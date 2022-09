Hướng dẫn các bài tập nâng cao thể lực với máy chạy bộ tại nhà

5 bài tập giúp nâng cao thể lực với máy chạy bộ



Chạy bộ là một trong những bài tập làm tăng sức bền tốt nhất. Đặc biệt khi chạy với máy chạy bộ tại nhà, người tập có thể thể kiểm soát được tốc độ, quãng đường và độ dốc của máy. Cùng với những bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bạn có thể đưa ra được một kế hoạch tập luyện phù hợp.

Bài 1: Chạy bộ cơ bản

Chạy cơ bản là bài tập nâng cao thể lực đơn giản nhất mà tất cả mọi người đều nên áp dụng, kể cả những người đã có kinh nghiệm hay người mới bắt đầu đến với bộ môn chạy bộ này.

Với bài tập này, đầu tiên bạn phải khởi động toàn thân trong khoảng từ 3-5 phút để làm nóng cơ thể, sau đó chọn chế độ chạy chậm trên máy chạy bộ. Bạn cũng có thể tăng nhịp độ và tốc độ chạy theo thể trạng và khả năng tập luyện.

Bài 2: Chạy dài

Khi đã quen với bài chạy bộ cơ bản với tốc độ thấp, hãy chuyển sang bài tập chạy dài để cơ thể có thể dần thích nghi với những bài tập cường độ lớn. Từ đó xây dựng nền tảng thể lực tốt hơn.

Cách tập với bài chạy dài cũng tương tự như chạy ngắn nên rất dễ để thực hiện và không yêu cầu quá nhiều kỹ thuật cao.

Các loại máy chạy bộ điện hiện nay có một tính năng rất thông minh, giúp ghi nhớ thông số tập luyện của người dùng để đưa ra đề xuất phù hợp với thể lực. Vì vậy bạn có thể yên tâm không lo tập quá sức hay mất kiểm soát như khi chạy bộ ngoài trời.

Bài 3: Chạy tăng tốc

Để có thể lực tốt, không nên chỉ dừng lại ở những bài tập nhẹ nhàng, hãy kết hợp với những bài tập khó hơn như chạy tăng tốc trong thời gian ngắn để tăng cường độ vận động cho cơ thể và xây dựng cơ bắp mạnh mẽ hơn.

Để tập bài tăng tốc, bạn chỉ cần chọn tăng tốc độ trên máy chạy bộ vì chức năng này được tích hợp sẵn.

Tăng tốc trên máy chạy bộ sẽ an toàn hơn rất nhiều so với chạy ngoài trời, nhất là về yếu tố địa hình. Bạn không phải lo trượt chân, vấp ngã vì thảm chạy của máy chạy bộ tại nhà sử dụng cao su cao cấp có độ bám tốt, chống trơn trượt. Ngoài ra máy còn có khóa an toàn sẽ tự động ngắt khi người tập gặp sự cố, đảm bảo an toàn ở mức tối đa.

Bài 4: Chạy lên dốc

Máy chạy bộ tại nhà có thể điều chỉnh độ dốc linh hoạt giúp làm tăng độ khó cho các bài tập, mô phỏng các bề mặt chạy như leo dốc, chạy cầu thang hay chạy bộ lên núi. Cho phép bạn nâng cao thể lực với sự hỗ trợ của máy nên rất tiện lợi và an toàn.

Đây cũng là một trong những phương pháp tối ưu nhất để tăng cường thể lực và xây dựng cơ bắp toàn thân dưới.

Bài 5: Chạy nước rút

Chạy nước rút là hình thức chạy cự ly ngắn trong một khoảng thời gian giới hạn. Lúc này người tập phải chạy với tốc độ tối đa trong thời gian ngắn để hoàn thành quãng đường chạy giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, nâng cao hiệu suất tập luyện và cải thiện thể lực nhanh chóng.

Khi chuyển sang giai đoạn chạy nước rút trên máy chạy bộ, phải chạy đúng tư thế, giữ thẳng người và có xu hướng hơi đổ người về phía trước để tạo đà cho đôi chân và đạt được mức lực tối ưu.

Chạy bộ bằng máy chạy bộ tại nhà cần lưu ý điều gì?

Các bài tập nâng cao thể lực với máy chạy bộ thực hiện rất đơn giản. Nhưng để đạt hiệu quả tập luyện tốt nhất bạn nên ghi nhớ những lưu ý sau:

Khởi động kỹ càng trước khi tập luyện để làm nóng cơ bắp, làm quen với cường độ tập luyện và hạn chế chấn thương.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể trước, trong và sau khi tập để tránh mất nước do đổ nhiều mồ hôi.

Kết hợp các bài tập với nhau một cách linh hoạt để phù hợp với thể trạng và tránh nhàm chán khi tập.

Chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi sau khi tập.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy chạy bộ tại nhà tốt để làm bạn đồng hành, hãy tham khảo các mẫu máy chạy bộ đến từ Toshiko. Máy chạy bộ Toshiko là một trong những dòng sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích đánh giá cao hiện nay vì những sản phẩm chất lượng tốt, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và phù hợp với tất cả mọi người.

Liên hệ

Công ty TNHH Toshiko Việt Nam

Website: https://toshiko.vn/

Hotline: 1900.1891

Fanpage: fb.com/Toshikovietnam

Văn phòng đại diện:

Hà Nội: 104 Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, HN

TP.HCM: 165 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.