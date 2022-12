Hơn 70 thương hiệu tại Vạn Hạnh Mall kết hợp cùng TAPTAP tặng quà cho tất cả khách hàng

Dịp cuối năm chính là mùa cao điểm cho việc sắm sửa và vui chơi của mọi nhà, nắm bắt thời cơ, TAPTAP đã bắt tay với hơn 70 thương hiệu đình đám tại Vạnh Mạnh Mall để tổ chức Tuần Lễ Vàng tích điểm đổi quà siêu to chưa từng có trước nay kéo dài đến hết 31/12/2022. Bước chân vào Vạn Hạnh Mall, không ít người phải trầm trồ khi thấy màu vàng thương hiệu rực rỡ của TAPTAP bao phủ kín khắp mọi nơi, nói không điêu chứ đi 10 bước lại thấy "vàng" là có thật! Tất cả tạo nên một VUIMALL "phủ vàng" vô cùng choáng ngợp cho một không gian lễ hội.



Nắm bắt được xu hướng của thời đại, TAPTAP mong muốn mỗi ngày sẽ là những trải nghiệm luôn VUI cho khách hàng trong suốt hành trình mua sắm. Với thông điệp "Nay tích VUI, Tết xài sướng", "người bạn" mới này theo đuổi sứ mệnh cùng xây dựng thói quen mua sắm mới, tích lũy được hàng ngàn ưu đãi giảm giá và ưu đãi, kéo dài niềm hứng khởi trong mua sắm của người dùng.

TAPTAP là ứng dụng giúp bạn có thể trở thành khách hàng thân thiết của hơn 100 thương hiệu được yêu thích hàng đầu hiện nay. Với TAPTAP, bạn sẽ có thể tích điểm (ở đây là tích điểm VUI) khi thanh toán tại một thương hiệu và dùng điểm VUI để đổi ra vô vàn các ưu đãi của chính thương hiệu đó hay thương hiệu liên kết khác hay thậm chí là đổi ra những món quà đáng yêu do chính TAPTAP sản xuất.

Đặc biệt hơn trong Tuần lễ Vàng tích điểm lần này, TAPTAP đã sản xuất riêng các món quà cho "khách ruột" mùa Giáng sinh này như: vali, dù, nón Bucket theo phong cách của TAPTAP và hàng ngàn những chiếc voucher ưu đãi đến từ các thương hiệu được yêu thích hàng đầu ở Vạn Hạnh Mall. Thông qua sự kiện lần này, TAPTAP hy vọng có thể mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm trọn vẹn, cũng như là mang xu hướng mua sắm tích điểm đến gần hơn với mọi người trong mùa lễ hội này.

Cách để phá đảo Vạn Hạnh Mall và nhận được những món quà Noel đặc biệt vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần sở hữu ứng dụng TAPTAP trong điện thoại, ghé tham quan mua sắm tại một trong 70 thương hiệu đang được phủ vàng ở Vạn Hạnh Mall. Sau khi thanh toán, bạn hãy tìm gặp các bạn PGs áo vàng đứng trước cửa hàng để đổi hoá đơn thành Thẻ quà tặng và dùng TAPTAP scan mã trên thẻ test nhân phẩm nhận quà. Sau khi scan mã, bạn sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 2 loại quà sau: quà là hiện vật (vali, dù, nón bucket của TAPTAP) hoặc là voucher điện tử từ các thương hiệu trong Vạn Hạnh Mall.

Trong trường hợp nhận được quà là hiện vật, bạn hãy ghé ngay khu vực đổi quà nằm trên tầng 6 của Vạn Hạnh Mall để đổi quà nha. Từ ngày 26/12/2022, TAPTAP sẽ bổ sung thêm một khu vực nữa nằm ngay tại tầng trệt trung tâm thương mại để mọi người có thể dễ dàng đổi quà.

Có công chơi lớn, có ngày được khách ruột yêu! Đừng quên ghé Vạn Hạnh Mall để nhận được quà Giáng sinh cực xịn từ TAPTAP nhé!

TAPTAP được ra mắt vào năm 2020 do Công ty TNHH TM VUI Việt Nam (với hai nhà đầu tư là VIG và UOB) thành lập và phát triển, là một ứng dụng chuyên về tích điểm đổi ưu đãi đa thương hiệu. Bằng sức mạnh của công nghệ và dữ liệu, TAPTAP giúp tối ưu hoá các chương trình khách hàng thân thiết vốn có. Đồng thời, mang điểm mạnh của từng thương hiệu lại gần nhau, bổ trợ cho nhau trên 1 nền tảng liên minh đa dạng và vững chắc. Hiện nay, TAPTAP đang có hơn 100 thương hiệu liên kết với đa dạng các mảng từ mua sắm, ăn uống, giải trí đến tiện ích để mang lại những trải nghiệm tích điểm đổi ưu đãi toàn diện nhất cho người dùng.

Tải ngay app TAPTAP tại đây: https://taptapvui.onelink.me/7onf/zing

Tuần lễ Vàng tích điểm là sự kiện tích điểm nhận quà trực tiếp tại Vạn Hạnh Mall do TAPTAP tổ chức diễn ra từ ngày 22/12/2022 - 31/12/2022. Khi tích điểm tại 1 trong 70 thương hiệu liên kết với chương trình khách hàng sẽ nhận được thẻ quà tặng từ TAPTAP.

Quà tặng có thể nhận được từ thẻ quà bao gồm: vali, dù, nón bucket TAPTAP hoặc các voucher điện tử từ Be và các thương hiệu liên kết khác. Để nhận quà vật lý, người dùng đến booth đổi quà của TAPTAP nằm trên tầng 6 Vạn Hạnh Mall để đổi quà hoặc từ ngày 26/12/2022 đến booth đổi quà của TAPTAP tại tầng trệt.

Với sự tham gia của 70 thương hiệu:

Ẩm thực: Phúc Long, Highlands Coffee, Jollibee, ToCoToCo, BreadTalk, CHUK, Trung Nguyên, The Pizza Company, Starbucks, Taetang, Uncle Lu’s Cheesecake, Say Coffee, Spicy Box, Three O’clock, Bee Cheng Hiang, Tofu Kingdom, Laciote, Beard Papa, Kohaku Sushi, Lẩu Bò Sài Gòn Vivu, Đậu Má Mix, MARUKAME UDON, Monkey In Black, Buffet Hoàng Yến, Chảo Cá, Snowee, Al Fresco’s, JiangHu, Aka House, Dairy Queen, Chang, Swensen's.

Giải trí: Rainbow Noraebang Karaoke, CGV, BigFun, PowerBowl 388, Kids Zone, Game Zone.

Mua sắm: Phương Nam Book, Be, Sablanca, Balabala, Andes Helmet, Pucini, Happy Zoo, MARC, IDIGO, Agabang Gallery, V-Sixty Four, Momotarou, Joven, Toysphere, OLV, Jang In, Pedro, CECI, Corele, LIXIBOX, RABITY, Lofi & Wolf, ALDO, VASCARA, Beauty Box, Club Clio, REEBOKS, SHOOZ, Eyewear HUT, Lock & Lock, Decathlon.