Hơn 3.000 giáo viên, chuyên gia quy tụ tại VUS TESOL 2025

Ngày 8/8, Hội nghị giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2025 diễn ra, thu hút hơn 3.000 giáo viên, chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ đến từ khắp nơi trong và ngoài nước.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD&ĐT), cho biết: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, giáo dục tiếng Anh được lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao một sứ mệnh chưa từng có trong lịch sử giáo dục Việt Nam: đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo bà, các nhà quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo hơn lúc nào hết cần tiên phong trong việc giúp việc dạy và học tiếng Anh, cũng như sử dụng tiếng Anh để giảng dạy các môn học khác, trở nên dễ dàng và thuận tiện cho mọi đối tượng người học. Việc này cần được triển khai trong nhiều điều kiện tổ chức dạy học khác nhau - từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng, từ lớp học truyền thống đến những không gian học thuật rộng mở, đa dạng và linh hoạt.

“Hội nghị giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2025 hôm nay là một điểm nhấn hết sức ý nghĩa, góp phần đáp ứng yêu cầu và nhu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo môi trường và động lực cho việc dạy và học tiếng Anh”, PGS.TS Vũ Thị Tú Anh nhấn mạnh.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị năm nay có sự đồng hành của dàn diễn giả uy tín đến từ các nhà xuất bản lớn trên thế giới như Oxford University Press, National Geographic Learning, E-future, Macmillan Education, ELI Publishing và MM Publications.

Mục tiêu là mang đến những góc nhìn thực tiễn, truyền cảm hứng, tập trung vào việc xây dựng môi trường lớp học tích cực và tạo trải nghiệm học tiếng Anh ý nghĩa cho người học ở mọi cấp độ.

Ông Oliver Bayley – Giám đốc phát triển chuyên môn khu vực châu Á của Oxford University Press – mang đến chủ đề “Working with Wellbeing: From Theory to Classroom Practice” (tạm dịch: Làm việc với sức khỏe tinh thần – Từ lý thuyết đến thực hành trong lớp học).

Bài thuyết trình nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần của giáo viên tiếng Anh không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà cần được hỗ trợ bởi nhà trường và tổ chức giáo dục để tạo ra niềm vui, năng lượng tích cực trong lớp học. Quan điểm này thách thức cách tiếp cận truyền thống và kêu gọi xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và khích lệ.

Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, chủ đề “Human Personalization: How ESL Teachers Stay Relevant in the AI-Powered Pedagogical Landscape” (tạm dịch: Cá nhân hóa - Cách giáo viên ESL duy trì sự phù hợp trong bối cảnh giáo dục được hỗ trợ bởi AI) do Mr. Marcos Duarte từ English On Spot trình bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự.

Bài trình bày tập trung vào việc tận dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa lớp học, đáp ứng nhu cầu, động lực và phong cách học tập đa dạng của học viên, đồng thời khẳng định vai trò không thể thay thế của con người, đặc biệt là sự thấu hiểu văn hóa và trí tuệ cảm xúc trong giảng dạy.

Ngoài giá trị học thuật, sự kiện còn là nơi kết nối cộng đồng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và quốc tế, tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cùng chia sẻ ý tưởng, cập nhật xu hướng mới và áp dụng vào thực tiễn giảng dạy.

Trải qua 20 năm tổ chức, VUS TESOL đã ghi nhận hơn 30.000 người đăng ký tham dự, đến từ hơn 40 quốc gia.