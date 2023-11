Khán giả sốc với cảnh khỏa thân trên show thực tế

Trong tập lên sóng ngày 20/11 của I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!, Nigel Farage chứng minh bản thân là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất chương trình truyền hình thực tế khi khỏa thân trước ống kính máy quay. Cựu chính trị gia 59 tuổi đứng quay mặt về vách đá, không một mảnh vải trên người. Ông không hề ngại ngùng trước việc phơi bày hoàn toàn mặt sau cơ thể, vô tư giặt quần áo dưới dòng nước chảy ra từ vách đá.

Cựu chính trị gia Nigel Farage khỏa thân trên sóng truyền hình quốc gia Anh. Ảnh: ITV.

Người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó là người dẫn chương trình This Morning Josie Gibson. Cô đi ngang qua rừng rậm và phát hiện ông Farage đang khỏa thân. Trong khi ông Farage không biết gì, Gibson trông bối rối vì những gì đập vào mắt. Sau một lúc do dự, cô không tiếp tục tiến về phía trước mà quay trở lại. Trả lời phỏng vấn từ ê kíp chương trình, Gibson cho biết cảm thấy tệ hơn với trải nghiệm đó rồi ôm mặt xấu hổ.

Josie Gibson không phải người duy nhất có cảm giác đó. Khi phân đoạn ông Farage khỏa thân lên sóng, khán giả bị sốc nặng và để lại vô số bình luận phản đối trên diễn đàn trực tuyến: “Không thể tin được là tôi vừa nhìn thấy vòng ba của Nigel Farage”, “Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ mình cần được trị liệu sau khi nhìn thấy bộ ngực trần nhăn nheo của Nigel Farage”, “Tôi không có nhu cầu nhìn thấy Nigel Farage khỏa thân trên sóng truyền hình quốc gia”, “Tôi bị đau mắt”, “Tôi vừa nhìn thấy mông của Nigel Farage. Tôi thực sự bị tổn thương”, “Tôi không ngờ phải đối mặt với vòng ba của Nigel Farage khi đang thưởng thức tách trà”...

Josie Gibson xấu hổ nhớ lại cảnh bạn đồng hành khỏa thân. Ảnh: ITV.

I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! là chương trình truyền hình thực tế sinh tồn của Anh, được phát sóng trên ITV, bắt đầu từ năm 2002 đến nay. Chương trình tập trung vào nhóm người nổi tiếng sống cùng nhau trong điều kiện khắc nghiệt và tách biệt với cuộc sống hiện đại. Mỗi thành viên thực hiện các thử thách để đảm bảo có thêm thức ăn và đồ dùng cho nhóm. Họ cũng cần phải gây ấn tượng cho khán giả để được bình chọn là người chiến thắng cuối cùng.

Mùa mới nhất bắt đầu vào ngày 19/11. Josie Gibson và Nigel Farage bị đưa đến khu rừng rậm hoang sơ ở Australia trong thử thách đầu tiên. Trong khi Josie Gibson là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, sự xuất hiện của Nigel Farage bị không ít khán giả bài xích bởi quan điểm chính trị.

Ông Farage (SN 1964) từng là lãnh đạo Đảng Độc lập Anh, thành viên Nghị viện châu Âu kiêm lãnh đạo Đảng Brexit. Ông là người tiên phong trong phong trào Brexit, ủng hộ Anh rút khỏi Liên minh châu Âu. Ông cũng gây tranh cãi khi phản đối dân nhập cư và ủng hộ chênh lệch lương theo giới.

Nhiều người hâm mộ I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! không hài lòng về việc Farage tham gia, thậm chí còn đe dọa tẩy chay chương trình. Bất chấp phản ứng từ dư luận, ông Farage không bị thay thế, còn được cho là bỏ túi khoản tiền 1,5 triệu bảng Anh (1,88 triệu USD) cát-xê.

Josie Gibson (giữa) và Nigel Farage bị đưa đến rừng rậm trong thử thách đầu tiên. Ảnh: Shutterstock.