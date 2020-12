Kết hôn 7 năm, chồng chửi mắng vợ trước mặt con "Nó ngu như thế là do cô" và màn vùng lên của người phụ nữ đang rơi vào tình cảnh “cực chẳng đã”

Trong hôn nhân, có những điều tối kỵ mà phụ nữ phải lưu ý. Đàn ông có thể nóng tính, gia trưởng nhưng cái cần lưu ý trong mối quan hệ này chính là sự tôn trọng. Nếu người đàn ông không còn tôn trọng vợ, luôn thoải mái xúc phạm thì đương nhiên cả hai sẽ chẳng thể sát cánh bên nhau dài lâu.



01

Phương không đặc biệt xinh đẹp nhưng cô có tính tình hiền lành, thân thiện. Cả đàn ông và phụ nữ đều thích làm bạn với cô. Nhiều bạn gái của Phương nhận xét rằng cô quá hiền lành, dễ bị bắt nạt. Mỗi lần như thế, Phương chỉ cười nhẹ nhàng rồi cho qua. Cô cho rằng, mình đối xử thân thiện với mọi người thì đương nhiên chẳng có ai muốn gắt với mình cả.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ đầu tư cho Phương mở một cửa hàng quần áo kinh doanh. Công việc khá tốt, cô đã sống thoải mái và suôn sẻ nhờ việc đó của mình.

Thấy con gái 30 tuổi mà chưa có bạn trai nên gia đình lo lắng. Nhờ người quen giới thiệu, cô đã quen người đàn ông tên Dũng hơn mình 4 tuổi. Sau lần gặp đầu tiên, cả hai đều ưng ý với đối phương nên nhanh chóng tiến sang giai đoạn yêu đương.

Điều khiến Phương ấn tượng nhất với Dũng chính là việc anh làm trong doanh nghiệp nước ngoài, mức lương và đãi ngộ tốt. Lúc đó dù chưa yêu nhưng Phương vẫn theo bởi chắc chắn tương lai mình sẽ ổn định.

Sự nhiệt tình Dũng dành cho Phương ở mức bình thường. Ngay từ đầu, anh thi thoảng tỏ ra thờ ơ. Phương vì sức ép từ bố me lại càng kỳ vọng vào mối qua hệ ấy, cô muốn mình và anh xây dựng gia đình. Bởi vậy, Phương ngày ngày đến nhà Dũng, giặt giũ nấu ăn cho anh, đáp ứng mọi nhu cầu của anh.

Trong mối quan hệ này, Phương luôn là người chủ động và cố gắng mặc kệ những lần Dũng gắt gỏng, mắng mỏ cô trước mặt người ngoài.

Mối quan hệ chỉ có một bên nhiệt tình sẽ khó để duy trì cân bằng và bền chặt, đúng như câu nói “Bên nào yêu nhiều hơn thì sẽ thành kẻ thua cuộc trong mối quan hệ”.

02

Nhờ Phương nhiệt tình thúc đẩy, cuối cùng cả hai cũng kết hôn. Gia cảnh Phương không tệ, cô kiếm được tiền nên nhà Dũng vô cùng ưng ý. Nhờ bố mẹ Dũng tác động nhiều nên đám cưới nhanh chóng được tổ chức.

Phương biết Dũng không hoàn toàn có cảm xúc trai gái với mình nên lại càng ra sức lấy lòng anh. Phương không chỉ đảm đương hết việc nhà, lo toan nội ngoại mà về kinh tế cô cũng cáng đáng nhiều. Phương không muốn Dũng phải lo toan hay có gì u sầu trong mối quan hệ của mình.

Thế nhưng trái với sự tích cực của Phương, Dũng lại ngày càng gia trưởng và thờ ơ với vợ hơn. Thậm chí anh ta còn chửi bới Phương là “ngu dốt”, sai phái cô như ô sin trong nhà mà chẳng hề có sự tôn trọng nào cả.

