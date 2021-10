'Hồi sinh' trái tim có bệnh lý phức tạp, cứu sống bệnh nhi sơ sinh nặng 1,5kg

Quyết định "cân não" phẫu thuật tim cho bé sơ sinh 21 ngày

Bệnh nhi Q.V (ở Từ Sơn, Bắc Ninh) là con thứ 2 trong gia đình. Khi mang thai 26 tuần mẹ bé bị rong huyết, đi khám và được các bác sĩ ở Bệnh viện sản nhi tỉnh Bắc Ninh chẩn đoán thai nhi mắc bệnh lý tim mạch phức tạp.

Trẻ đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cấp cứu ngừng tuần hoàn tại phòng sinh, thở máy, siêu âm tim nghi mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật "hồi sinh" trái tim cho bệnh nhi Ảnh: BVCC

5 giờ sau sinh, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi TW trong tình trạng nặng, SPO2: 85%, mạch 160 lần/phút, được hỗ trợ thở máy. Bé được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh: Chuyển gốc động mạch, thông liên thất, còn ống động mạch.



Theo TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chăm sóc và điều trị đặc biệt 1 - Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi TW, các bác sĩ tại Trung tâm Sơ sinh đã nhanh chóng hội chẩn với Trung tâm Tim mạch.

Nhận định trẻ hiện đang trong tình trạng nhiễm trùng và toàn trạng nặng do đẻ non, chưa phải thời điểm tốt nhất để phẫu thuật, do đó trẻ tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy cao tần, truyền máu, dùng các loại thuốc vận mạch, điều trị kháng sinh và nuôi dưỡng để đảm bảo tình trạng tuần hoàn và hô hấp.

"Đây là trường hợp bệnh nhi quá nhẹ cân và sinh non tháng, lại trong tình trạng nhiễm trùng rất nặng, chỉ bất cứ sơ sẩy nào dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến tình trạng của trẻ xấu đi nhanh chóng.

Ngày 18/9, khi bé được 21 ngày tuổi, sau khi hội chẩn và cân nhắc tất cả các yếu tố nguy cơ, trẻ đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật do tình trạng tim mạch của trẻ không thể đợi lâu hơn được nữa"- TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho biết.

3 tháng "chiến đấu" để giành giật sự sống cho trẻ và ngày vui ra viện đã đến gần...

Trước ca mổ tim hở nhẹ cân nhất tại Bệnh viện Nhi TW, TS.BS Nguyễn Lý Thịnh Trường - Giám đốc Trung tâm Tim mạch là người trực tiếp theo dõi và đặt ra chỉ định phẫu thuật cho trẻ cho biết, cân nặng của trẻ rất thấp, đòi hỏi kỹ năng phẫu thuật vi phẫu rất cao, nhất là trong quá trình can thiệp trên động mạch vành của trẻ và có rất nhiều nguy cơ rối loạn trong cả quá trình phẫu thuật.

Bên cạnh đó, do trẻ sinh non và cân nặng thấp nên công tác gây mê và hồi sức trong phòng mổ cũng đặc biệt khó khăn. Việc đặt các đường theo dõi xâm nhập và đặc biệt là khi chạy máy tim phổi nhân tạo cho em bé chỉ nặng 1,5 kg là thách thức chưa từng có với ê-kíp phẫu thuật cũng như êkíp gây mê và chạy máy tim phổi nhân tạo…



Rất may mắn, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của các ê-kíp, quá trình phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đã diễn ra thuận lợi, không có bất cứ trục trặc nào xảy ra.

Sáu ngày sau phẫu thuật, trẻ đã cai được máy thở. Sau 17 ngày chăm sóc và điều trị, các bác sĩ đánh giá tình trạng tim mạch của trẻ ổn định, tự thở tốt và ăn sữa tiêu.

Hơn một tháng sau phẫu thuật, ngày 29/9, trẻ được phát hiện tình trạng tràn dịch màng tim nên các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, tiếp tục điều trị nội khoa.

Sau gần 3 tháng "chiến đấu" để giành giật lại sự sống cùng sự chăm sóc tích cực của các y bác sĩ, trẻ đã tăng cân, tự thở và bú mẹ hoàn toàn, không còn tình trạng nhiễm trùng Ảnh: BVCC

Ngày 8/10, trẻ đã được TS.BS Nguyễn Văn Linh, Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Trung tâm Ngoại tổng hợp cùng ê-kíp của Khoa Gây mê-Hồi sức tiến hành phẫu thuật lần 2 bằng phương pháp mổ nội soi để giải phóng dịch màng tim. Sau phẫu thuật mở cửa sổ màng tim, tình trạng của trẻ hoàn toàn ổn định.

Hiện tại, sau gần 3 tháng "chiến đấu" để giành giật lại sự sống cùng sự chăm sóc tích cực của các y bác sĩ, trẻ đã tăng cân, tự thở và bú mẹ hoàn toàn, không còn tình trạng nhiễm trùng, kết quả siêu âm tim cho thấy các đại động mạch chuyển về vị trí bình thường. Dự kiến, trẻ sẽ được ra viện trong một vài ngày tới.