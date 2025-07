Khi hương vị bia huyền thoại gặp gỡ những câu chuyện thú vị của ẩm thực chuẩn sao Michelin

Tại sự kiện Michelin Guide Ceremony vừa qua ở Đà Nẵng, Bia Saigon Special lần thứ ba liên tiếp đồng hành cùng giải thưởng ẩm thực danh giá này, chứng kiến những cột mốc quan trọng của ẩm thực Việt khi chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế và được ghi nhận trên bản đồ ẩm thực thế giới. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng sự đồng hành của Bia Saigon Special không chỉ đơn thuần là vai trò nhà tài trợ, mà còn xuất phát từ những điểm tương đồng đáng chú ý với tinh thần của ẩm thực Michelin.

Bí quyết đến từ nguyên liệu chất lượng

Nguyên liệu được chọn lọc kỹ là yếu tố then chốt tạo nên chất lượng của các món ăn đạt chuẩn Michelin. Tương tự, Bia Saigon Special cũng đặt sự chú trọng đặc biệt vào khâu lựa chọn nguyên liệu. Bia Saigon Special sử dụng hoa bia Yakima nhập khẩu từ Mỹ — vùng đất có khí hậu thuận lợi và truyền thống canh tác lâu đời — góp phần tạo nên hương vị cân bằng cùng hậu vị sảng khoái đặc trưng.

Chính sự tương đồng trong tiêu chí lựa chọn nguyên liệu nghiêm ngặt đã tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa Bia Saigon Special và ẩm thực Michelin. Anh Quốc Toàn (33 tuổi) chia sẻ sự bất ngờ: "Một điểm cộng lớn của Bia Saigon Special là hương vị dễ uống, phù hợp với nhiều món ăn khác nhau. Khi dùng kèm các món đạt chuẩn Michelin, bia không lấn át hương vị món chính mà vẫn mang lại cảm giác sảng khoái cần thiết."

Kỹ thuật đóng vai trò không nhỏ!

Chất lượng ẩm thực Michelin không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn vào tay nghề của đầu bếp. Điều này cũng tương tự với Bia Saigon Special khi kết hợp nguyên liệu tốt với công nghệ ủ bia hiện đại. Bia Saigon Special sử dụng phương pháp dry-hopping - bổ sung hoa bia thêm một lần trong quá trình nấu bia - nhờ đó tạo nên sự đặc trưng khó lẫn trong hương vị.

Từ việc lựa chọn nguyên liệu đến quy trình ủ bia tinh tế, Bia Saigon Special thể hiện tinh thần chú trọng vào chất lượng vượt trội - điều mà ẩm thực Michelin luôn theo đuổi. Ba năm đồng hành cùng Michelin Guide Ceremony không chỉ khẳng định vị thế của thương hiệu mà còn thể hiện nỗ lực của Bia Saigon Special trong việc gìn giữ và quảng bá nền ẩm thực độc đáo của Việt Nam.

