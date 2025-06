Bên cạnh các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, điểm đến thiên nhiên hay sự đa dạng văn hóa trong đời sống từng vùng miền, ẩm thực cũng chính là một nét đặc sắc thu hút du khách nước ngoài đến với Việt Nam. Trong đó, có những món đặc sản hương vị thơm ngon, làm từ nguyên liệu độc đáo, hay cách ăn "không đâu có được", khiến du khách đặc biệt ấn tượng.

Món ăn sau đây là một ví dụ như thế, là một món đặc sản của vùng Tây Bắc nước ta. Nhiều người phải nhận xét, không chỉ khách nước ngoài, mà chính người Việt Nam, không phải ai cũng dám thử món ăn này, bởi chúng sẽ được ăn ngay khi nguyên liệu còn sống - những con cá còn tươi, đang nhảy tanh tách khi đến bàn ăn của thực khách. Đó là món cá nhảy.

Món đặc sản mang tên cá nhảy có gì khiến du khách phải trầm trồ? (Ảnh Du lịch Sơn La)

Khách nước ngoài dũng cảm thử cá nhảy Tây Bắc

Trong một video được đăng trên kênh Youtube More Best Ever Food Review Show - sở hữu 10 triệu lượt theo dõi, 2 vị khách nước ngoài là Sonny and Andrew đã 'dũng cảm' thưởng thức món cá nhảy cùng những người bản địa. Họ nhận xét: "Hương vị của nó không hề giống vẻ bề ngoài".

Khi những người bản địa đem món ăn ra, 2 vị khách nước ngoài không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Có một chiếc chậu lớn, bên trong là rất nhiều chú cá vẫn còn sống đang bơi; một chiếc chậu lớn khác bên trong là các loại rau trộn như lõi chuối tươi, rau thơm (mùi, húng, thì là, kinh giới), cùng các gia vị cơ bản như mắm, muối, mì chính, tỏi, ớt, mắc khén ăn kèm. Tất cả phải được băm nhỏ tạo thành một hỗn hợp ăn kèm chua cay, nồng, ngọt và có mùi thơm đặc trưng.

Các vị khách nước ngoài tỏ rõ sự ngạc nhiên trước nguyên liệu của món ăn (Ảnh cắt từ video Youtube More Best Ever Food Review Show)

"Họ không nấu nó sao?", một trong 2 vị khách thắc mắc. Sau khi chứng kiến một người bản địa thưởng thức, Sonny and Andrew còn phải trầm trồ hơn nữa. Họ không thể tin được món ăn lại có thể ăn sống khi con cá đang còn tươi nguyên, ‘nhảy tanh tách’ trong miệng đến như vậy.

Cuối cùng, họ vẫn quyết định tự mình trải nghiệm món ăn. Andrew là người thử trước. Thậm chí anh chàng đã lưỡng lự một lúc lâu và phải hít thở sâu trước khi ăn món cá nhảy. "Hương vị của nó không giống như những gì tôi nghĩ. Tôi chưa từng ăn thế này trước đây".

Sau Andrew đến lượt Sonny. "Tôi không hề sợ đâu, chỉ là miếng này hơi to thôi", anh chàng nói. Sau khi thưởng thức trọn vẹn 1 phần món cá nhảy, chàng Tây nhận xét: "Tôi nghĩ nó khá ngon, những khoảnh khắc đầu tiên giống như tôi đang ăn một loại pho mát Pháp có mùi lạ vậy. Tôi rất vui vì đã dám làm điều này. Tôi vẫn còn cảm nhận được cá nhảy tanh tách trong miệng. Bên trong con cá cũng có thứ gì đó rất đắng nữa, tôi đoán là ruột của nó. Tôi đã cố gắng nhai thật nhiều".

Lần lượt 2 vị khách nước ngoài tự mình trải nghiệm món đặc sản 'nhảy tanh tách' của người Tây Bắc (Ảnh cắt từ video Youtube More Best Ever Food Review Show)

Cá nhảy - Đặc sản độc lạ của người Thái

Ẩm thực Tây Bắc không chỉ hấp dẫn bởi hương vị đậm đà mà còn bởi những món ăn độc đáo, gắn liền với văn hóa các dân tộc, và cá nhảy là một trong số những món ăn như thế. Đặc sản cá nhảy phổ biến trong cộng đồng đồng báo người Thái ở Sơn La.

Loại cá thường được dùng cho món ăn độc lạ này là loại cá chép nhỏ, được nuôi ở suối hoặc ao tự nhiên. Tên gọi của món ăn bắt nguồn từ chính cách ăn đặc biệt: Thực khách sẽ trực tiếp bắt những con cá này còn tươi sống trong bát/chậu/nồi, sau đó thưởng thức ngay khi cá vẫn còn đang 'nhảy tanh tách'. Cách ăn để món ăn chuẩn vị nhất là ăn cùng phần rau, sốt trộn.

Còn với những thực khách dũng cảm hơn và muốn tìm kiếm hương vị thật sự của cá, cũng có thể ăn từng thứ 1. Người Tây Bắc thường ăn cá nhảy cùng với chén rượu táo mèo. Đây cũng có thể xem là một cách giúp họ thưởng thức món ăn dễ dàng hơn.

Ảnh cắt từ video Youtube More Best Ever Food Review Show

Cảm giác những con cá “nhảy tanh tách” trong miệng có thể khiến nhiều người rùng mình, nhưng vị ngọt tươi của cá, cái cay tê đầu lưỡi của mắc khén và sự giòn mát của lõi chuối lại mang đến trải nghiệm vị giác khó quên.

Món ăn này không phổ biến đại trà, mà thường chỉ xuất hiện trong các dịp lễ tết, đón khách quý. Đối với người Thái, cá nhảy không chỉ là món ăn mà còn là nét văn hóa – thể hiện sự mến khách và khéo léo trong ẩm thực.

Ngày nay, cá nhảy đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong các tour du lịch cộng đồng ở Tây Bắc. Du khách đến các thị trấn, xã, huyện thuộc tỉnh Sơn La như Mộc Châu, Mai Châu hay Bắc Yên sẽ được thưởng thức đặc sản độc đáo này khi đi sâu vào những bản làng. Tuy nhiên, món ăn cũng yêu cầu quy trình chế biến nghiêm ngặt để đảm bảo vệ sinh: Cá phải thật tươi, nước suối sạch, chế biến tại chỗ và dùng ngay.