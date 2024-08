IELTS Mentor - Trung tâm Anh ngữ "không dạy IELTS để đi thi"

Luyện đề thôi là chưa đủ để chinh phục IELTS

Hiện tại, IELTS không còn xa lạ đối với đa phần người dân Việt Nam. Từ những lợi ích mà chứng chỉ này mang lại, số lượng người học ngày một tăng lên.

Tới giờ, vẫn còn rất nhiều người lầm tưởng về việc học IELTS chỉ cần "cày đề" là sẽ được điểm cao. Nhưng thực tế lại phản ánh ngược lại. Nhiều người không cần luyện đề quá nhiều nhưng vẫn có số điểm rất cao. Cốt lõi là vì họ duy trì thói quen sử dụng tiếng Anh kết hợp cùng việc trau dồi kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau.

Thực chất, bài thi IELTS chỉ là bài kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ. Học bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, chúng ta muốn sử dụng thành thạo thì cần có thời gian tiếp xúc liên tục và thường xuyên. Việc luyện đề nhiều cho phép người học tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ ấy, song việc tiếp xúc này chỉ tồn tại trên sách vở mà không có tính ứng dụng thực tiễn bên ngoài kỳ thi.

Bài thi IELTS đòi hỏi người học sử dụng tiếng Anh để trình bày kiến thức, quan điểm của bản thân trước những vấn đề cuộc sống. Nếu như không có kiến thức về khoa học - xã hội, thí sinh chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc trình bày vấn đề. Không ít trường hợp đã phải bỏ lỡ nhiều cơ hội lấy điểm cao hơn vì thiếu mất những kiến thức khoa học - xã hội cần thiết.

Khi đánh giá năng lực của học sinh Việt Nam, ta có thể thấy rõ việc nhiều em yếu 2 kỹ năng Nói và Nghe. Điều này xuất phát từ việc thiếu môi trường thực hành kèm theo đó là tâm lý dùng điểm Reading và Listening để kéo điểm trung bình cả 4 kỹ năng. Do đó các em thường chỉ tập trung luyện đề, luyện kỹ thuật, mẹo làm bài Đọc và Nghe để đạt điểm cao, bỏ qua hoặc rất ít trau dồi kỹ năng Nói và Viết.

Việc khuyết đi kỹ năng Nói và Nghe sẽ là một thiếu sót lớn đối với người học tiếng Anh. Đây là hai kỹ năng quan trọng và có tính ứng dụng cao nhất trong công việc, cuộc sống. Ngoài ra, chúng ta rất khó để nâng cao năng lực tiếng Anh nếu quên đi việc thực hành và sử dụng thường xuyên 2 kỹ năng này.

Cải thiện thế nào cho phù hợp?

"Học đi đôi với hành" luôn là phương pháp hiệu quả nhất để tiếp thu các kiến thức mới. Học IELTS cũng vậy, việc học không chỉ để phục vụ mục đích đi thi mà là để ứng dụng và sử dụng lâu dài trong công việc và cuộc sống. Như vậy, IELTS mới phát huy đúng giá trị vốn có.

Vậy cần học sao mới hiệu quả?

Tăng cảm hứng, giảm áp lực

Việc yêu thích một môn học là tiền đề cho việc có thể học tốt nó hay không. IELTS nên được tiếp cận một cách gần gũi để tạo cảm hứng cho người học. Việc tạo cảm hứng nên đến từ việc khám phá những kiến thức thú vị về thế giới hoặc các chủ đề yêu thích.

Thay vì chỉ tập trung luyện đề, IELTS Mentor đi từ cung cấp kiến thức cho học viên theo từng chủ đề, lĩnh vực đa dạng. Sau khi tạo được sự hứng thú, giáo viên mới đi vào cách ứng dụng trong bài thi IELTS. Ngoài ra, học viên còn được học cách ứng dụng những kiến thức được học vào trực tiếp công việc và cuộc sống.

