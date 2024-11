Chiều ngày 9/11, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin liên quan tới nghi vấn nam tài tử Jung Woo Sung đang bắt đầu hẹn hò sau hơn 10 năm độc thân kể từ khi chia tay nữ diễn viên Lee Ji Ah.

Theo một nguồn tin, Jung Woo Sung đang hẹn hò với Shin Hyun Bin - nữ diễn viên kém anh 13 tuổi. Nguồn tin này tiết lộ rằng, Jung Woo Sung và Shin Hyun Bin được trông thấy cùng nhau tới 1 quán rượu. Cả hai thậm chí còn công khai mặc đồ đôi.

Jung Woo Sung được cho là đang hẹn hò Shin Hyun Bin

Ngay sau khi tin tức được lan truyền, phía đại diện của Jung Woo Sung và Shin Hyun Bin đã lập tức lên tiếng phủ nhận.

Theo phía đại diện quản lý, cả hai đã ở cùng với các nhân viên đoàn làm phim trong thời gian này. Đồ đôi mà cư dân mạng trông thấy là vật dụng được phân phát cho toàn bộ nhân viên đoàn phim, xem như đồng phục. Jung Woo Sung và Shin Hyun Bin trước đây từng đóng chung trong phim truyền hình "Tell me that you love me".

Công ty quản lý Jung Woo Sung là Artist Company chia sẻ với Star News rằng tin đồn hẹn hò giữa hai người là "vô căn cứ". Về phần công ty quản lý của Shin Hyun-bin là Yubon Company, cũng cho biết: "Cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Tin đồn hẹn hò là không đúng sự thật".

Jung Woo Sung từng công khai tình cảm với Lee Ji Ah

Jung Woo Sung từng có mối tình đẹp với nữ diễn viên Lee Ji Ah. Cả 2 gặp nhau trên phim trường "Athena" năm 2010. Năm 2011, cặp đôi bị bắt gặp đang hẹn hò tại Paris, Pháp. Sau đó, Jung Woo Sung thừa nhận chuyện tình cảm. Từ khi bước vào nghề cho tới nay, Lee Ji Ah là người bạn gái công khai duy nhất của Jung Woo Sung.

Jung Woo Sung thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn với Lee Ji Ah. Tuy nhiên, chuyện tình đã kết thúc nhanh chóng khi vụ kiện tụng ầm ĩ của Lee Ji Ah và chồng cũ Seo Taiji nổ ra. Một nguồn tin tiết lộ rằng, thời điểm đó Jung Woo Sung vô cùng sốc khi bị bạn gái lừa dối. Từ đó tới nay đã hơn 10 năm, Jung Woo Sung vẫn chưa công khai thêm bất cứ mối tình nào.