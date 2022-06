Khám phá liệu pháp “detox” không khí trong nhà cho người bận rộn

Tìm đủ mọi cách để nhà được thông thoáng sạch



Ra đường ô nhiễm đã đành, nhưng đáng lo ngại hơn là nguy cơ ô nhiễm còn có thể cao gấp 2-5 lần trong chính ngôi nhà của bạn (theo nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ EPA - Environmental Protection Agency). Nguyên nhân là do các tác nhân độc hại bị tích tụ lâu ngày từ nhiều nguồn khác nhau như nội thất, sơn tường, sáp thơm, thảm trải sàn, khói thuốc, nấm mốc, các hoạt động nấu nướng, sinh hoạt,…

Với các gia đình có trẻ nhỏ, đây càng là một vấn đề đặc biệt được quan tâm, do không khí ô nhiễm có thể gây nên rối loạn phát triển ở trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Mặt khác, trẻ em thở nhanh hơn và thời gian ở trong nhà nhiều nên cũng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với người lớn. Bởi vậy, giữ không khí trong nhà thoáng sạch để cho con có một môi trường vui chơi an toàn, khỏe mạnh trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh.

Ý thức được vấn đề là một chuyện, khắc phục được triệt để hay không lại là một chuyện khác. Các phương án phổ biến như thường xuyên quét dọn hay đóng kín cửa, bật điều hòa hầu như không thể giải quyết tận gốc bụi bặm và các chất độc hại, chưa kể còn gây nhiều bất tiện như bí bức, thiếu độ ẩm gây khô da,… Một số gia đình trồng nhiều cây xanh để lọc sạch không khí, tuy nhiên cách này cũng không mấy hiệu quả với các tác nhân tinh vi, mặt khác nếu trồng không đúng cách còn gây phản ứng ngược.

Giữ không khí trong nhà thoáng sạch toàn diện không nan giải như bạn tưởng

Trên thực tế, "cuộc cách mạng" cải thiện chất lượng không khí trong nhà cần đến không chỉ một mà nhiều giải pháp cùng phối hợp với nhau nhằm giúp không khí được lưu thông, luân chuyển và lọc sạch liên tục. Để chinh phục ba tiêu chí cốt lõi này, các gia đình không nên dừng lại ở một vài thói quen thuần túy như quét dọn, trồng cây xanh, mà cần đến sự đồng hành của các sản phẩm công nghệ.

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện giải quyết ô nhiễm không khí trong nhà phải kể đến Panasonic, với bộ tứ sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại nhiều hộ gia đình cũng như toà nhà, dự án lớn, bao gồm quạt trần, quạt hút, quạt điện và máy lọc không khí.

Quạt trần tạo gió tự nhiên như gió trời

Không như các dòng quạt trần truyền thống, quạt trần Panasonic với công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi mang đến làn gió mát mẻ như gió thiên nhiên, giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu dù ngồi lâu dưới quạt. Đặc biệt, trẻ nhỏ có thể thỏa thích học tập, vui chơi trong thời gian dài mà không sợ đau đầu hay nhiễm lạnh.

Bên cạnh đó, quạt trần Panasonic còn được trang bị 3 cấp độ an toàn: khoá cánh, dây nối và công tắc an toàn giúp bảo vệ người dùng tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.

Hình ảnh sản phẩm quạt trần Panasonic

Một số điểm cộng khác của quạt trần Panasonic là màu sắc sang trọng, thiết kế trang nhã cùng đa dạng chiều dài ti chỉ từ 21cm, phù hợp với các căn hộ chung cư kể cả chung cư trần thấp.

Quạt hút - Giải pháp cho không khí luôn tươi mới

Để đảm bảo sạch đúng nghĩa, không khí phải được lưu thông, đào thải CO2 và cung cấp khí Oxy tươi từ ngoài vào, loại bỏ mùi hoá chất, khói thuốc, mùi vật nuôi, mùi hôi do rác thải sinh hoạt. Quạt hút Panasonic đảm nhận hiệu quả vai trò này, ngoài ra còn "ghi điểm" với người dùng với độ ồn thấp chỉ 23dB, hoạt động êm ái, âm thanh phát ra chỉ tương đương tiếng lá rơi nên lý tưởng để lắp đặt ở mọi không gian kể cả phòng ngủ.

Hình ảnh sản phẩm quạt hút Panasonic

Quạt điện bền bỉ nhờ động cơ bạc đạn

Thay vì sử dụng động cơ bạc thau như các dòng quạt truyền thống, quạt điện Panasonic dùng động cơ bạc đạn được bôi trơn vĩnh viễn, tuổi thọ lên đến 20.000 giờ, tương đương 10 năm sử dụng mà không cần tra dầu mỡ. Một số mẫu quạt điện của hãng cũng được trang bị công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi như ở quạt trần.

Một bí kíp được nhiều người áp dụng cho các không gian rộng là kết hợp cả quạt trần lẫn quạt điện, vừa giúp làm mát vừa giúp điều hướng luồng gió đến những khu vực mong muốn.

Hình ảnh sản phẩm quạt điện Panasonic

Máy lọc không khí với công nghệ nanoeTM

Mảnh ghép cuối cùng trong bộ tứ sản phẩm Panasonic là máy lọc không khí. Máy lọc không khí Panasonic theo thông tin do Panasonic cung cấp, Nanoe™ X là công nghệ lọc khí được nghiên cứu và phát triển độc quyền bởi Panasonic. Máy lọc không khí Panasonic được ưa chuộng nhờ công nghệ khử mùi chủ động độc quyền nanoeTM, có khả năng lọc sạch mùi trong vòng 15 - 30 phút và ức chế đến 99,9% nhiều loại vi khuẩn nhờ ba màng lọc sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Hình ảnh sản phẩm máy lọc không khí Panasonic

Trang bị cho mình đầy đủ kiến thức cùng các giải pháp tiên tiến từ Panasonic, quá trình nâng cao chất lượng không khí trong nhà sẽ trở nên dễ dàng hơn, đảm bảo sức khỏe và sự an vui của gia đình bạn.

https://afamily.vn/kham-pha-lieu-phap-detox-khong-khi-trong-nha-cho-nguoi-ban-ron-2022060209341769.chn