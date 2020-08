Idol tỷ Phú: Nghi vấn Võ Điền Gia Huy bị Quỳnh Anh chia tay vì quá giàu

Những tình tiết mới nhất của Idol Tỷ Phú đang khiến các "tay chèo" thuyền của cặp đôi "Mì – Đàn" An Hạ và Gia Khang mất phương hướng. Fan vừa mới hớn hở với chuyện mỹ nam, mỹ nữ tuyến phụ không còn chèo kéo, thả thính, rình rập, gây oan nghiệt cho cặp đôi chính chưa được bao lâu thì lại giật mình với hung tin, An Hạ định đổi tình lấy tiền. Nguyên nhân được cho là do cô gái vàng làng bán mì trộn bị sang chấn tâm lý khá nặng nề với sự giàu có "quá hớp" của người yêu.

Phim sở hữu dàn cast đầy sức hút: ca sĩ Quỳnh Trang, diễn viên Võ Điền Gia Huy, diễn viên Quỳnh Anh, ca sĩ Roy Nguyễn, ca sĩ Liz (LipB), ca sĩ – người mẫu Nhâm Phương Nam

Web-drama Idol tỷ phú do POPS Music sản xuất, được thực hiện bởi ekip đạo diễn Văn Công Viễn và Joseph Bùi. Khai thác để tài tình yêu và khát vọng tuổi trẻ, phim nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ nhờ mạch phim hấp dẫn, kích thích khán giả phải suy đoán qua từng tập chứ không chỉ giải trí.

Câu chuyện miêu tả hành trình 7 sinh viên từ những môi trường khác nhau đã đến Học viện tổng hợp Quốc gia và chinh phục ước mơ của riêng mình. Trong đó, cặp đôi nam nữ chính là thiếu gia giàu có, tài năng - Gia Khang (Võ Điền Gia Huy) và "nữ hoàng mì trộn" An Hạ (Quỳnh Anh) đang được khán giả nhiệt liệt đẩy thuyền vì quá đáng yêu.

Trong tập 3 tập mới nhất của web drama Idol tỷ phú, Gia Khang (Võ Điền Gia Huy) và Trọng Phúc (Roy Nguyễn) đã đối đầu quyết liệt để giành tình cảm của An Hạ. Sau khi chứng kiến An Hạ lo lắng và chăm sóc Gia Khang, Trọng Phúc đã ngậm ngùi lùi bước nhường tình yêu cho đồng đội.

Gia Khang và An Hạ chính thức trở thành cặp đôi khiến cả trường Đại học tổng hợp hâm mộ. Chàng vừa đẹp trai vừa giỏi âm nhạc, nàng thì xinh đẹp mà lại còn có tài kinh doanh, hỏi ai không ganh tị cho được cơ chứ?

Ông Chủ tịch - cha của Gia Khang hẹn gặp An Hạ, yêu cầu cô hủy buổi diễn ra mắt Idol band và rời xa con trai

Trải qua bao nhiêu trắc trở để nhìn thấy tấm chân tình của nhau, An Hạ bất ngờ gặp cha của Gia Khang. Cô được ông Phát cho biết gia thế "khủng" của người yêu. Gia Khang chính là người thừa kế tập đoàn F&B nghìn tỉ. Sự thật này đã khiến An Hạ bàng hoàng.

Từ những tập đầu tiên, ông Phát đã muốn con trai nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Ngược lại, Gia Khang lại là một thanh niên bay bổng cùng ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Để thực hiện được hoài bão, anh đã đối đầu với ba của mình và chấp nhận bước ra khỏi vòng tay ông, và sống cuộc sống cực khổ, thiếu ăn, thiếu cả chỗ ở, bị đuổi khỏi nhà trọ vì thiếu tiền, đi bưng bê cực nhọc để kiếm từng đồng bạc lẻ.

Dù ngoài mặt ngó lơ cuộc sống cùa con trai, nhưng ông Chủ tịch vẫn luôn theo dõi Gia Khang. Đến khi biết tin Idol band - nhóm nhạc của Gia Khang sắp ra mắt, ông đã không nhẫn nại được nữa, mà đã có những động thái quyết liệt để ngăn cản. An Hạ chính là "công cụ" mà ông nhắm tới. Bởi ông thừa biết, cô gái này chính là điểm yếu của Gia Khang.

Gia Khang vẫn chưa hề hay biết cuộc gặp gỡ của An Hạ và cha mình

An Hạ hoang mang giữa hai lựa chọn

"Nữ hoàng mì trộn" An Hạ quyết đoán ngày nào bỗng dưng do dự đến lạ. Cô đóng cửa phòng buồn bã, tránh mặt Gia Khang. Nhưng chuyện cô có nhận tiền hay không vẫn là ẩn số. Vì vây quanh An Hạ là những khoản nợ chưa kịp chi trả từ lúc mẹ lâm bệnh và ước mơ gọi vốn khởi nghiệp về lĩnh vực F&B. Thế nên, cô gái này hoàn toàn có đủ động cơ về hoàn cảnh để đánh đổi giữa tình yêu và tiền bạc.



Đáng nói, tập 10 đã phần nào hé lộ được quyết định của nữ chính. An Hạ đã nói lời chia tay Gia Khang khiến anh ngỡ ngàng. Phải chăng, đứng giữa quá nhiều lo toan, con người thực dụng trong An Hạ đã trỗi dậy? Cô đã chấp nhận đánh đổi tình yêu để lấy 500 triệu? Câu trả lời sẽ sớm được giải đáp trong các tập tiếp theo.

Cùng đón xem những diễn biến mới nhất trong web-drama Idol tỷ phú vào 20h, mỗi thứ năm hàng tuần trên ứng dụng POPS và kênh YouTube POPS Drama.

Xem phim tại link: https://bit.ly/Idoltyphu