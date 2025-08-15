Hot nhất hot hôm nay ở Thượng Hải: Phú nhị đại tặng bạn gái Rolls-Royce 20 tỷ màu hồng, vượt xa cổ tích

Mới đây trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) netizen xôn xao với clip quay lại cảnh xe tải chở một chiếc Rolls-Royce màu hồng đi trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc - nghi là món quà hạng sang một chàng trai dành tặng bạn gái hoặc vợ.

Trên mạng xã hội Douyin chia sẻ nhiều clip chàng trai nào đó mua tặng cho nửa kia một chiếc xe Rolls-Royce màu hồng.

Bên ngoài hộp trưng bày quà tặng "khủng" này có đề dòng chữ (tạm dịch): "UBB bảo bối, mãi yêu em - Bing Yu. Hãy để tình yêu và cuộc sống bùng cháy mãnh liệt hơn nữa, hy vọng rằng nó sẽ kéo dài suốt 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông".

Chàng trai không chỉ tặng quà cho nửa kia mà còn viết những lời ngọt ngào, yêu thương gửi đến cô. Thế nên, ngoài những lời khen ngợi, xuýt xoa thì đông đảo netizen cũng tò mò cô gái nào may mắn là chủ nhân của món quà nêu trên. "Đã Rolls‑Royce còn là màu hồng nữa, hạnh phúc đến phát khóc!”, “Thắng lớn rồi, giàu mà còn lãng mạn!”, "Ai mà may mắn vậy, xin vía ạ",... là những bình luận của cư dân mạng.

Hot girl Thượng Hải UBB là người nhận được chiếc xe màu hồng từ bạn trai.

Rất nhanh sau đó, nhiều người cũng đã nhận ra UBB chính là một hot girl nổi tiếng trên Douyin với cuộc sống được ví như tiểu thư hàng đầu Thượng Hải. Kênh Douyin chuyên chia sẻ cuộc sống đời thường của cô thu về hơn 300 nghìn follower, và hơn 5 triệu lượt yêu thích, thường gọi là UBB - đây cũng là tên trên các tài khoản MXH khác của cô.

Trên Douyin, cô cũng đăng tải clip nhận món quà "siêu to khổng lồ" này từ bạn trai. Lúc này, người yêu cũng đang ở cạnh và quay cảnh cô nhận xe. Bên cạnh chiếc xe hơi màu hồng thì còn có một bó hoa màu hồng không kém phần lãng mạn.

Cô đăng tải clip 16s chia sẻ cảm xúc khi nhận món quà từ bạn trai.

Cô nàng gửi lời cảm ơn tới nửa kia, viết caption nhắn nhủ bản thân: "Người duy nhất bạn nên lấy làm chồng cũng giống như San Francisco, và những khó khăn mà bạn gặp phải chỉ có thể là cú ném của Stephen Curry!"

(Ý nói: Hãy chọn người đáng tin cậy, sang trọng như thành phố San Francisco - hiện đại, đáng sống, tràn đầy cơ hội. Và nếu cuộc sống có đưa đến thử thách, thì nó phải thật sự xứng tầm, khó nhằn như việc cản phá cú ném 3 điểm trứ danh của Stephen Curry. Câu nói mang hàm ý hãy sống có tiêu chuẩn, chọn điều tốt nhất, và nếu gặp khó khăn thì đó cũng nên là những thử thách đáng để vượt qua).

Chiếc xe mà UBB nhận được là Rolls-Royce Wraith màu hồng - dòng coupe siêu sang của hãng Rolls-Royce, có giá niêm yết khoảng 4,8 - 6 triệu Nhân dân tệ (khoảng 16 - 20 tỷ đồng Việt Nam).

Không chỉ tặng Rolls‑Royce, anh chàng này còn cầu hôn UBB bằng nhẫn kim cương vào dịp Valentine 14/2 năm nay. Lần cầu hôn nơi biển Maldives, chiếc nhẫn của Chaumet đi kèm lời nhắn: “Anh sẽ biến em thành cô gái nhỏ hạnh phúc nhất".

UBB đã được bạn trai đại gia cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương vào tháng 2 vừa qua.

Người đẹp cũng ghim clip cầu hôn này lên Douyin, thu về 1 triệu lượt xem. Đông đảo cư dân mạng sau khi xem được cuộc sống mà UBB chia sẻ thì đều ví như cổ tích, trên phim, khi vừa xinh đẹp, giỏi giang lại có người yêu chiều chuộng.

UBB và bạn trai bất ngờ lộ mối quan hệ vào tháng 10/2023 khi cùng xuất hiện tại một concert âm nhạc, thông qua đoạn focus cam ghi lại khoảnh khắc cả hai ngồi cạnh nhau. Do chưa từng công khai chuyện tình cảm trước đó, UBB tỏ ra hơi ngượng ngùng. Cô cho biết cả hai hẹn hò nhưng chàng trai không muốn lộ mặt vì... tăng cân.

Trên mạng xã hội, nhiều người gọi bạn trai của UBB bằng biệt danh “anh chàng Richard Mille”. Bởi, trong lần đầu bị bắt gặp ở concert nêu trên, anh đeo trên tay chiếc đồng hồ Richard Mille phiên bản giới hạn, trị giá hơn 3 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 10 tỷ đồng).

Cặp đôi từng đi xem concert vào tháng 10/2023.

UBB thường nhắc đến bạn trai, cho thấy anh chàng luôn đồng hành cùng cô trong các chuyến du lịch đắt đỏ nhưng ít khi để lộ mặt.

Bạn trai của UBB hiện vẫn là một ẩn số, khi không có quá nhiều thông tin cá nhân được công khai trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với độ “chịu chi” và phong cách sống xa xỉ, nhiều người tin rằng anh chàng là một đại gia hoặc phú nhị đại Thượng Hải - con nhà giàu thế hệ thứ hai, sở hữu tiềm lực tài chính đáng nể.

Trong khi đó, UBB lại rất chăm cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Từ những chuyến du lịch sang chảnh, các dịch vụ cao cấp đến tủ đồ toàn hàng hiệu. Quần áo, giày dép cô sử dụng đều là đồ thiết kế riêng hoặc các phiên bản giới hạn, giúp cô luôn giữ hình ảnh chỉn chu như một “rich girl”, tiểu thư chính hiệu.

UBB chăm chỉ cập nhật hình ảnh cuộc sống giàu sang, những chuyến đi du lịch nước ngoài, mua sắm hàng hiệu đắt đỏ lên MXH.

Nhan sắc UBB được ví như búp bê, xinh đẹp, ngọt ngào.

UBB cũng thường xuyên nhắc đến bạn trai trong các clip của mình, thỉnh thoảng đăng ảnh couple nhưng vẫn giữ sự riêng tư nhất định. Theo lời cô chia sẻ, bạn trai là người rất yêu chiều và luôn đồng hành phía sau - từ việc chụp ảnh, quay video đến hỗ trợ cô xây dựng hình ảnh lung linh trên mạng xã hội. Loạt khoảnh khắc "xinh không góc chết" của UBB phần lớn đều do một tay người yêu ghi lại.

Về phía UBB, cô cũng xuất thân từ một gia đình khá giả, có nền tảng kinh tế ổn định và đang điều hành công việc kinh doanh riêng.