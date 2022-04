Khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh sau khi ông Đỗ Anh Dũng bị bắt

Tối 5/4, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời với các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thì Lệnh khám xét cũng được Cơ quan điều tra ban hành.

Theo đó, vào khoảng 19h24', nhiều xe biển xanh đã xuất hiện tại trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh ở phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ quan điều tra có mặt tại tại trụ sở tập đoàn ở phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lệnh khám xét cũng đã được CQĐT ban hành.

Nhiều xe biển xanh xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tối 5/4.

Việc ông Đỗ Anh Dũng bị khởi tố thu hút sự quan tâm của dư luận. Phóng viên nhiều cơ quan báo chí có mặt tại trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh khi cảnh sát đến đây.

Ngoài ông Dũng, nhà chức trách khởi tố, bắt giam thêm 6 bị can khác. Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.

Trước đó vào ngày 4/4 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã ban hành văn bản hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 07/2021 đến tháng 03/2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil.

