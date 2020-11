HOT: Á hậu Thúy An được bạn trai cầu hôn lãng mạn sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, gần hết nhiệm kỳ đã có tin vui

Cách đây ít phút (ngày 14/11), Á hậu Thúy An bất ngờ thông báo được bạn trai cầu hôn sau 3 năm bên nhau. Dựa vào hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bạn trai đã quỳ gối trao nhẫn và hoa cho Thuý An trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây cũng là lần hiếm hoi Thuý An công khai diện mạo "nửa kia" trước công chúng.

Không giấu được niềm hạnh phúc, Thuý An lần đầu viết lời ngọt ngào dành cho chồng sắp cưới: "Ngày hôm nay là tất cả những gì Anh cố gắng trong bao nhiêu năm qua. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em, cùng em trải qua bao nhiêu thăng trầm trong 3 năm qua. Cảm ơn anh vì đã là một người bạn, một người anh, và sắp tới sẽ là một người chồng của em. Cảm ơn anh vì tất cả và em đồng ý".

Dưới phần bình luận, Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh,… cùng nhiều bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Chỉ còn ít ngày nữa, Thuý An sẽ kết thúc nhiệm kì Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, cô có dự định trở thành "vợ người ta" vào đầu năm 2021.

Thuý An được cầu hôn lãng mạn sau 3 năm hẹn hò kín tiếng

Khoảnh khắc nàng hậu khoá môi chồng sắp cưới cực ngọt ngào

Thuý An mỉm cười hạnh phúc trong ngày vui

Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh và bạn bè đồng loạt gửi lời chúc phúc nàng hậu

Được biết, bạn trai Thuý An là người không hoạt động trong showbiz, anh cũng là mối tình đầu của nàng hậu. Bạn trai Thuý An có học vấn bậc tiến sĩ, từng có 12 năm sinh sống ở Anh. Khi trở về Việt Nam, anh từng làm việc ở sân bay, tham gia giảng dạy. Hiện tại, bạn trai Thuý An tiếp nối công việc kinh doanh của gia đình.

Trước đó, Thuý An chia sẻ đã có dự định tổ chức hôn lễ tại bãi biển, tuy nhiên, sau khi thống nhất thì cả 2 sẽ làm đám cưới ở khách sạn. "Tôi muốn ngày trọng đại của mình sẽ được tổ chức hoành tráng, để lại ấn tượng và có sự chúc phúc của nhiều người", Á hậu Thuý An từng thổ lộ.

Thuý An từng chia sẻ sẽ đám cưới vào khoảng đầu năm 2021

Chúc mừng hạnh phúc Á hậu Thúy An!

Ảnh: Facebook nhân vật