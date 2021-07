Hưng Yên thêm 5 ca dương tính mới, có ca tiếp xúc F0 là công nhân

5 ca dương tính ghi nhận mới đây ở tỉnh Hưng Yên đều ở huyện Yên Mỹ gồm:

2 ca ở Thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ là anh N.Q.T, SN 1986 (F0 của N.C.Đ) và N.T.H, SN 1962 (F0 của N.C.L);

1 ca ở thôn Ông Tố, Thị trấn Yên Mỹ;

1 ca ở Đỗ Xá, Thị trấn Yên Mỹ;

1 ca ở thôn Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ tiếp xúc với F0 N.T.K.D làm công nhân Công ty TNHH giày Ngọc Tề, đóng trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào với hơn 4000 công nhân.

Các ca này đã được cách ly tập trung từ trước. Tổng số Hưng Yên ghi nhận 136 ca ghi nhận từ ngày 21/6. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, qua rà soát ngày 10/7, số người về từ vùng dịch là 689 người, tăng 305 người so với trước đó. Trong đó 271 người về từ TP HCM và các tỉnh phía Nam như Bình dương, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh; 418 người về từ các tỉnh vùng dịch khác.

Mặc dù đã có thông báo là những người từ TP Hồ Chí Minh và các vùng dịch ở miền Nam hạn chế về tỉnh, chỉ về khi có việc cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người trở về tỉnh, thậm chí có tư tưởng chủ quan không khai báo y tế, khai báo không trung thực hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn đi ra ngoài dễ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Như ngày 10/7, Hưng Yên ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau 3 lần test nhanh quê ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ là lái xe trở về từ TP Hồ Chí Minh. Đáng nói trường hợp này khai báo không trung thực, công tác giám sát của địa phương chưa chặt chẽ. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đồng Than đã có quyết định cho anh H cách ly y tế tại nhà nhưng khoảng 10h ngày 10/7, anh đã tự đến phòng khám đa khoa Việt Nhật ở Phố Nối để khám bệnh. Tại đây, anh H không khai báo lịch trình trên nhưng qua 3 lần test nhanh đã cho kết quả dương tính.

Trước đó, ngày 7/7 một cặp vợ chồng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khi trở về địa phương cũng không khai báo y tế. Ngày 7/7, cặp vợ chồng có đi dự đám tang ông nội ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Chiều 8/7, cặp vợ chồng ra sân bay bay từ Hà Nội vào TP HCM.

Người dân từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về tỉnh Hưng Yên phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần có trả phí.

Từ 00h00 ngày 13/7/2021, tỉnh Hưng Yên yêu cầu thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với lái xe đường dài. Người dân từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (phải trả phí cách ly tập trung và xét nghiệm).

Liên quan đến xử lý các vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh, Công an huyện Yên Mỹ mới đây cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người xảy ra tại xã Trung Hưng ngày 16/6/2021 do liên quan đến 1 quán cắt tóc trên địa bàn không chấp hành quy định về phòng chống dịch.