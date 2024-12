Khám bệnh miễn phí cho người dân Đà Nẵng, Nghệ An: Nhiều trường hợp phát hiện bệnh kịp thời

Trong các ngày 30/11 và 1/12, ngày hội "Sống Khỏe Mỗi Ngày" của Manulife Việt Nam lần lượt đến Nghệ An và TP Đà Nẵng. Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An và Cung Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng, các bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục hành trình khám bệnh cho hơn 2.000 người dân là quân nhân, bộ đội xuất ngũ, thanh niên, người có công, gia đình chính sách, người lao động phổ thông... tại hai địa phương trên.

Người dân có mặt tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An để được khám sức khỏe. Ảnh Hà Hiền

Qua chương trình khám sức khỏe cộng đồng này, nhiều người dân đã kịp thời phát hiện tình trạng bệnh lý của mình. Chị T.T.T (42 tuổi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, chị được bác sĩ kết luận nhiễm vi khuẩn HP và có biểu hiện bệnh lý dạ dày do vi khuẩn HP gây ra. "Sau khi được xét nghiệm và khám bệnh, chương trình còn hỗ trợ tôi nội soi dạ dày miễn phí. Nếu không đến sự kiện hôm nay chắc tôi cũng chẳng biết mình bị nhiễm HP", chị T chia sẻ.

Tương tự, ông T.B.C (61 tuổi, Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: "Cứ tưởng sức khỏe bình thường nhưng bữa ni khám, tôi được chẩn đoán mắc bệnh về tiền liệt tuyến và bị cao huyết áp. Ban đầu cũng lo nhưng may phát hiện bệnh kịp thời và được bác sĩ tư vấn nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe".

Người dân được lấy máu để tầm soát vi khuẩn HP và các bệnh lý khác. Ảnh Hà Hoàng

Để chẩn đoán bệnh lý và tư vấn sức khỏe cho người dân, tại các sự kiện "Sống Khỏe Mỗi Ngày", đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện nhiều kỹ thuật khám bệnh như: tầm soát vi khuẩn HP, các nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư vú; siêu âm, đo điện tim, chụp X- quang phổi thẳng, xét nghiệm đường máu, mỡ máu; khám tiểu đường, tim mạch, đo loãng xương… theo chỉ định và tình trạng của từng bệnh nhân. Toàn bộ chương trình được Manulife Việt Nam tổ chức miễn phí.

Ông Nguyễn Bá Duân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng cho biết: "Chuỗi ngày hội ‘Sống Khỏe Mỗi Ngày’ không chỉ có ý nghĩa nhân văn mà còn mang đến lợi ích sức khỏe trực tiếp cho bà con. Thông qua chương trình, nhiều người dân địa phương đã kịp thời phát hiện tình trạng bệnh lý, giúp họ có thể điều trị sớm, cũng như được nâng cao nhận thức về sức khỏe từ các tư vấn của bác sĩ. Chúng tôi luôn hoan nghênh những chương trình có giá trị thực tiễn hướng đến cộng đồng và hi vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy cho bà con".

Nhiều người phấn khởi khi sức khỏe ổn định. Ảnh Hà Hiền

Ngày hội "Sống Khỏe Mỗi Ngày" là một trong những điểm nhấn ý nghĩa xuyên suốt chương trình cộng đồng "Sống Sạch - Sành - Xanh" kể từ khi khởi động. Ở giai đoạn 1, chương trình đã khám bệnh miễn phí cho hơn 2.000 người dân tại TP.HCM và Hà Nội. Trong giai đoạn 2, với 10.000 cơ hội khám bệnh miễn phí, chương trình đã đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng, sắp tới sẽ tiếp tục đến TP.HCM và Hà Nội với quy mô khám bệnh miễn phí cho 3.000 người mỗi thành phố. Chuỗi sự kiện cũng cho thấy cam kết của Manulife trong việc thực hiện Nghị trình phát triển cộng đồng thông qua việc nâng cao sức khỏe toàn diện.

Bên cạnh ngày hội "Sống Khỏe Mỗi Ngày", trong chương trình cộng đồng "Sống Sạch - Sành - Xanh" giai đoạn 2, Manulife còn mang đến nhiều hoạt động nổi bật khác như: Thử thách "Khoe" Khỏe - khuyến khích người dân "khoe" lối sống "Sạch - Sành - Xanh" - lành mạnh, cân bằng và bền vững về thể chất, tinh thần lẫn tài chính; chuỗi vodcast cộng hưởng với nhiều chuyên gia về các chủ đề sống khỏe; xây dựng cộng đồng trực tuyến "Sạch - Sành - Xanh" nhằm kết nối và chia sẻ các bí quyết sống khỏe…