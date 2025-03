Huy động 50 cảnh sát bảo vệ Kim Soo Hyun trong lần đầu lộ diện giữa "tâm bão"

ET Today đưa tin Kim Soo Hyun vẫn sẽ tham gia Lễ hội hoa anh đào Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và tổ chức fan meeting vào ngày 30/2. Để đảm bảo an toàn, sẽ có 50 cảnh sát được huy động tại sự kiện hôm đó. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi gây rối, mất trật tự nào tại sự kiện, cảnh sát sẽ lập tức can thiệp và xử lý.

Theo kế hoạch, Kim Soo Hyun sẽ biểu diễn khoảng 40 phút trong ngày cuối cùng của lễ hội. Để mời tài tử Queen Of Tears, ban tổ chức đã bỏ ra 14 triệu Đài tệ (gần 11 tỷ đồng). Đây dự kiến là sự kiện công khai đầu tiên kể từ khi Kim Soo Hyun vướng vào ồn ào với gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron. Nếu nam diễn viên không tham dự, anh sẽ phải trả khoản tiền phạt lên đến 30 triệu Đài tệ (23,2 tỷ đồng), gấp đôi con số đã ký kết.

Ban tổ chức triển khai 50 cảnh sát bảo vệ sự kiện có Kim Soo Hyun

Vào ngày 20/3, ban tổ chức xác nhận Kim Soo Hyun vẫn sẽ tham dự theo đúng hợp đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng công bố quy định vào cửa sự kiện. Theo đó, để tham dự fan meeting gặp gỡ Kim Soo Hyun, người tham gia bắt buộc phải từ 18 tuổi trở lên. Ban tổ chức nghiêm cấm trường hợp vé được chuyển nhượng, bán lại hoặc ủy quyền cho người khác tham gia. Nếu vi phạm, quyền tham gia sự kiện của người sở hữu vé sẽ bị tước bỏ. Trong trường hợp người trúng thưởng vé tham gia fan meeting bị phát hiện hành vi đầu cơ trục lợi sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Ban tổ chức xác nhận Kim Soo Hyun vẫn sẽ tham dự lễ hội

Sau 2 tuần dính drama đời tư, Kim Soo Hyun bị tổn hại hình ảnh nghiêm trọng. Tính đến hiện tại, anh đã bị hơn chục thương hiệu mà bản thân làm người đại diện xóa ẩn quảng cáo, chấm dứt hợp tác như Prada, Shabu All Day, HOMEPLUS, Shinhan Bank, Tous les Jours, Dinto... Trên Instagram, Kim Soo Hyun đã mất gần 1 triệu lượt follow.

Hiện, Kim Soo Hyun đã trở về với gia đình để nghỉ ngơi, tìm kiếm sự bình yên giữa sóng gió. Gold Medalist quyết định khởi kiện Viện Garo Sero, gia đình Kim Sae Ron và người tự xưng là dì của cố diễn viên vì hành vi phát tán bức ảnh "không mặc quần rửa bát", vi phạm Đạo luật đặc biệt về việc xử lý tội phạm xâm hại tình dục (tội phạm sử dụng máy ảnh để quay, phát tán hình ảnh khiêu dâm). Ngoài ra, công ty cũng gặp gỡ các cựu nhân viên của công ty quản lý cũ, và những người thân cận với Kim Sae Ron, thuyết phục họ tổ chức 1 buổi họp báo làm rõ mọi cáo buộc tiêu cực hướng đến tài tử Queen of Tears.

Ồn ào Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chưa có dấu hiệu dừng lại

