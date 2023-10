KATA Technology - Dẫn đầu xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện tại gia

KATA Technology - "Tiên phong tạo khác biệt"

KATA Technology trên hành trình nỗ lực chinh phục người tiêu dùng Việt



Khởi đầu hoàn toàn từ con số 0, chỉ sau vài năm gia nhập thị trường chăm sóc sức khỏe Việt, KATA Technology đã nhanh chóng thu về mức lợi nhuận lên tới hàng chục tỷ đồng. Mọi thành tựu lớn lao có được ngày hôm nay đều đến từ sự đầu tư, nghiên cứu sản phẩm nghiêm túc, kỹ càng của đội ngũ nhân sự doanh nghiệp.

Ngay từ thời điểm thành lập, KATA Technology đã hướng tới việc trở thành nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối các loại thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh số 01 cả nước nhằm phục vụ cũng như nâng cao tối đa chất lượng đời sống cho người dân Việt.

Chính bởi vậy, bộ phận R&D tại công ty đang miệt mài ngày đêm nghiên cứu, phân tích những kiến thức về y tế, công nghệ, khoa học, kỹ thuật,... chuyên sâu; đồng thời sáng tạo hết mình để hoàn thành sứ mệnh đem đến cho người tiêu dùng trong nước loạt sản phẩm với chất lượng tuyệt vời.

Định hướng phát triển khác biệt của KATA Technology

Đáng chú ý, không chỉ tập trung đầu tư cho doanh nghiệp, KATA Technology còn chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều đại lý, nhà phân phối offline trên phạm vi toàn quốc.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự cố gắng này chính là hệ thống đối tác của KATA tính đến thời điểm năm 2022 đã lên tới con số 1.500. Thậm chí, tại nhiều quốc gia vùng châu Á như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Nhật Bản,... hay Hoa Kỳ cũng đều có sự góp mặt của doanh nghiệp.

Hệ thống Brandshop SKG by KATA với hy vọng "phủ sóng" mọi tỉnh thành Việt Nam

Trong tương lai, KATA Technology đã hoạch định sẵn chiến lược phát triển sản phẩm rõ ràng; đồng thời đặt mục tiêu cán mốc 3.000 đại lý, nhà phân phối toàn Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống Brand Shop SKG by KATA của doanh nghiệp cũng đang dần được mở rộng với mong muốn "phủ sóng" khắp mọi tỉnh thành, đem lại cho người dùng nhiều hơn nữa những cơ hội trải nghiệm thực tế sản phẩm.



Có thể nói, kế hoạch tham vọng mang đầy tính thách thức mà KATA Technology đang hướng tới đã cho thấy sự nghiêm túc, nhiệt huyết và quyết tâm cao độ của doanh nghiệp trên hành trình chinh phục thị trường tiêu dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, thông minh tại Việt Nam cũng như toàn bộ khu vực châu Á.

Xây dựng niềm tin nơi khách hàng bằng loạt sản phẩm chất lượng

Hiện nay, KATA Technology đang cung cấp cho thị trường dòng sản phẩm chủ lực bao gồm các loại thiết bị massage chuyên sâu vùng cổ, vai, gáy,... đến từ thương hiệu SKG. Hoạt động với phương châm "Help people live healthier, longer and better lives" (Giúp mọi người sống khỏe hơn, lâu hơn và tốt hơn), SKG đã thành công ghi được nhiều dấu ấn đặc sắc về công nghệ tân tiến, hiện đại cùng lối thiết kế đẹp mắt trong từng sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Hệ sinh thái máy massage SKG by KATA vô cùng đa dạng

Tự hào là đơn vị nhập khẩu và phân phối của SKG tại Việt Nam, KATA Technology cam kết mọi thiết bị do doanh nghiệp bán ra đều chất lượng, chính hãng 100%. Không chỉ vậy, KATA còn củng cố thêm niềm tin nơi người tiêu dùng nhờ nhiều chính sách chăm sóc, bảo hành sau mua rõ ràng, minh bạch nhằm đảm bảo tối đa các quyền lợi cần có cho khách hàng.



Bên cạnh các dòng máy massage nhập khẩu nói trên, KATA Technology cũng đang từng bước nghiên cứu sản xuất và cho ra đời loạt sản phẩm "Made by KATA" như bàn chải điện, máy tăm nước, xe điện, máy lăn bụng, cân điện tử,... nhằm đem đến cho người dùng trải nghiệm cuộc sống "thông minh, hiện đại và an toàn" hơn.

Các sản phẩm "Made by KATA" cho một cuộc sống thông minh, hiện đại và an toàn hơn

Phần kết



Dùng chữ "tâm" làm nền tảng quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh và luôn đặt trải nghiệm của người tiêu dùng lên đầu, mọi mặt hàng do KATA Technology cung cấp hay phân phối đều phải trải qua quá trình kiểm định vô cùng nghiêm ngặt, khắt khe nhằm đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn trong quá trình sử dụng về sau.

Ông Nghiêm Khải - CEO KATA Việt Nam khẳng định luôn dùng chữ TÂM để phục vụ khách hàng

Đại điện KATA Technology - Ông Nghiêm Đình Khải, CEO KATA Việt Nam khẳng định: "Mang sứ mệnh tạo nên hạnh phúc cho tất cả mọi người, KATA đã, đang và sẽ luôn không ngừng nỗ lực trên con đường chăm sóc sức khỏe người Việt, thậm chí là cả người tiêu dùng trên toàn thế giới".



Cùng chúc cho KATA Technology sẽ chinh phục được thêm nhiều cột mốc thành công rực rỡ hơn trong tương lai tới đây!