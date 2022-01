Khám phá loạt resort nghỉ dưỡng sang chảnh hàng đầu Phú Quốc, có cả nơi Running Man Việt Nam check in

Running Man Việt Nam mùa 2 ghi hình tại Phú Quốc không chỉ giới thiệu những điểm du lịch ấn tượng, mà còn khám phá một Phú Quốc nổi danh với hàng loạt các khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao quốc tế, chất lượng dịch vụ đẳng cấp, mang đến cho du khách những trải nghiệm cực kỳ đáng giá.



JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Sở hữu vị trí đắc địa tại bãi Khem phía Nam đảo Phú Quốc và cách sân bay quốc tế Phú Quốc 15 phút chạy xe, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là một trong những resort sang trọng bậc nhất tại Nam đảo Phú Quốc được đông đảo các tín đồ du lịch yêu thích.

Đây là khu nghỉ dưỡng mang nét kiến trúc hòa trộn độc đáo của văn hoá Đông - Tây, lại có bãi biển riêng bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn Phú Quốc tuyệt đẹp. Cùng với 231 phòng, suite và villa, mang màu sắc cổ điển đi cùng nội thất ấn tượng và công nghệ tiện nghi hiện đại, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay sẽ cho bạn tận hưởng những tiện ích "sang chảnh" xứng tầm. Đáng chú ý, những ngày lưu trú tại đây bạn còn được trải nghiệm dịch vụ spa độc đáo với nhiều gói trị liệu cao cấp chuyên biệt. Một điều thú vị nữa phải kể đến, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay chính là nơi ghi hình tập 13 Running Man mùa 2 được phát sóng trong thời gian qua.

Giá phòng tại đây dao động từ 8 triệu - 60 triệu/ đêm

New World Phú Quốc Resort

Một khu nghỉ dưỡng đáng giá tiếp theo bạn nên tham khảo khi đến Phú Quốc chính là New World Phú Quốc Resort. Đây cũng là địa điểm ghi hình tiếp theo xuất hiện trong tập 14 Running Việt Nam mùa 2 với hồ bơi cực xịn.

Tọa lạc ngay bên bãi Kem, New World Phú Quốc với 375 căn biệt thự hiện lên như một ngôi làng biển hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống đặc trưng miền biển An Thới. Các căn villa tại New World Phú Quốc đều được thiết kế 3 gian, kết hợp với sân vườn thoáng đãng, hồ bơi riêng,… cho bạn thỏa sức đắm mình vào thiên nhiên tuyệt mỹ của Nam đảo Phú Quốc và tận hưởng trọn vẹn những dịch vụ đẳng cấp 5 sao quốc tế tại đây.

Giá phòng tại đây dao động từ triệu - triệu/ đêm

Premier Village Phú Quốc Resort

Sở hữu vị trí "tựa sơn hướng biển" trên mũi Ông Đội, khu nghỉ dưỡng Premier Village Phú Quốc Resort có tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp của biển Phú Quốc. Tại đây bạn có thể đón bình minh lẫn ngắm hoàng hôn ngay từ view phòng nghỉ vô cùng ấn tượng.

Độc đáo hơn, 227 căn biệt thự tại khu nghỉ dưỡng Premier Village Phú Quốc Resort được xây dựng trên ghềnh đen xen lẫn với rừng nhiệt đới hoặc quy hoạch theo kiểu biệt thự biển nằm trên bãi cát, cách mặt biển chỉ vài bước chân mang đến không gian hòa mình với thiên nhiên nhưng vẫn đủ riêng tư và tiện ích cao cấp để bạn tận hưởng kỳ nghỉ xứng đáng với chi phí đã bỏ ra. Các căn villa tại đây luôn trong tình trạng "cháy phòng" ngay cả những ngày thường, nên tranh thủ đặt sớm nếu bạn có kế hoạch nghỉ dưỡng tại đây nhé!

Giá phòng tại đây dao động từ triệu - triệu/ đêm

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort nép mình trong không gian xanh mướt của thiên nhiên và sóng biển rì rào hứa hẹn là khu nghỉ dưỡng cho bạn tận hưởng "kỳ nghỉ thiên đường" đúng nghĩa với một loạt trải nghiệm ẩm thực và vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế.

Mang phong cách bài trí trang nhã mang đậm phong cách miền biển nhiệt đới, InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort cho bạn đa dạng sự lựa chọn, từ căn phòng xinh xắn, căn hộ trên Sky Tower đến những căn biệt thự biệt lập, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của cặp đôi lẫn các gia đình nhỏ. Đặc biệt, bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort còn là nơi lý tưởng cho bạn thưởng thức hoàng hôn Phú Quốc một cách trọn vẹn nhất.

Giá phòng tại đây dao động từ triệu - triệu/ đêm

