Hương Giang tham gia show cãi tung trời nhưng bị "bóc phốt" dùng sai Tiếng Anh cơ bản, đến Google dịch cũng không "cứu" nổi!

Thời gian qua, show The Next Gentleman nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong một tập chiếu gần nhất, Dược sĩ Tiến đã có không ngần ngại loại đi Cao Phát - "trò cưng" của HLV Hương Giang.

Bỏ qua những drama của cuộc thi, trong một khoảnh khắc rời đi khỏi chương trình, Hương Giang đã khiến khán giả "cười đau bụng" trước màn phát âm Tiếng Anh của mình: "Em cũng không muốn nghe thêm, quan trọng là một câu em đã nói khi chúng ta quay hình hiệu cho Miss International Queen Vietnam: "Game on, game on baby, game on".

Hương Giang gây tranh cãi khi nói Tiếng Anh trên show mới.

Khi dịch trên Google dịch thì mang nghĩa trớt quớt thế này đây!

Câu nói "game on" như khẩu hiệu dành cho Hương Giang khi tham gia show. Tuy nhiên khi search cụm từ này trên Google lại ra ý nghĩa rất khó hiểu: "Game on baby" - trò chơi trên em bé? Khiến cho nhiều người thắc mắc, phải chăng Hương Giang đã sử dụng sai Tiếng Anh?

Tuy nhiên cách dịch trên chỉ là dịch word-by-word mà thôi! Game on có cách dịch là trò chơi bắt đầu. Từ này thường được dùng trong các gameshow, chương trình mang hiểu: "Trò chơi bắt đầu".

Bên cạnh đó, từ này cũng mang tính khiêu khích kiểu như "thích thì chiều". Từ này cũng có thể được sử dụng trong tình huống Hương Giang muốn khiêu khích với các huấn luyện viên khác.

Hương Giang khi tham gia show The Next Gentleman.

Đây không phải là lần đầu tiên Hương Giang gây tranh cãi với khả năng ngoại ngữ của mình. Trước đó, cô nàng cũng từng bị nhận xét phát âm Tiếng Anh như tập nói.

Dù không cho biết khả năng ngoại ngữ của mình thế nào, tuy nhiên Hương Giang cũng từng chia sẻ về điểm thi đại học của bản thân: "Chị học khối V Văn - Vẽ - Vẽ nhưng thi tốt nghiệp Toán làm nhẹ 10 điểm, thừa 30 phút Tiếng Anh cũng 10, Văn chị khiêm tốn 9 rưỡi nhé! Nói chung làm xong ngồi chơi nửa tiếng đợi hết giờ ý. Giờ thì quên hết rồi".