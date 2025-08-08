Sau thời gian ghi hình cùng các thành viên trong chương trình Gia Đình Haha, vừa mới đây, Jun Phạm một lần nữa có mặt tại Bản Liền (Lào Cai) - nơi anh gọi thân thương là "gia đình thứ 2". Lần trở lại này, bên cạnh thăm gia đình anh Hà chị Thông, "anh cả Gia Đình Haha" mang theo một mục đích vô cùng ý nghĩa, đó là cùng bà con địa phương bắt đầu hành trình mới với cây tre Lục Trúc - một đặc sản đang được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện kinh tế vùng cao.

Jun Phạm chia sẻ "cuộc hội ngộ" với gia đình anh Hà chị Thông (Ảnh: Facebook nhân vật)

Vào sáng ngày 8/8/2025, Jun Phạm đã cùng gia đình chị Vàng Thị Thông, chị Cân và rất đông bà con tại bản, các fan, du khách và đối tác cùng tham gia hoạt động trồng tre Lục Trúc. Trong không khí trong lành của vùng núi và tiếng trò chuyện rộn ràng, những gốc tre đầu tiên được đưa xuống đất như một lời gửi gắm cho tương lai. Đây là giống tre đặc biệt - không chỉ sạch mà còn cho ra loại măng thơm, giòn, ngọt dịu và có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau: luộc, xào, làm nộm, thậm chí ăn sống cũng rất ngon.

Jun Phạm cùng trồng cây với chị Thông, chị Cân

Món măng tre Lục Trúc luộc, ăn rất thơm, ngọt và giòn

Chia sẻ về lần trở lại này, Jun Phạm chia sẻ rằng như quay trở về ngôi nhà thứ 2 của mình, nên anh rất vui và hạnh phúc. Anh không ngại xắn tay áo, trồng cây, xúc đất, trò chuyện cùng mọi người như thể đã sống ở Bản Liền từ lâu.

Được biết, hoạt động trồng cây nằm trong khuôn khổ chương trình "Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc", với sự đồng hành của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tập đoàn Yeah1 (đơn vị sản xuất chương trình Gia đình Haha), Ngân hàng số Timo by BVBank và các đối tác khác. Bên cạnh tre Lục Trúc, bà con Bản Liền còn được hỗ trợ trồng hạt dẻ Trùng Khánh - một loại cây kinh tế khác có nhiều tiềm năng. Tổng cộng có tới 20.000 cây giống được trồng trong đợt này.

Jun Phạm cùng bà con trồng loại cây đặc sản

Khi được hỏi khi nào có thể "order" thử món măng tre Lục Trúc tại Bản Liền Pine Homestay - homestay nổi tiếng do gia đình chị Vàng Thị Thông quản lý, chị Thông vui vẻ tiết lộ rằng có lẽ khoảng 3 năm nữa mới có. Thì ra là bởi loại tre này còn mới với Bản Liền nên phải chờ thêm thời gian để cây phát triển.

Dù chưa thể thưởng thức ngay, nhiều du khách có mặt đã bày tỏ sự háo hức sẽ quay lại. Một vài người từng ăn măng tre Lục Trúc đều công nhận đây là giống măng “đặc biệt từ hương đến vị”, rất khác biệt so với các loại măng tre thường thấy. Trước đó, món ăn này cũng đã xuất hiện lần đầu tiên trên mâm cơm nhà chị Thông vào buổi tối đón Jun Phạm trở về thăm.

Món măng tre Lục Trúc lần đầu xuất hiện trên mâm cơm nhà chị Thông

Không chỉ là một buổi trồng cây, không ít người nghĩ rằng, có thể vài năm nữa, bên cạnh những món ăn truyền thống, măng tre Lục Trúc sẽ trở thành một trong những đặc sản của Bản Liền - thứ khiến người ta sẵn sàng vượt cả trăm cây số để trở lại, không chỉ vì một món ăn, mà còn vì cảm giác ấm áp, thân thuộc mà nơi này mang lại.