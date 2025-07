Hơn 100 Creator tham gia sự kiện Nghệ thuật đuổi muỗi hơn 100 năm Nhật Bản của Kincho

Ngày 18/6 vừa qua, tại Trung tâm hội nghị MRD – số 1 Thái Hà (Hà Nội), sự kiện "Nghệ thuật đuổi muỗi hơn 100 năm từ Nhật Bản" do thương hiệu Kincho Nhật Bản và đơn vị phân phối sản phẩm tại Việt Nam OmiCare tổ chức chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc ra mắt thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Không chỉ là một buổi giới thiệu sản phẩm, sự kiện đặt ra câu hỏi lớn hơn về vai trò của truyền thông cộng đồng trong giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng chống muỗi và bệnh sốt xuất huyết – vấn đề đang ngày càng đáng lo ngại tại Việt Nam.

Hơn 100 nhà sáng tạo nội dung hội tụ tại sự kiện Kincho

Thương hiệu hơn 130 năm và công nghệ xịt muỗi từ côn trùng học

Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 nhà sáng tạo nội dung từ các nền tảng số cùng đại diện giới chuyên gia côn trùng học, truyền thông và nhãn hàng. Đáng chú ý, đại diện từ phía Kincho Nhật Bản gồm ông Yoshida và bà Mori; phía nhà phân phối tại Việt Nam là bà Đặng Mỹ Hạnh (Công ty cổ phần OmiCare). Phát biểu khai mạc, ông Yoshida – đại diện thương hiệu – cho biết: "Kincho One - Push Spray Anti Mosquito Insecticide Rose Scent (Kincho One Push) không chỉ là sản phẩm đuổi muỗi, đó là cả một hành trình nghiên cứu và đổi mới kéo dài hơn 100 năm. Lần đầu tiên chúng tôi mang công nghệ này đến Việt Nam, với cam kết về hiệu quả, sự an toàn và sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của các gia đình tại Đông Nam Á."

Được thành lập từ năm 1885, Kincho là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực kiểm soát côn trùng tại Nhật Bản. Thương hiệu này nổi tiếng toàn cầu với việc tạo ra sản phẩm hương vòng đuổi muỗi đầu tiên trên thế giới, và đến nay tiếp tục mang tới các giải pháp sáng tạo, an toàn cho sức khỏe con người. Sản phẩm xịt muỗi Kincho One Push ứng dụng công nghệ độc quyền – dựa trên một phát hiện khoa học quan trọng: 80% thời gian muỗi đậu trên tường và trần nhà. Thay vì lan thuốc vào không khí như các bình xịt truyền thống, sản phẩm Kincho tạo ra hạt thuốc lớn, bám chắc lên bề mặt tường và trần. Muỗi khi tiếp xúc sẽ bị vô hiệu hóa thần kinh và rơi xuống đất. Cơ chế này giúp sản phẩm hiệu quả suốt 12 giờ, không bị ảnh hưởng bởi quạt hay điều hòa, và không để lại tồn dư trong không khí.

Đại diện nhãn hàng Kincho chụp ảnh cùng Đơn vị phân phối OmiCare

Hơn 100 nhà sáng tạo nội dung cùng hội tụ tại sự kiện độc đáo

Điểm nhấn ấn tượng nhất của sự kiện Kincho chính là sự quy tụ của dàn khách mời "khủng" với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Nổi bật là sự hiện diện của diễn viên Trần Vân – gương mặt quen thuộc và được yêu mến với công chúng Việt qua nhiều vai diễn ấn tượng, cùng với hot TikToker Song Đào – người sở hữu kênh Tik Tok hơn 1 triệu lượt theo dõi. Bên cạnh đó, sự kiện còn chào đón hơn 100 nhà sáng tạo nội dung (content creator) khác chuyên về lối sống, gia đình và sức khỏe. Sự góp mặt của họ đã biến sự kiện thành một không gian sôi động, đa chiều, nơi thông tin được lan tỏa một cách tự nhiên và chân thực nhất.

Sự kiện thu hút sự chú ý của giới trẻ không chỉ bởi sản phẩm hiệu quả, mà còn bởi mô hình truyền thông tương tác. Trong phần talkshow, ông Yoshida cùng kỹ thuật viên Phạm Công Tiến (Trung tâm Phòng chống côn trùng – Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TW) đã trực tiếp đối thoại cùng các KOC nổi bật như diễn viên Trần Vân, TikToker Song Đào và chuyên gia thương hiệu cá nhân Huy Thân. Các khách mời chia sẻ những tình huống thực tế về "nỗi khổ vì muỗi": mất ngủ, lo lắng cho trẻ nhỏ, khó chịu vì mùi hương của xịt muỗi hay hiệu quả đuổi muỗi không kéo dài. Từ đó, các chuyên gia phân tích nguyên nhân, cơ chế gây bệnh và giải pháp phù hợp.

Diễn viên/Content Creator Trần Vân tham gia sự kiện Kincho)

Một điểm thú vị khác tại sự kiện là không gian tương tác "Xịt trôi muộn phiền – Trút ngay nỗi niềm" – nơi khách mời được dán hình ảnh và câu chuyện cá nhân về muỗi lên bảng chia sẻ. Hàng trăm tấm ảnh, từ nỗi sợ muỗi đốt trẻ em đến phiền toái mất ngủ, đã được gửi gắm, cho thấy mối quan tâm thật sự của cộng đồng với vấn đề này. Tại sự kiện, các khách mời cũng được chứng kiến màn trình diễn thực nghiệm: hộp thí nghiệm được xịt từ 7h sáng, đến 10h – khi muỗi được thả vào – lập tức cho thấy hiệu quả: muỗi chết sau 1 lần xịt.

Rất nhiềm tâm tư và nỗi niềm của khách hàng đã được Kincho lắng nghe

Sự kiện "Nghệ thuật đuổi muỗi hơn 100 năm từ Nhật Bản" không chỉ là màn ra mắt một sản phẩm xịt muỗi, mà còn là câu chuyện về công nghệ, sự an toàn, và khát vọng nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh do muỗi gây ra vẫn là thách thức, Kincho One Push mang đến một giải pháp đơn giản nhưng mạnh mẽ – xịt một lần, yên tâm cả ngày.