Việc bên gia đình ngoại thích thì Dũng tham gia mà không ưa thì anh ta chẳng xuất hiện. Nhiều lần bố mẹ hỏi đến, Phương đều muối mặt bao che bảo rằng chồng đi công tác nên chẳng đến nhà vào dịp giỗ hay nhà có công chuyện.

Phương rụt rè góp ý cho chồng thì nhận về đủ tràng chửi bới. Cuộc sống của cô từ khi lấy Dũng chẳng có lấy chút hạnh phúc nào.

Phụ nữ hãy chỉ nên cưới người đàn ông mình yêu và yêu mình. Nhắm mắt bước vào một mối quan hệ mù quáng và không tình yêu sẽ khiến họ phí hoài cuộc đời thậm chí lãng phí đi cơ hội có thể xảy đến.

03

Phương sinh con trai đầu lòng, gia đình chồng không thể giúp được nhiều, bố mẹ Phương lại ở xa, chồng vô tâm chẳng để ý, một mình Phương vật vã với chuyện chăm sóc cho con.

Sau này, vì chồng không muốn thuê giúp việc hay cho con đi học sớm nên Phương phải đóng cửa hàng, ở nhà làm người vợ, người mẹ toàn thời gian. Chính điều này khiến cho hình ảnh vợ trong mắt Dũng ngày càng thấp kém hơn.

Nhiều lần, anh ta bóng gió rằng vợ chỉ biết ăn bám, không biết làm ra đồng tiền vất vả nên tiêu chẳng tiếc tay. Trên thực tế, khoản tiết kiệm của Phương sau nhiều năm vẫn có, cô đâu có xin xỏ hay đòi tiền từ chồng. Sau tất cả, Phương vẫn cố chịu đựng và hi vọng chồng sẽ thay đổi suốt bao năm.

Con trai đi học lớp 1 bị điểm kém, Dũng chì chiết không tiếc lời: “Nó ngu như thế là do cô, IQ cô thấp thì con tôi phải chịu”.

Những lời này như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim Phương. Sự độc ác, phũ phàng và coi thường hiển hiện trong từng câu chữ. Đáng nói hơn, Dũng còn nói câu đó trước sự chứng kiến của con trai.

Phương choáng váng, bao nhiêu năm qua, cô đã luôn lừa mình dối người và nghĩ đến chuyện chồng sẽ thay đổi quan điểm, thái độ. Thế nhưng cuối cùng, Phương chỉ đang tự “đào hố” thật sâu rồi nhảy xuống, Dũng hoàn toàn không tôn trọng hay muốn thay đổi thái độ dành cho vợ.

Những lời ấy đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai vợ chồng. Phương lao vào cãi vã, Dũng không thèm cãi lại và nhìn vợ nở một nụ cười nửa miệng tỏ ý khinh bỉ không thèm cãi. Điều này khiến cho Phương tan nát, cô bật khóc lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau.

Những năm qua, lúc nào Phương cũng tự đưa ra được lý do bào chữa cho chồng. Cô hi vọng anh thay đổi, luôn nghĩ rằng chồng mình tính cách như thế chứ hoàn toàn không phải xấu xa. Bao đêm cô thao thức nhưng đến bây giờ khi hi vọng tan vỡ, Phương rơi nước mắt.

Cô quyết định ly hôn tự làm lại cuộc đời. Ngày cô đưa ra đề nghị, Dũng sửng sốt, lần đầu tiên anh ta tỏ thái độ khẩn khoản nhưng trái tim Phương chết lặng. Cô không muốn để cuộc đời tiếp tục sai trái và u mê như thế.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nền tảng cho một cuộc hôn nhân là tình yêu và sự tôn trọng của cả hai bên dành cho nhau. Nếu như cái đó không có hay không còn thì hãy nghĩ đến chuyện giải thoát.

Một người đàn ông xấu tính thì vô cùng khó thay đổi, phụ nữ hãy nên lưu ý điều đó để suy tính cho cuộc đời!