Ít nhất 7 người thương vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Sáng ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và nhiều người dân đã kịp thời giải cứu 12 người trong vụ cháy xảy ra tại quán Karaoke A.P nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An).



Vào khoảng 21h ngày 6/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh karaoke A.P tại phường An Phú, thành phố Thuận An.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, cùng 66 cán bộ chiến sỹ tham gia cứu chữa.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu được 12 người.

Bước đầu ngành chức năng xác định, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ. Vụ việc khiến ít nhất 7 người thương vong. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân chưa được xác định.

Đến 6h30 sáng nay, hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa, có lực lượng bảo vệ. Nguồn tin cho hay, một số nạn nhân đưa đi cấp cứu tiên lượng xấu và nguy cơ số người tử vong trong vụ cháy có khả năng tăng.

Những hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân trên tầng

Các nạn nhân trong phòng karaoke được giải cứu

Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân

Các nạn nhân được đưa lên xe cứu thương