Johnny Depp có thể trở lại Hollywood sau chiến thắng hợp pháp?

Johnny Depp đã ghi một chiến thắng rõ ràng và bất ngờ trước tòa vào tuần trước. Luật sư của anh, Ben Chew, cầu xin bồi thẩm đoàn Virginia khôi phục tên tuổi, danh tiếng và sự nghiệp của Johnny và bồi thẩm đoàn đã trả lời bằng phán quyết rằng vợ cũ của Depp, Amber Heard, đã phỉ báng anh khi buộc tội anh bạo lực gia đình.

Nhưng trong khi các phán quyết của bồi thẩm đoàn là nhị phân - chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm, có tội hoặc không có tội - thì Hollywood không làm theo cách đó. Depp đã phải chịu những thiệt hại to lớn về danh tiếng, phần lớn là do bản thân anh tự gây ra, và vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu Johnny Depp thực sự muốn vực dậy sự nghiệp của mình.

Howard Bragman, một nhà tư vấn về khủng hoảng cho các khách hàng là người nổi tiếng cho biết: "Đó không phải là một công tắc đèn. Đó là một con đường trở lại".

Có thể trong cuộc chiến pháp lý giữa Johnny Depp với vợ cũ Amber Heard, ngôi sao của nước Mỹ đã nhận được sử cổ vũ và ủng hộ lớn từ cơ sở người hâm mộ đam mê, hiểu biết về kỹ thuật số và tạo cho anh một nền tảng để chiến thắng trong khi vẫn sở hữu những sai sót của mình. Nhưng ngay cả khi công chúng chấp nhận phán quyết của bồi thẩm đoàn, Johnny Depp vẫn được tiết lộ là người tự thương hại bản thân, nghiện ma túy. Tính hay đùa quá trớn của Johnny cũng có thể làm ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của anh với nhiều phụ nữ, những người từng là một phần quan trọng trong fandom của Depp.

Ngay cả trước những cáo buộc lạm dụng trong gia đình, Johnny đã phải trải qua một loạt thất bại và ngày càng thất thường trên trường quay, đỉnh điểm là tác phẩm thảm hại của "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" năm 2017, khiến các hãng phim phải dè chừng khi giao cho Johnny một loạt phim bom tấn. Những người trong cuộc nói rằng Depp đã chuyên nghiệp hơn trong quá trình quay phim "Murder on the Orient Express" và "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" ngay sau đó, nhưng như cựu điệp viên Tracey Jacobs của chính Johnny thừa nhận trong một đoạn băng ghi âm: "Ngôi sao của anh ấy đã mờ đi".

Mặc dù Depp đến tòa đúng giờ mỗi ngày, nhưng không có điều gì khác về phiên tòa khiến những mối lo ngại đó giảm đi. Nhà sản xuất Gavin Polone cho biết: "Tôi không biết rằng điều này sẽ giúp ích gì cho anh ấy. Mọi người cần thấy anh ấy đáng tin cậy và sẽ xuất hiện để làm việc đúng giờ".

Vào ngày 2/6, một ngày sau khi phán quyết được tuyên, nghệ sĩ guitar Jeff Beck thông báo rằng Depp sẽ xuất hiện cùng anh trong một album sắp phát hành. Tuy nhiên, người đại diện cũ của Depp đã làm chứng tại phiên tòa rằng sự nghiệp âm nhạc của Depp không sinh lợi và tiền thực sự là để làm phim trong studio. Depp cũng thông báo rằng anh sẽ đóng vai Vua Louis XV trong bộ phim tiếp theo do nhà làm phim "Polisse" Maiwenn đạo diễn, nhưng bộ phim đó là do Pháp sản xuất, không phải chuyện của Hollywood.

Hollywood có thể đặc biệt tha thứ cho các ngôi sao lớn, đặc biệt là đối với các vấn đề lạm dụng chất kích thích. Và phán quyết chắc chắn giúp bù đắp một số thiệt hại xảy ra khi một thẩm phán người Anh nhận thấy các cáo buộc của Heard là "thực sự đúng" vào tháng 11 năm 2020.

Các giám đốc điều hành của các studio từ chối nói công khai về tương lai của Depp, nhưng riêng tư, họ đã vạch ra một con đường tiềm năng để cứu vãn sự nghiệp. Johnny có thể làm một loạt phim độc lập, mang đến những màn trình diễn hấp dẫn. Với những đánh giá tốt và một chút may mắn, điều đó có thể thúc đẩy một studio có cơ hội chọn nghệ sĩ biểu diễn gây tranh cãi giống như Johnny Depp.

Cũng có khả năng Depp có thể tận dụng sự nổi tiếng của mình để có được những vai sinh lợi trong các bộ phim hành động kinh phí thấp hơn, chất lượng thấp hơn được sản xuất bên ngoài hệ thống trường quay, những bộ phim được đầu tư kinh phí từ nước ngoài. Đó là con đường mà các diễn viên khác, chẳng hạn như Nicolas Cage và Mel Gibson, những người vẫn có cơ sở người hâm mộ cuồng nhiệt ở nước ngoài, đã bùng nổ trong những năm gần đây khi sức hút thương mại của họ giảm ở Mỹ.

"Tôi không biết liệu anh ấy có muốn làm loại công việc khó khăn mà anh ấy cần phải làm để trở lại hay không" - một giám đốc hãng phim đã từng làm việc với Depp trong một số dự án cho biết - "Đã lâu rồi anh ấy không phải làm điều đó".