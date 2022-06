Hot TikToker Ngô Đình Nam chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò cùng Ciin

Ngô Đình Nam là một hot TikToker nổi tiếng hiện nay, với khả năng sáng tạo nội dung vô hạn cùng ngoại hình sáng, anh nhanh chóng tạo được ấn tượng mạnh trong lòng công chúng. Khoảng thời gian trước, Ngô Đình Nam đã từng gây bão với bản hit cover “Sài gòn đau lòng quá”.

Ngay khi clip đăng tải, anh nhận được đông đảo sự yêu thích, ủng hộ của khán giả vì chất giọng truyền cảm và nhẹ nhàng của mình. Đây chính là lời động viên, bước đệm để chàng trai 9x có thêm động lực tiếp tục đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc sau này.

Mới đây, Ngô Đình Nam chính thức ra mắt MV mới với tên gọi “Where you go”. Được viết trên nền nhạc R&B, ca khúc "Where you go" nói lên nỗi nhớ của một chàng trai dành cho người yêu của mình. Cả hai người đã từng có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Ngô Đình Nam chia sẻ: “Mình kết ngay bài hát khi vừa nghe giai điệu của bài. Nó mang đến cho mình một cảm xúc vừa tươi vui vừa da diết”. Với ca từ nhẹ nhàng và mộc mạc, MV vốn diễn tả lên một câu chuyện tình khá buồn, song giai điệu bài hát lại mang đến sự tươi tắn. Chính điều đó đã phần nào gia tăng sức hấp dẫn riêng biệt cho bài hát này.

Bên cạnh đó, MV "Where you go" còn thu hút người xem bởi sự xuất hiện của nữ chính - hot TikToker Ciin. Không ít người nghi ngờ việc tung MV "Where you go" chính là hành động ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm của Ngô Đình Nam dành cho Ciin. Tuy nhiên, chàng TikToker 9x lại một lần nữa lại lên tiếng phản bác mối quan hệ này: “MV ca nhạc là một sản phẩm đã được biên tập, lên nội dung từ trước. Vì vậy nó không biểu lộ được điều gì liên quan đến chuyện tình cảm”.

Ngô Đình Nam và Ciin

Trước đó, cặp đôi liên tục dính “hint hẹn hò”, tuy nhiên cả hai chưa từng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ. Trả lời phóng viên về lý do tại sao chọn Ciin làm nữ chính khi cả hai đều đang bị dư luận nghi ngờ về mối quan hệ, Ngô Đình Nam chia sẻ: “Đối với chị Ciin, khi Nam mời được chị tham gia đã là một sự may mắn. Chị Ciin ngoài việc có độ viral cao trên mạng xã hội, cả hai còn đã từng hợp tác trong rất nhiều clip nên khi diễn phân cảnh tình cảm trong MV “Where you go” sẽ ăn ý và thoải mái hơn”.

Khác với MV đầu tay "Sài gòn đau lòng quá", "Where you go" là ca khúc được sáng tác dành riêng cho Ngô Đình Nam. Với màu sắc mới toanh của MV lần này, "Where you go" hứa hẹn sẽ trở thành bản hit, giúp con đường âm nhạc của Ngô Đình Nam ngày càng rộng mở hơn trong tương lai.