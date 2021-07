Kém hấp thu dinh dưỡng là gì và 4 loại men tiêu hóa hỗ trợ cải thiện tình trạng này

Vì sao gặp phải hội chứng kém hấp thụ chất dinh dưỡng?

Kém hấp thu không phải là một dạng bệnh lý riêng biệt mà rất có thể là hậu quả của nhiều tình trạng khác nhau trước đó góp phần tạo nên. Bao gồm:

- Chế độ ăn uống "nghèo nàn" dưỡng chất và các loại vitamin.

- Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

- Các bệnh lý liên quan đến tuyến tụy, gan, mật.

- Những bệnh lý nền như viêm đại tràng, viêm ruột từng vùng (bệnh Crohn), viêm túi thừa, hội chứng ruột kích thích, ...

- Dị ứng thực phẩm.

- Nhiễm ký sinh trùng đường ruột: giun sán, amip, ...

- Lạm dụng rượu hoặc các thuốc nhuận tràng, thuốc kháng acid, ...

- Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài.

- Tác dụng phụ của việc điều trị tiến hành trên ruột như: xạ trị, phẫu thuật cắt ngắn đoạn ruột…

- Đối với trẻ dưới 12 tháng, hội chứng này xảy ra bởi hiện tượng không dung nạp sữa ở trẻ. Cụ thể là bé có phản ứng bất lợi với thành phần dưỡng chất của sữa, gồm không hấp thụ đường lactose do thiếu men lactase và dị ứng đạm sữa.

- Do khẩu phần ăn không cân đối, do rối loạn tiêu hóa, loạn khuẩn đường ruột hoặc do trẻ không đủ các enzyme tiêu hóa khiến việc chuyển hóa thức ăn trở nên kém.

Biểu hiện của việc kém hấp thụ chất dinh dưỡng

Tình trạng này có thể dễ dàng nhận biết thông qua các dấu hiệu sau: táo bón, đầy bụng, khó tiêu hoặc thay phân nhạt màu, phân mỡ hay phân sống....

Kém hấp thụ dinh dưỡng có thể gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác nhau trong cơ thể như dẫn đến trầm cảm, giảm khả năng tập trung.

Ngoài ra còn có thể bị yếu cơ hoặc tình trạng chuột rút, da, tóc khô, dễ xuất hiện các vết bầm tím do xuất huyết, hoặc suy giảm thị lực, nhất là vào ban đêm.

Không những vậy, vì kém hấp thu dinh dưỡng nên cơ thể dễ mệt mỏi, sụt cân hoặc chậm phát triển thể chất.

Thường thì hội chứng này phổ biến ở trẻ em nhiều hơn và đây chính là sự đáng quan ngại vì nó tác động xấu đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ gây nguy cơ suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch.

Đặc biệt trẻ ở độ tuổi ăn dặm, nếu mắc chứng hấp thụ kém dinh dưỡng sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa thể hiện qua các triệu chứng đầy hơi, trướng bụng, táo bón, tiêu chảy, phân sống…

Khắc phục hội chứng kém hấp thụ chất dinh dưỡng bằng cách nào?

Trước hết, cần có một chế độ ăn hợp lý sẽ hỗ trợ ruột trong việc hàn gắn các tổn thương cũng như làm sạch thành ruột khỏi các chất ứ đọng hoặc chất nhầy dư thừa.

Hãy đảm bảo khẩu phần ăn của bạn hoặc trẻ có ít chất xơ, chất béo và sữa mà thay vào đó là nhiều chất lỏng, hạn chế ăn đặc.

Và áp dụng nguyên tắc chia nhỏ khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày. Không ăn quá nhiều trong mỗi bữa vì có thể dẫn đến giảm nhu động và ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, hấp thu của ruột.

Ăn đầy đủ vitamin và khoáng chất, carbohydrate phức như gạo, bột yến mạch, bột, mì ống... Đừng bỏ qua các loại trái cây, đặc biệt là đu đủ tươi và dứa. Ăn cá nướng hoặc hấp nhiều hơn thịt.

Uống đủ nước và có thể bổ sung thêm nước trái cây mỗi ngày. Điều này sẽ giúp cung cấp nhiều chất lỏng giữa các bữa ăn, hạn chế lượng thức ăn tồn đọng trong dạ dày.

Tránh xa các loại thực phẩm giàu chất béo bao gồm bơ, bơ thực vật, thức ăn chiên xào, thịt mỡ, dầu ăn, đồ chiên rán, chocolate, ...

Hạn chế các sản phẩm từ sữa và lúa mì, sản phẩm có chứa caffeine, thịt và các loại thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt loại có chứa nhiều phụ gia thực phẩm.

Sữa chua loại ít đường, tốt nhất là lên men thủ công tại nhà là thực phẩm tốt nhất để tăng cường hệ vi sinh đường ruột.

4 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng hàng đầu thị trường

Trong số các loại thực phẩm chức năng tiêu hóa và hỗ trợ cho việc ăn uống ngon miệng như hiện nay, hãy lựa chọn Mediphar USA - công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp và sản xuất hàng loạt các sản phẩm, đặc biệt là men tiêu hóa.

Sau khi đã điều chỉnh lại chế độ ăn uống hằng ngày, hãy bổ sung cho cơ thể men tiêu hóa hiệu quả vượt trội sau đây:

1. TPBVSK Menpeptine gói

2. TPBVSK Menpeptine Enzyme

3. TPBVSK Menpeptine Drops

4. TPBVSK Menpeptine Gold

Đặc biệt là phù hợp với đối tượng biếng ăn, cơ thể kém hấp thụ dưỡng chất dẫn đến còi xương, suy dinh dưỡng. Từ đó, sức đề kháng của cơ thể gia tăng hơn trước, người lớn ăn uống ngon miệng.

Thành phần trong các dòng thực phẩm chức năng này đều được nhập trực tiếp từ châu Âu, sau khi về Việt Nam được bào chế tại nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP. Thế nên về chất lượng hiệu quả hoàn toàn có thể yên tâm.

Các loại men tiêu hóa TPBVSK Menpeptine của Mediphar USA được sản xuất dưới dạng gói, bột, viên nang, nước nên rất tiện lợi và dễ dàng phù hơp với từng nhu cầu của khách hàng.

Số GPQC: 1646/2021/XNQC-ATTP

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Thông tin liên hệ và tham vấn

Văn phòng HCM: 93 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM

Nhà máy sản xuất: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An, TPHCM

Hotline: 0917 857 147

Website: https://medipharusa.com/