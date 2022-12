Huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro sẽ trình diễn tại concert của Hà Anh Tuấn

Sáng ngày 13/12, trên trang cá nhân của Kitaro - huyền thoại âm nhạc lẫy lừng thế giới người Nhật Bản - bất ngờ chia sẻ tấm poster với hình ảnh của ông chụp cùng nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trong bài đăng, Kitaro cũng xác nhận ông sẽ về Việt Nam để biểu diễn cùng Hà Anh Tuấn trong dự án âm nhạc đặc biệt Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon: "Tôi sẽ biểu diễn tại Việt Nam vào ngày 24 và 25 với Hà Anh Tuấn".

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của nghệ sĩ huyền thoại người Nhật với nội dung: "Một vinh dự khổng lồ của tôi. Một huyền thoại". Đồng thời kèm dòng tái bút dễ thương gửi đến các khán giả của mình: "Lần này không đi không được đâu (lần thứ 2)...".

Poster đêm nhạc với sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn và Kitaro

Đêm nhạc Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra trong 2 đêm 24 & 25/2/2023 tại Sân lễ hội Khu Di tích Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Sự kiện dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự, chắc chắn là một đêm nhạc đáng nhớ của nền âm nhạc Việt Nam trong năm 2023. Việc Hà Anh Tuấn mời được một huyền thoại âm nhạc kiệt xuất của dòng nhạc New Age thế giới là Kitaro chắc chắn sẽ khiến cho đêm nhạc lại càng được quan tâm.

Kitaro sinh năm 1953, là một trong những nghệ sĩ trình diễn nhạc New Age vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Phong cách của ông đặc trưng bởi việc vận dụng âm nhạc điện tử, các nhạc cụ hiện đại với các nhạc cụ truyền thống, chất liệu văn hóa của các quốc gia, chủ yếu là cảm hứng Nhật Bản nói riêng và Á Đông nói chung. Năm 1999, ông nhận được 1 giải Grammy khi album Thinking of You được vinh danh là "Album nhạc New Age xuất sắc nhất", ông cũng được nhận kỷ lục 16 đề cử cho cùng 1 hạng mục này suốt sự nghiệp của mình. Kitaro cũng xuất sắc nhận 1 giải Quả Cầu Vàng với nhạc phim Heaven & Earth (1993).

Khán giả Việt Nam nhiều thế hệ dẫu có thể không biết đến Kitaro nhưng những giai điệu "huyền thoại" của ông chắc chắn đều đã từng nghe qua như Matsuri, Koi, Silk Road, Heaven & Earth,...