khoăn chưa biết nấu món gì đãi cả nhà, hay đơn giản là "bí" vì ngán? Chỉ cần xắn tay áo vào bếp một lần, bộ công thức của chef Nickie Trần chắc chắn sẽ là trợ thủ giúp bạn "tròn vai" bếp trưởng suốt 3 mùng Tết!

Tết này hãy cùng Knorr tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt bắt đầu từ những nguyên liệu khỏe lành quen thuộc, dễ tìm, đặc trưng cho 3 miền đất nước. Knorr sẽ đồng hành cùng bạn tạo ra những biến tấu cho món Tết và mâm Tết vừa lành, vừa ngon, vừa lạ mà quen để mâm Tết Việt khỏe mạnh mà cân bằng. Cùng Knorr khám phá vị Tết an hoà, an lành xuân sang cùng hơn 21 công thức món Tết an hòa từ Chef Nickie Trần tại: http://knorrtetanhoa.kenh14.vn/ và đừng quên tham gia ngay thử thách Khoe món Tết an hòa - Rước lộc quà bao la tại https://fb.watch/ak1OZAwn42/ để rinh ngay quà tặng có tổng trị giá tới 150 triệu đồng bạn nhé!

