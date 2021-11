Khám phá kỹ thuật Shiatsu trên ghế massage Tokuyo Nhật Bản

Shiatsu - tinh hoa massage của người Nhật



Kỹ thuật massage Shiatsu là thủ thuật dùng ngón tay cái, lòng bàn tay phối hợp với các ngón tay để ấn, đè nhằm tạo thành áp lực tác động lên da. Cử chỉ điêu luyện trên đôi bàn tay của người nghệ nhân chạm và tác động đến từng hoạt đạo nhỏ nhất trên cơ thể. Giúp thư giãn, giảm thiểu căng thẳng và mệt mỏi và đặc biệt phù hợp với người có vấn đề về xương khớp. Theo thời gian Massage Shiatsu đã dần trở thành một phương pháp được Bộ Y Tế Nhật Bản chứng nhận và đưa vào ứng dụng thực tế.

Nhật Bản, nơi sinh ra chiếc ghế massage đầu tiên trên thế giới

Không chỉ nổi tiếng với nghệ thuật massage Shiatsu điêu luyện, Nhật Bản còn là cái nôi của ngành công nghiệp ghế massage với chiếc ghế massage đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi ông Niichi Kawahara. Ông Niichi Kawahara là người điều hành một nhà máy sản xuất phụ tùng máy may và đặc biệt có một tình yêu to lớn với con gái mình - cô Kazumi người thường xuyên bị đau nhức vùng lưng do di chứng một vụ tai nạn khi nhỏ. Với mục đích tạo ra một chiếc máy xoa bóp cho con gái ngay cả khi mình không có ở nhà, sau 5 năm dài nghiên cứu và phát triển, đến năm 1950, ông đã tạo ra mô hình ghế massage đầu tiên trên thế giới, đặt nền móng cho một sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hàng chục triệu người mỗi năm.

Ghế massage Tokuyo - kế thừa tinh hoa massage Shiatsu và công nghệ hiện đại Nhật Bản

Ghế massage Tokuyo sở hữu hệ thống máy móc với độ hoàn thiện đến từng milimet

Tất cả dòng ghế massage Tokuyo đều sử dụng da PU và EPU cao cấp - chất liệu giả da tốt nhất hiện nay, chống trầy xước, nấm mốc, phai màu và đặc biệt phù hợp với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam.

Ghế có thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế, sang trọng, phù hợp với thị hiếu của người dùng và nhiều không gian nội thất.

Công nghệ massage hiện đại, luôn được cập nhật và cải tiến

Một trải nghiệm massage cao cấp, đúng chuẩn thượng lưu Nhật Bản là những gì bạn sẽ cảm nhận được ngay từ lần đầu sử dụng. Ghế massage êm, sâu, hiệu quả, không gây đau nhức. Chỉ với 15-20 phút thư giãn trên ghế massage Tokuyo giúp xua tan đau nhức, mệt mỏi và trả lại sức sống tươi trẻ cho cơ thể.



Ghế massage Tokuyo sở hữu các công nghệ massage cao cấp như chức năng dò tìm huyệt đạo thông minh, massage nhiệt nóng hồng ngoại, chế độ không trọng lực,... và đặc biệt là hệ thống con lăn SL-4D max hiện đại bậc nhất hiện nay, giúp tăng cường tác động với khả năng thực hiện nhiều các kỹ thuật massage khác nhau một cách mượt mà.

Chính sách bán hàng và sau bán hàng chuyên nghiệp



Tất cả sản phẩm ghế massage Tokuyo được cam kết bảo hành lên tới 6 năm và bảo trì trọn đời. Tokuyo còn có chương trình Dùng thử ghế massage miễn phí tại nhà cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua hàng tại hệ thống showroom chính hãng trên toàn quốc.

Ghế massage toàn thân Tokuyo JC-3730: Tinh hoa massage hàng đầu Nhật Bản

- Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản

Chức năng dò tìm huyệt đạo thông minh chính xác tới 99%, massage đến đâu cảm thấy thoải mái đến đó!!

Phù hợp với những người có vấn đề về xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau nhức cơ thể,.. với hệ thống con lăn SL-4D Max hiện đại

Sở hữu nhiều bài tập trị liệu chuyên sâu, tính năng không trọng lực, massage bằng nhiệt nóng hồng ngoại ...

Ghế massage toàn thân Tokuyo JC-3730 - sản phẩm cao cấp nhất và luôn nằm trong top best seller của hãng.

Giữa một thị trường ghế massage loạn giá loạn cả thương hiệu thì Tokuyo là một thương hiệu hiếm hoi nhận được sự tin tưởng khách hàng.

TOKUYO - THƯƠNG HIỆU GHẾ MASSAGE CAO CẤP NHẬT BẢN

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, các sản phẩm ghế massage của Tokuyo đã khẳng định chất lượng tại những thị trường khó tính nhất như Anh, Mỹ, Canada,... Hiện Tokuyo đã có mặt tại Việt Nam với hệ thống showroom hiện đại trên toàn quốc.

