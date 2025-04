Hợp tác Việt – Nhật: Đột phá công nghệ sức khỏe toàn diện

Sự kiện mang đến những công nghệ tiên tiến và sản phẩm chăm sóc sức khỏe đột phá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi gia đình.

Sự kiện "Flourish Together" – Dấu mốc chiến lược trong hợp tác Việt – Nhật về chăm sóc sức khỏ

Diễn ra với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành cùng đại diện đến từ hệ thống nhà thuốc, cửa hàng mẹ và bé uy tín trên toàn quốc, sự kiện "Flourish Together" không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến những người đồng hành, mà còn là sự kiện tầm cỡ quốc tế đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm chia sẻ thành tựu công nghệ và định hình hướng đi bền vững trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

CEO AN Care Pharma cùng đại diện Tập đoàn Combi Nhật Bản, Công ty Gingas LLC

Sự kiện vinh dự đón tiếp sự tham dự của nhiều tên tuổi uy tín trong và ngoài nước, như CEO AN Care Pharma – đơn vị phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bificure của Nhật Bản tại Việt Nam; ông Takahiro Kono – Giám đốc Văn phòng JETRO Hà Nội; ông Ijichi Tetsuo – Tổng Giám đốc Tập đoàn COMBI Nhật Bản; bà Igarashi Miki – Giám đốc chuyên môn dự án COMBI; và ông Takada Atsuo – Tổng Giám đốc công ty GINGAS LLC. Bên cạnh đó, sự kiện còn quy tụ đông đảo đại diện từ hệ thống nhà thuốc, cửa hàng Mẹ & Bé uy tín trên toàn quốc, cùng các chuyên gia y tế và truyền thông, tạo nên một sự kiện kết nối đa chiều và chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe.

Ông Takahiro Kono – Giám đốc Văn phòng JETRO Hà Nội

Sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu những thành tựu công nghệ mới trong ngành vi sinh – dinh dưỡng mà còn là sự kiện trao đổi chuyên sâu, nơi các bên cùng định hình tương lai hợp tác lâu dài, bền vững trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam, bắt đầu từ những giải pháp an toàn và hiện đại.

Công nghệ gia nhiệt từ Nhật Bản – Bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Ijichi Tetsuo – Tổng Giám đốc Tập đoàn COMBI – đã trực tiếp chia sẻ về quy trình gia nhiệt, được xem là nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị khác biệt cho hai chủng lợi khuẩn EC-12 và BR-108. Với công nghệ này, các vi khuẩn đều được xử lý bằng quy trình gia nhiệt hiện đại, giúp giữ nguyên tác dụng sinh lý dù vi khuẩn không còn sống, từ đó đảm bảo sự ổn định, an toàn và hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.

Ông Ijichi Tetsuo – Tổng Giám đốc Tập đoàn COMBI Nhật Bản

Cũng trong sự kiện, bà Igarashi Miki – Giám đốc chuyên môn dự án COMBI, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc trẻ nhỏ – đã chia sẻ những phân tích chuyên sâu về hai chủng lợi khuẩn EC-12 và BR-108. Theo bà, EC-12 có khả năng kích thích sản sinh cytokine, điều hòa hệ vi sinh, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Trong khi đó, BR-108 có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón và cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Bà Igarashi Miki – Giám đốc chuyên môn dự án COMBI chia sẻ tại sự kiện

Không chỉ ứng dụng cho trẻ nhỏ, EC-12 và BR-108 có thể dùng được cho cả người trưởng thành, mở ra tiềm năng lớn trong việc phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng thế hệ mới, tập trung vào tiêu hóa, miễn dịch và sức khỏe đường ruột. Cả hai công nghệ đã được công nhận bởi các nghiên cứu lâm sàng và được bảo hộ bằng nhiều bằng sáng chế tại Nhật Bản, trong đó có nghiên cứu nổi bật công bố ngày 7/1/2020 chứng minh tính an toàn của EC-12 với trẻ sơ sinh.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bificure – Giải pháp vượt trội cho sức khỏe đường ruột

Bificure là sản phẩm nổi bật ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, chứa 5 tỷ Bifidobacterium Longum (BR-108) và 1 tỷ Enterococcus faecalis (EC-12). Được phát triển trên nền tảng công nghệ gia nhiệt của Tập đoàn COMBI, Bificure giúp đảm bảo tính an toàn và hiệu quả vượt trội. Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế, đảm bảo sản phẩm mang lại giá trị cao cho người sử dụng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bificure

Với công nghệ gia nhiệt, Bificure giúp đảm bảo an toàn cho trẻ em và phụ nữ có thai, đồng thời chất lượng sản phẩm ổn định khi vào dạ dày, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, thời điểm sử dụng linh hoạt mà không phụ thuộc bữa ăn. Sản phẩm mang lại nhiều tác dụng nổi bật như hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, Bificure cũng hỗ trợ giảm triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột và do dùng kháng sinh kéo dài.

Bificure được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu, sản xuất và đóng gói tại Nhật Bản, sau đó được nhập khẩu nguyên hộp bởi AN Care Pharma. Hiện sản phẩm đang được phân phối rộng rãi tại các bệnh viện lớn, như bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Tâm Anh Hồ Chí Minh… nhà thuốc và các cửa hàng Mẹ & Bé uy tín trên toàn quốc, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng.

Bificure không chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cao mà còn là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Tập đoàn COMBI và AN Care Pharma. Sự đầu tư bài bản và cam kết của AN Care trong việc lựa chọn công nghệ tiên tiến đã mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiện đại cho người tiêu dùng Việt.

Công ty TNHH AN Care Pharma

Địa chỉ: Số EP7C Cụm E10, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 085 400 4444

Fanpage: https://www.facebook.com/ancarepharma

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.