Ngoài những lời chúc mừng dành cho thành viên T-ara, có không ít đồn đoán xoay quanh lý do So Yeon và Boram không có mặt trong lễ cưới của Ji Yeon. Khán giả cho rằng họ mâu thuẫn với nhau trong thời gian cùng hoạt động dưới tư cách thành viên T-ara. Hiện tại, So Yeon và Boram chưa lên tiếng về việc này.