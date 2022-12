Hồng Mã - Nước tăng lực lành mạnh từ thảo dược

Thói quen dùng Nước tăng lực- Bất chấp những cảnh báo về sức khỏe



Nước tăng lực là một trong các loại đồ uống được tiêu thụ rộng rãi và ưa thích nhất hiện nay. Chúng sử dụng cho mục đích làm giảm cảm giác mệt mỏi, căng thẳng tức thì, cải thiện một số chức năng của não bộ khi làm việc căng thẳng, nặng nhọc. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng việc tiêu thụ quá nhiều nước tăng lực có thể dẫn đến những vấn đề tiềm ẩn cho sức khỏe.

Ngay cả với những người thường xuyên sử dụng Nước tăng lực, hơn 90% đều nghĩ rằng lạm dụng Nước tăng lực thường xuyên không tốt cho sức khỏe, nhưng với những áp lực cuộc sống, do yêu cầu của công việc, áp lực học hành… họ không còn sự lựa chọn nào khác, vẫn sử dụng Nước tăng lực- bất chấp những cảnh báo về sức khỏe.

Những người có thói quen uống nước tăng lực luôn muốn tìm 1 sản phẩm lành mạnh, cung cấp năng lượng tích cực để bảo đảm cho sức khỏe

Tuy nhiên, ẩn sâu trong suy nghĩ, mỗi người đều mong muốn có một loại nước tăng lực lành mạnh, an toàn và có thể sử dụng hàng ngày. Bởi vậy, Hồng Mã - nước tăng lực thảo dược không chứa cafein - đã ra đời.



Nước tăng lực Hồng mã - Giải pháp tăng lực lành mạnh

Với khao khát cung cấp một sản phẩm Nước tăng lực mới "tốt cho sức khỏe" người Việt, có thể sử dụng cung cấp năng lượng hàng ngày, không lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài. Đội ngũ y, dược sĩ của công ty Dược phẩm Hoa Linh- hơn 20 năm kinh nghiệm đã nghiên cứu, tạo ra công thức tối ưu cho Nước tăng lực thảo dược Hồng Mã, đó là sự kết hợp giữa vitamin cùng các dược liệu, và đặc biệt không chứa cafein.

Với những trăn trở về lợi ích của người tiêu dùng và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, Hồng Mã ra đời không chỉ đơn giản là công thức thảo dược, nguyên liệu uy tín, quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn khắt khe mà đó còn là câu chuyện dài về trái tim nhạy cảm với sức khỏe con người của những y, dược sĩ của Hoa Linh.

Nhờ đó, Hồng Mã sẽ cung cấp cho người sử dụng một nguồn năng lượng dồi dào, lành mạnh từ bên trong, giúp cân bằng cơ thể để khỏe mạnh, bền bỉ chinh phục những mục tiêu trong công việc, cuộc sống mà không cần tới "sự trợ giúp" của cafein như trong nước tăng lực truyền thống. Do vậy, người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng Hồng Mã hàng ngày.

Nước tăng lực Hồng Mã - giải pháp tăng lực từ thảo dược, không chứa cafein mà vẫn tăng lực mạnh mẽ & bền bỉ

Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao từ thảo dược có thể tăng lực được? Trên cơ sở kế thừa và phát triển phương thang "Sinh mạch tán" từ y học cổ truyền, và tham vấn nhiều công trình nghiên cứu phát triển dược liệu tại Việt Nam, Nước tăng lực thảo dược Hồng Mã chứa các thành phần dược liệu điển hình giúp bồi bổ, hồi phục cơ thể như: Nhân sâm đại bổ nguyên khí, nâng cao khả năng làm việc bằng thể lực và trí lực, đan sâm bổ huyết, câu kỷ tử bổ toàn thân - theo cuốn "Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của GS - TS Đỗ Tất Lợi…

Nhờ đó, Hồng Mã sẽ mang đến cảm giác sảng khoái, ngay lập tức đập tan mệt mỏi, cho người sử dụng năng lượng tích cực, hứng khởi khi bắt đầu công việc. Vì thế, Nước tăng lực thảo dược Hồng Mã rất phù hợp cho những người đang cần một nguồn năng lượng lành mạnh để đồng hành, kiên trì vượt qua những mệt mỏi, thử thách trên hành trình hướng tới thành công, và cần sức khỏe dẻo dai để tận hưởng cuộc sống.



Nước tăng lực thảo dược Hồng Mã là một sản phẩm mới của Dược phẩm Hoa Linh - Doanh nghiệp có hơn 20 năm nghiên cứu chăm sóc sức khỏe người Việt và đã cho ra đời nhiều sản phẩm uy tín, chất lượng như: Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, Dạ Hương, Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân…. Với công thức từ thảo dược, không có cafein, sản phẩm giúp đập tan mệt mỏi, bổ sung năng lượng, dinh dưỡng lành mạnh, giúp tăng lực mạnh mẽ và bền bỉ.

Sản phẩm hiện đã có mặt tại các Siêu thị, Tạp hóa… trên toàn quốc. Hãy nhanh chân sở hữu ngay một lon Hồng Mã để tăng lực lành mạnh, thành công vững vàng!

