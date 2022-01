HOT: Chi Pu và thiếu gia tập đoàn BĐS "nghìn tỷ" công khai xuất hiện cùng nhau, tin đồn hẹn hò lâu nay là có cơ sở?

Cuối tháng 10, MXH rầm rộ tin Chi Pu hẹn hò Nguyễn Hoàng Việt - thiếu gia của tập đoàn nghìn tỷ. Còn nhớ thời điểm đó, nhiều netizen "soi ra" Chi Pu liên tục có những dự án bao gồm quảng cáo, làm đại diện hình ảnh cho các brand thời trang của gia đình Nguyễn Hoàng Việt.

Đặc biệt nhất là khi Chi Pu dọn đến một căn hộ được ví như "villa trên không" tại Quận 3, TP.HCM. Đây là nơi được cho rằng chỉ dành cho người thuộc giới thượng lưu. Tập đoàn BĐS của Nguyễn Hoàng Việt cũng chính là chủ đầu tư của "siêu dự án" dành cho giới siêu giàu này. Cũng từ đây tin đồn hẹn hò càng được netizen "thổi bùng" dù 2 nhân vật chính không hề lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Chi Pu và "cậu cả" Nguyễn Hoàng Việt

Mới đây, một người chị thân thiết đã đăng video "tân gia nhà cô Chi", hé lộ một số chi tiết bên trong căn hộ, đặc biệt là khoe luôn bức ảnh Chi Pu xuất hiện bên cạnh gia đình thiếu gia tập đoàn BĐS "nghìn tỷ" - Nguyễn Hoàng Việt. Ngoài ảnh cùng gia đình, Chi Pu cũng có hình chụp cùng mẹ của thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt.

Chi Pu xuất hiện bên Nguyễn Hoàng Việt - "cậu cả" tập đoàn BĐS và gia đình anh

Ảnh rõ mặt của Chi Pu, chụp cùng bạn cô và mẹ của "cậu cả"

Trước đó khi trên MXH xuất hiện tin đồn Chi Pu và "cậu cả" Nguyễn Hoàng Việt yêu đương, ngay lập tức trên Instagram của mình, anh đã chuyển từ chế độ riêng tư sang công khai. Đồng thời, Nguyễn Hoàng Việt đăng ngay bức hình bên "cún iu" của mình với caption: The only Pu for me is Putin (tạm dịch: Pu duy nhất của tôi là Putin).

Putin là tên em cún mà Hoàng Việt đang nuôi ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Chàng thiếu gia quý nó tới nỗi lập hẳn một Instagram riêng chỉ để đăng ảnh của mình và Putin. Khi ấy, nhiều netizen còn tưởng đây là động thái phủ nhận hẹn hò của chàng thiếu gia.

Thiếu gia đăng caption chỉ có Pu duy nhất là Putin với mình

Một vài hình ảnh khác về căn villa của Chi Pu được netizen soi ra trước đó:

Những căn hộ tại đây được ví như những căn villa trên không

Hình ảnh Chi Pu check in trước đó trùng khớp với ảnh dự án

View cực xịn

https://kenh14.vn/hot-chi-pu-va-thieu-gia-tap-doan-bds-nghin-ty-cong-khai-xuat-hien-cung-nhau-tin-don-hen-ho-lau-nay-la-co-co-so-20220129202359903.chn

