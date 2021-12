Khi công nghệ điều hòa không khí thích nghi với thời Covid-19

Mặc dù nhiều thành phố trên cả nước đã quay lại trạng thái "bình thường mới" nhưng người dân vẫn dành nhiều thời gian ở nhà hơn trước. Vì vậy, chất lượng không khí trong nhà là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Để tìm kiếm một "trợ thủ" chăm sóc cho không gian gia đình, các từ khóa được tìm kiếm như "máy lọc không khí" hay "điều hòa lọc không khí" đang trở nên hot hơn bao giờ hết.

Hơn cả một chiếc điều hòa không khí

Trước đây, khi mua điều hòa thì hiệu suất làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện là một trong những ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Giờ đây, để đáp ứng được cả tiết trời nóng ẩm vào mùa hè và lạnh khô vào mùa đông như ở miền Bắc thì điều hòa hai chiều ngày càng được ưa chuộng.

Điều hòa không khí hai chiều là sự lựa chọn phổ biến của các gia đình miền Bắc

Một chiếc điều hòa có khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí bằng công nghệ lọc khí tiên tiến, giúp ức chế các loại vi khuẩn, vi-rút, khử mùi hiệu quả sẽ là một hướng đầu tư hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Giải được bài toán này, Panasonic đã nâng cấp và cải thiện dòng sản phẩm điều hòa mới 2021 với công nghệ nanoe™ X thế hệ II tăng cường hiệu quả. Nanoe™ X là công nghệ lọc khí được nghiên cứu và phát triển độc quyền bởi Panasonic trong suốt 20 năm. Với công nghệ này, các phân tử tích điện có kích thước siêu nhỏ, được chứng minh hiệu quả trong việc khử mùi, ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi-rút, nấm mốc, các chất gây dị ứng và các chất độc hại, cũng như giúp duy trì độ ẩm cho da và tóc.

Công nghệ nanoe™ X thế hệ 2 tăng gấp đôi hiệu quả khử mùi và tiêu diệt vi khuẩn

Công nghệ được cải tiến hơn thế hệ trước, nanoe™ X thế hệ II có khả năng tạo ra số lượng gốc OH tăng gấp đôi lên tới 9600 tỷ mỗi giây, do đó, công nghệ mới này giúp rút ngắn thời gian khử mùi và ức chế phấn hoa nhanh gấp đôi so với thế hệ đầu tiên, giúp bầu không khí trong lành hơn, khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt, đối với các gia đình có người già và trẻ nhỏ, điều hòa tích hợp công nghệ này sẽ giúp các thành viên cải thiện sức khỏe đáng kể, yên tâm hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Công nghệ thông minh cho trải nghiệm tối ưu

Trong kỷ nguyên 4.0, một chiếc điều hòa thông minh được tích hợp những công nghệ tân tiến nhất sẽ dẫn đầu xu hướng và nhận được sự săn đón của người dùng.

Để giải quyết bài toán hanh khô vào mùa đông hay nồm ẩm của mùa xuân miền Bắc, chiếc điều hòa Inverter cao cấp – hai chiều (XZ) mới của Panasonic, tích hợp công nghệ cảm biến và kiểm soát độ ẩm Humidity Sensor mới nhất, xác định và điều chỉnh độ ẩm xuống dưới 60%, mang lại bầu không khí dễ chịu cũng như giấc ngủ ngon cho cả gia đình.

Ngoài ra, trong mùa hè nóng bức, công nghệ iAutoX làm lạnh nhanh giúp tăng 25% tốc độ làm lạnh nhờ sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh P-TECH, cho phép máy nén đạt được tần số tối đa một cách nhanh chóng từ khi khởi động và luồng gió tập trung làm mát ngay lập tức.

Điểm nổi bật trong các dòng điều hòa mới nhất của Panasonic là Wifi tích hợp, sử dụng cùng ứng dụng điện thoại Panasonic Comfort Cloud, giúp người dùng điều khiển điều hòa ngay trên smartphone cá nhân mọi lúc, mọi nơi. Với tính năng này, người dùng có thể kết nối và điều khiển tối đa 20 thiết bị khác nhau cũng như hợp nhất chức năng của nhiều điều khiển từ xa vào một thiết bị duy nhất .

Hơn thế, Panasonic Comfort Cloud còn hiển thị các thông số liên quan đến nhiệt độ bên ngoài và bên trong phòng, nhiệt độ cài đặt cùng số lượng điện năng tiết kiệm, thông qua biểu đồ phân tích sử dụng điện năng. Nhờ đó, người dùng có thể so sánh mức sử dụng năng lượng để lên kế hoạch sử dụng thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách của gia đình mình.

Một tính năng khác của Panasonic Comfort Cloud cũng ưu việt không kém là khả năng theo dõi tình trạng hoạt động, sự cố có thể xảy ra với các thiết bị trong gia đình. Khi phát hiện lỗi, hệ thống sẽ tự động thông báo giúp người dùng kịp thời sửa chữa, đảm bảo máy lạnh vận hành an toàn, hiệu quả.

Người dùng có thể điều khiển điều hòa từ xa thông qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud

Sở hữu những công nghệ tối tân giúp bảo vệ sức khỏe và gia tăng trải nghiệm cho người dùng, điều hòa Inverter cao cấp hai chiều XZ của Panasonic xứng đáng đồng hành cùng mọi gia đình để mang lại không gian ấm sạch, trong lành trong những ngày mùa đông tại miền Bắc. Quan trọng hơn, "chiến binh khí sạch" này sẽ phần nào giúp người dùng giảm tải nỗi lo về dịch bệnh hay cải thiện hiệu quả kinh tế một cách đáng kể.