HÓME CÓORDY mang phong cách nội thất chuẩn Nhật đến TP.HCM

Chinh phục được trái tim của hàng triệu gia đình tại Nhật Bản trong 20 năm qua, HÓME CÓORDY đã có mặt tại nhiều quốc gia như Hồng Kông, Malaysia, Campuchia… và nay là Việt Nam. Lần đầu tiên xuất hiện và mang đến trải nghiệm cho các khách hàng ở Việt Nam vào cuối năm 2019 tại AEON Hà Đông (Hà Nội), nay HÓME CÓORDY đã chính thức khai trương cửa hàng thứ 4 tại tầng 2 Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON Tân Phú (TP.HCM) vào ngày 5/11/2021.

HÓME CÓORDY ở AEON Tân Phú là cửa hàng thứ 4 tại Việt Nam và sở hữu diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong hệ thống của AEON

Với diện tích gần 500m2 cùng 1.500 sản phẩm đa dạng được bày trí bắt mắt từ đồ gia dụng, nội thất, chăm sóc gia đình... cửa hàng HÓME CÓORDY thứ 4 tại AEON Tân Phú là cửa hàng lớn nhất trong hệ thống AEON tại khu vực Đông Nam Á. Đây chắc chắn là một điểm đến mới đáp ứng được mọi nhu cầu mua sắm nội thất và gia dụng của khách hàng, đặc biệt là những ai ưa chuộng lối sống tối giản nhưng hiện đại.

Tại Việt Nam, HÓME CÓORDY ra mắt 4 dòng sản phẩm chính: Phòng ngủ – Trang trí nội thất – Đồ dùng Nhà bếp – Đồ gia dụng khác, … hướng đến việc đem lại sự hiện đại, tiện nghi và thoải mái cho người dùng.

Trải nghiệm phong cách nội thất tối giản với thiết kế tinh tế, vượt thời gian

Rộ lên trong thế kỷ 21, phong cách nội thất theo chủ nghĩa tối giản (Minimalist) hay trong tiếng Nhật là Danshari, ngày càng được ưa chuộng bởi sự đơn giản, tinh tế và hiện đại, mang lại cảm giác thư thái và tối ưu không gian sống cho gia chủ.

Có ba yếu tố quan trọng trong lối sống tối giản gồm: màu sắc, ánh sáng và "less is more" với hàm ý "ít là nhiều". Trong đó, nội thất được thiết kế tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại đầy đủ những công năng cần thiết.

Màu sắc chủ đạo trong thiết kế sản phẩm HÓME CÓORDY là trắng, xanh và xám đem lại cảm giác dễ chịu, tiện nghi cho người dùng với thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ công dụng

Các sản phẩm của HÓME CÓORDY có 3 gam màu chủ đạo trắng, xanh và xám, cùng thiết kế tối giản thân thiện với môi trường và mang lại cảm giác dễ chịu tối đa cho người dùng.

Với tiêu chí: thiết kế đơn giản, tiêu chuẩn Nhật và bền bỉ với thời gian, các dòng sản phẩm của HÓME CÓORDY còn sở hữu khả năng phối hợp đa dạng cùng với các nội thất khác, đem đến trải nghiệm sống thoải mái cho người sử dụng.

Tận hưởng chất lượng Nhật Bản với các tính năng vượt trội

Tại Việt Nam, đối với các sản phẩm phòng ngủ, HÓME CÓORDY giới thiệu 2 dòng đặc trưng HEAT & COLD do chính AEON phát triển, và sở hữu các tính năng vượt trội. Theo đó, dòng HÓME CÓORDY HEAT có chức năng giữ ấm, khử mùi kháng khuẩn, chống côn trùng, hút ẩm và tỏa nhiệt (ruột gối), khó bám bụi, giặt thoải mái. Trong khi đó, dòng HÓME CÓORDY COLD sẽ tạo cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc bề mặt với 4 cấp độ mát từ thấp đến cao (1-4).

Dòng sản phẩm HÓME CÓORDY HEAT (trái) phù hợp với thời tiết lạnh ở các tỉnh thành phía Bắc, trong khi đó dòng HÓME CÓORDY COLD đem đến cho người dùng cảm giác mát lạnh ở nơi có khí hậu ấm nóng miền Nam

Ông Ito Yoshihito – Giám đốc Khối thu mua Điện máy và Gia dụng của AEON Việt Nam – chia sẻ: "Với triết lý "cuộc sống trọn vẹn từ những điều đơn giản", HÓME CÓORDY đã thành công chinh phục và được tin dùng bởi hàng triệu gia đình tại Nhật Bản trong suốt hơn 20 năm qua. Chúng tôi luôn đề cao chất lượng, tính năng và chú trọng về thiết kế của từng sản phẩm. Nhờ đó, HÓME CÓORDY đã và đang ngày càng lan toả phong cách sống tối giản và thêm phần gắn kết yêu thương trong nhiều gia đình khách hàng. Không chỉ vậy, các sản phẩm HÓME CÓORDY còn được khách hàng tin tưởng lựa chọn làm quà tặng cho những người thân yêu".



Hãy đến và trải nghiệm ngay các sản phẩm nội thất và gia dụng chất lượng Nhật Bản HÓME CÓORDY tại các Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị của AEON Việt Nam tại 4 tỉnh thành: Hà Nội (AEON Hà Đông, AEON Long Biên), Hải Phòng (AEON Lê Chân), Bình Dương (AEON Canary) và TP.HCM (vừa ra mắt tại AEON Tân Phú vào ngày 5/11 vừa qua).