Tăng cảm hứng học tập chính là phương pháp hiệu quả để chinh phục IELTS. Điều này vừa giúp người học tiếp thu kiến thức dễ dàng, vừa giúp học viên giảm áp lực tâm lý luyện thi.

Thực hành nhiều hơn

Tại IELTS Mentor, đội ngũ giáo viên luôn đề cao việc thực hành. Thực hành và ứng dụng liên tục những kiến thức được học chính là chìa khóa giúp học viên hiểu bản chất của vấn đề từ đó ghim sâu kiến thức.

Thực hành không chỉ dừng lại ở việc nói và nghe những bài học khô khan hay làm các bài tập trong sách vở mà được giáo viên thiết kế thành những trải nghiệm ứng dụng trong từng tình huống cụ thể

Trải nghiệm nhiều hơn ngoài giờ học

"Workshop cùng chuyên gia" của IELTS Mentor là một hoạt động giúp học viên học hỏi được kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau: phương pháp học tập, hướng nghiệp, kỹ năng mềm,... Gặp gỡ những chuyên gia uy tín ở các lĩnh vực kể trên, các em sẽ được tiếp cận kiến thức xã hội một cách chuẩn xác nhất. Hoạt động này thường xuyên được tổ chức cho cả học viên trong và ngoài trung tâm.

Ngoài ra, IELTS Mentor còn tổ chức các giải đấu tiếng Anh online. Hàng quý, các giải đấu tiếng Anh online sẽ được diễn ra thông qua ứng dụng học tập IELTS Mentor Learning App. Học viên sẽ được chia thành các đội. Bằng cách trả lời các câu hỏi về các lĩnh vực khoa học - xã hội bằng tiếng Anh, học viên sẽ thi đấu để giành giải thưởng.

Học viên khi tham gia giải đấu vừa được nâng cao năng lực tiếng Anh, vừa được phát triển kỹ năng làm việc nhóm. Mặt khác, giải đấu còn giúp người tham gia mở rộng thêm nhiều kiến thức mới.

"Lướt" internet là "lật" trang kiến thức

Tận dụng việc người trẻ "nghiện" mạng xã hội, IELTS Mentor đầu tư xây dựng hệ thống nội dung chia sẻ thông tin trên nhiều nền tảng: Facebook, TikTok,... Mỗi lần "lướt" fanpage IELTS Mentor Vietnam hoặc kênh TikTok IELTS Mentor Việt Nam , học viên sẽ được "lật" một trang kiến thức mới. Không chỉ các kiến thức về tiếng Anh được đăng tải, học viên sẽ mở rộng thêm vốn hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau.

IELTS Mentor - Mentor dẫn lối chinh phục IELTS

Việc học IELTS với người mới bắt đầu cần có người chỉ dẫn để tránh "lạc đường" trong mê cung kiến thức. IELTS Mentor tự tin là người chỉ đường "có tâm", giúp người học chinh phục kiến thức.

IELTS Mentor là hệ thống trung tâm Anh ngữ trực thuộc Hệ sinh thái Giáo dục Edutalk. Gần 7 năm thành lập, trung tâm sở hữu hơn 30 cơ sở trên toàn quốc, dẫn dắt hơn 9.000 học viên.

Năm 2023, IELTS Mentor đã vinh dự là 1 trong 100 doanh nghiệp được vinh danh tại "THE BEST OF VIETNAM 2023" do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo cùng các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức. Năm 2024, IELTS Mentor được trao giải thưởng đối tác Vàng của tổ chức IELTS IDP Vietnam. Ngoài ra, hệ thống IELTS Mentor còn là đối tác của hơn 40 trường THPT, Đại học trên cả nước.

Bên cạnh phương pháp học mới mẻ, IELTS Mentor còn trang bị cơ sở vật chất hiện đại, app tự học mọi lúc mọi nơi với đội ngũ Mentor 8.0+. Đội ngũ gia sư và cố vấn học tập luôn sẵn sàng đồng hành cùng học viên trong suốt hành trình chinh phục IELTS.