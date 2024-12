Khẳng định vị thế - LG Vina Cosmetics tổ chức sự kiện ghi dấu 27 năm "tri kỷ"

Đặc biệt, ngành hàng Home care & Daily beauty (HDB) đã ghi dấu ấn sâu đậm, mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình Việt.

Tri kỷ của mọi gia đình Việt

Đồng hành cùng khách hàng Việt hơn một phần tư thế kỷ, bên cạnh các sản phẩm công nghệ, LG dần mở rộng sang lĩnh vực tiêu dùng, đặc biệt là chăm sóc cá nhân và làm đẹp. Những cái tên thân thuộc như Double Rich, một trong những thương hiệu sữa tắm và dầu gội đầu tiên của LG, đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều thế hệ gia đình Việt. Tiếp nối thành công đó, LG không ngừng sáng tạo và phát triển thêm các sản phẩm mới như Himalaya Pink Salt, mang lại trải nghiệm chăm sóc tinh tế với chiết xuất muối hồng Himalaya, hay dòng sữa tắm nước hoa On: The Body với hương thơm độc đáo, đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng. Đặc biệt, dòng sản phẩm dược mỹ phẩm Physiogel, với công thức dịu nhẹ và khả năng chăm sóc da chuyên sâu, đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nhờ tính hiệu quả và an toàn.

Giám đốc ngành hàng HDB phát biểu khai mạc sự kiện.

Hành trình 27 năm của LG không chỉ là cột mốc thời gian mà còn là minh chứng cho sự đồng hành và gắn bó bền chặt giữa thương hiệu và người tiêu dùng Việt. Sự kiện "Tri kỷ LG" kỷ niệm 27 năm vừa qua là một dịp đặc biệt để LG tiếp tục kết nối và tri ân người tiêu dùng, mang đến những trải nghiệm thú vị, đầy ý nghĩa và khẳng định mối quan hệ lâu dài giữa LG với mọi gia đình Việt.

LG Vina Cosmetics tổ chức sự kiện "Tri kỷ LG 27 năm" nhằm tri ân các gia đình Việt.

Trải nghiệm thú vị tại sự kiện "Tri kỷ LG" kỷ niệm 27 năm

Diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 12 tại Thiso Mall Sala, 10 đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, sự kiện "Tri Kỷ LG" đã thu hút đông đảo khách hàng tham dự, tạo nên không gian trải nghiệm sôi động và ý nghĩa. Với 4 trạm trải nghiệm được thiết kế riêng biệt, khách tham quan có thể khám phá các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, đồng thời có những giây phút tương tác thú vị.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là khu vực check-in sáng tạo, nơi khách tham gia có thể lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ qua công nghệ camera fisheye kết hợp màn hình hiển thị trực tiếp. Các trạm khác như On The Body giúp khách trải nghiệm rõ hơn về 3 tầng hương nước hoa, hay Cân Bằng Lành Tính giới thiệu công dụng vượt trội của bộ sản phẩm Muối Hồng Himalaya, hay trạm Gắn Kết Mượt Mà gắp túi mù từ Double Rich đã nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực từ người tham dự.

Á hậu Phương Anh đang dùng thử sản phẩm hoặc các sản phẩm LG được trưng bày đẹp mắt tại sự kiện.

Đặc biệt, sự kiện càng thêm phần hấp dẫn nhờ sự "góp mặt" của các gương mặt nổi tiếng. Diễn viên Woo Seok từng được các "mọt phim Hàn" Việt Nam biết tới với cái tên "Sơn Sĩ", nay anh đã trở lại là đại sứ toàn cầu của Physiogel. "Oppa Hàn Quốc" xuất hiện và tương tác với khán giả qua màn ảnh nhỏ, cùng minigame thú vị tại booth: "Lật thẻ tìm cặp hình giống nhau" trên iPad, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ dành cho người tham gia.

Một góc check-in tại sự kiện "Tri Kỷ LG"

Sự kiện càng thêm phần ý nghĩa với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Liz Kim Cương, Á hậu Phương Anh,... và đặc biệt là anh tài Kay Trần, người mang đến không khí trẻ trung và gần gũi nhờ phong cách thân thiện và cởi mở.

Liz Kim Cương rạng rỡ check-in chụp ảnh tại sự kiện "Tri Kỷ LG"

Kay Trần biễu diễn cực sôi nổi tại sự kiện

Tại đây, Kay Trần không chỉ chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ LG mà còn dành thời gian giao lưu, ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Những khoảnh khắc ấm áp này không chỉ tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa nghệ sĩ và khán giả mà còn để lại dấu ấn khó quên trong lòng người tham dự.

Các nghệ sĩ rạng rỡ tại sự kiện, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các gia đình Việt tham gia.

Chị M., một khách tham gia sự kiện, chia sẻ: "Thật sự bất ngờ và phấn khích khi thấy Woo Seok xuất hiện và còn tương tác với fan bằng tiếng Việt qua màn ảnh nhỏ tại sự kiện. Mình đã dùng sản phẩm Physiogel một thời gian và thấy khá hài lòng, nên cũng định ghé qua trải nghiệm thêm một vài sản phẩm khác. Không ngờ lại có một 'cheap moment' khi sử dụng đồ đôi với idol."

Sự kiện Tri kỷ LG không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn là lời khẳng định về sứ mệnh của LG trong việc trở thành "tri kỷ" trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đây chính là dịp để LG gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu gia đình Việt đã luôn đồng hành, tin tưởng và yêu thương thương hiệu suốt 27 năm qua.

Khám phá thêm những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của LG để tiếp tục hành trình trở thành "tri kỷ" đồng hành cùng bạn và gia đình tại đây.