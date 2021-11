Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị tuyên án tử hình

Phạm Văn Dũng tại phiên tòa sáng 10/11.

Sau buổi xử kín, ngày hôm nay, 10/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Văn Dũng, 46 tuổi, trú tại TP. Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mức án cao nhất về các tội Giết người, Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tòa cũng tuyên buộc Dùng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 150 triệu đồng.

Kết quả điều tra, xác định: Khoảng 17h30', ngày 17/4, Phạm Văn Dũng đi bộ đến nhà ông N.T.A. dự đám giỗ ở cùng hẻm. Tới khoảng 20h, Dũng đi bộ về nhà, thấy nhà khóa cửa. Biết vợ đi dự tiệc sinh nhật bên nhà mẹ vợ chưa về, Dũng tính sang nhà mẹ vợ để dự tiệc tiếp. Trên đường đi ra đầu hẻm, Dũng thấy bé N. và bé trai tên L., là cháu của ông T.A., đi theo sau, Dũng đã nảy sinh ý định xâm hại tình dục bé N..

Dũng đứng lại tại cổng nghĩa địa và đợi bé N. tới. Dũng đã bế bé N. đến gò cát cạnh sân bóng và đặt cháu xuống đất. Bé N. la lên, Dũng sợ có người phát hiện nên đã bóp cổ và dùng tay xâm hại tình dục bé N. rồi bỏ đi.

Vào lúc 23h tối 17/4, gia đình bé N. sau khi không thấy bé chơi ở gần nhà đã đi tìm kiếm và phát hiện bé nằm bất động tại bãi đất trống cách nhà gần 300 mét.

Thời điểm đó, bé N. bị phát hiện nằm bất động, quần bị cởi và đắp lên người. Gia đình bé lập tức đưa bé N. vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thông tin chính thức về vụ án. Ảnh: L.Sơn

Sau khi phát hiện vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Bà Rịa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ một đôi dép màu đỏ của bé N.. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé N. bị chèn cổ gây nghẹt cổ. Bộ phận sinh dục của bé N. bị xâm hại.



Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định số 15/QĐ Khởi tố vụ án giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với vụ việc trên và báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra làm rõ.

Ban giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án về việc tập trung xác minh các đối tượng nghi vấn. Qua rà soát chọn lọc, đánh giá, 22h ngày 18/4, Phòng PC02 đã tiến hành triệu tập đối tượng Phạm Văn Dũng, sinh năm 1975, cư trú tại đường Võ Thị Sáu, KP3, P. Long Tâm, TP Bà Rịa, về làm việc. Qua đấu tranh, Phạm Văn Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên còn phát hiện ra Dũng đã cho tiền để dụ dỗ và thực hiện hành vi dâm ô 3 bé gái khác hàng xóm.

Trao đổi với phóng viên báo PNVN trước khi phiên tòa diễn ra, mẹ của bé N. cho biết, từ khi con gái bị sát hại, chị đã không thể ngủ được tròn giấc vì quá thương xót con. Cuộc sống tinh thần của người mẹ này đã bị xáo trộn một cách nghiêm trọng.

"Tôi mong tên Dũng chỉ bị nhận án chung thân để trải nghiệm sự dằn vặt suốt đời cho tội lỗi của con người ác độc này", người mẹ đau đớn cho biết.