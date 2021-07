Khẩn: 1 địa phương thông báo hoãn thi tốt nghiệp đợt 1 ngay sát giờ làm thủ tục dự thi

Trưa nay 6/7, chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã ký thông báo giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ khu vực thị trấn Tịnh Biên và khu vực chợ Nhà Bàng. Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 đối với toàn bộ các xã: An Nông, An Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Nhà Bàng (trừ khu vực chợ), kể từ 0h ngày 6/7 đến 17h ngày 13/7.



Theo đó, toàn bộ thí sinh dự thi của huyện Tịnh Biên cũng không tham gia thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh có 4.841 thí sinh phải thi đợt 2 bao gồm học sinh của các huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên và TP. Châu Đốc.

Ngoài ra, còn có 110 thí sinh thuộc các trường hợp áp dụng chỉ thị 15 và trường hợp là F2 ở các huyện: Chợ Mới; Phú Tân; TP Long Xuyên; An Phú và huyện Châu Thành

Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương thông báo cho thí sinh và phụ huynh biết rõ, động viên tinh thần các em để an tâm tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 theo lịch của Bộ.