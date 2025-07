Ngày 13/7, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) đã chuyển hồ sơ đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là Ngân 'Baby", SN 2003, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) sang Văn phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn tin cho biết, Nguyễn Thị Hoàng Ngân vừa bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

"Ngân Baby" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 11/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh Nguyễn Thị Hoàng Ngân có hành vi phá hoại cây ATM trên đoạn đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Thành Vinh cùng một số tài sản của người dân. Sự việc nói trên gây bức xúc cho dư luận.

Bước đầu, Công an phường Thành Vinh xác định, tối 11/7, sau khi rời quán kem trên đường Lê Hồng Phong, Ngân không khởi động được xe máy của mình.

Cho rằng xe bị người khác phá hoại, Ngân đã lớn tiếng chửi bới và dùng đá ném vào trụ ATM gần đó cùng nhiều ô tô đang đậu bên đường, gây thiệt hại vật chất.

Cô gái liên tục la hét, có biểu hiện kích động và mất kiểm soát tâm lý. Người dân phải lao vào khống chế, giao cho công an xử lý. Vụ việc thu hút đám đông tụ tập và được quay clip lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Được biết, Nguyễn Thị Hoàng Ngân còn được biết đến với cái tên Ngân "Baby". Cô gái này dấn thân vào con đường nghệ thuật với vai trò vũ công, thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện và quán bar.

Sau đó, Ngân "Baby" chuyển sang làm TikToker, người mẫu và có một số vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo đó, vào khoảng năm 2023, Ngân Baby khiến nhiều người xôn xao chú ý khi giả thành nàng tiên cá bơi lội trong bể nước để người khác quay chụp đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, Ngân Baby được một nhóm thanh niên trả tiền để "làm trò", nhóm thanh niên này đã bỏ ra 5 triệu đồng để yêu cầu Ngân Baby xuống bể cá để giả làm nàng tiên cá bơi lội trong 10 phút.

Hình ảnh Ngân baby giả thành nàng tiên cá bơi lội trong bể nước

ặc biệt thời điểm Ngân Baby xuống nước, cô vừa phẫu thuật mắt không lâu, đôi mắt vẫn còn dấu hiệu sưng đỏ. Tuy nhiên, trước những lời chỉ trích, nhóm người này đáp trả: "Nếu là mọi người thì có đồng ý không mà nói em nó thế kia? Kiếm được 5 triệu trong 10 phút, bằng nửa tháng lương làm ở công ty, ai muốn kiếm tiền cũng phải đánh đổi vậy thôi".

Dù nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, nhưng sau đó Ngân Baby tiếp tục gây tranh cãi khi đứng giữa bãi biển cầm bảng "tìm người yêu" vào tháng 8/2023. Đáng chú ý, nội dung trong tấm bảng này, Ngân Baby mạnh dạn đưa ra quyền lợi cho ai làm người yêu của cô, đó chính là được cô chu cấp 50 triệu đồng mỗi tháng. Điều kiện mà Ngân Baby đưa ra là, chỉ cần không quan tâm đến quá khứ của cô.

Ngân Baby lại tiếp tục gây tranh cãi với bức ảnh mang theo tấm bảng tìm người yêu ở bãi biển năm 2023

Ngoài ra, "hot girl bể cá" còn gây thị phi khi lộ ảnh nhạy cảm trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Trả lời với dân mạng, Ngân Baby nói "Các bạn đừng chửi mình nữa vì mình đã cố gắng rất là nhiều rồi. Cái đấy nó bị lộ ra như thế thôi chứ mọi người đừng trách mình để làm gì", Ngân Baby nói đồng thời cầm chiếc điện thoại có hình ảnh trước đây của mình chia sẻ cho mọi người xem. Cô không ngần ngại công khai hình ảnh trong quá khứ của mình.

Những tưởng sau những ồn ào để gây chú ý lên mạng xã hội Ngân Baby đã sống kín tiếng hơn, thế nhưng vụ việc mới đây cô gây ra ở Nghệ An tiếp tục gây xôn xao thêm một lần nữa.

Được biết, trước khi bị tạm giữ, Ngân baby thường xuyên hoạt động trên kênh TikTok với hơn 80.000 người theo dõi. Phần lớn nội dung là các video nhảy, khoe dáng hoặc trả lời bình luận gay gắt.